Крупный застройщик купил у городских властей два барака за 7 миллионов

Один из домов, которые расселят в ближайшие годы
Один из домов, которые расселят в ближайшие годы

Компания «Сибакадемстрой» получила право на развитие застроенной территории в границах улиц Дунаевского и Объединения в Калининском районе Новосибирска — она оказалась единственным участником торгов.


Аукцион провели на прошлой неделе, его результаты опубликованы на сайте torgi.gov.ru. Согласно документам торгов, «Сибакадемстрой» получил право на развитие территории по начальной стоимости — 7,26 миллиона рублей.


По договору застройщик до конца следующего года должен предоставить мэрии квартиры, в которые переедут жители дома на улице Дунаевского, 10. Мэрия в свою очередь обязуется к концу этого года принять решение об изъятии квартир в аварийных домах, а до конца 2021 года расселить и снести дом № 8. Договор будет действовать 7 лет.


В компании «Сибакадемстрой» уже говорили об интересе к земельному участку, занятому аварийными домами, — рядом застройщик возводит жилой квартал «Дунаевский». 


«В ближайшее время мы подпишем договор о развитии застроенных территорий. В рамках данного договора будет выполнено расселение двух домов. Одним из них будет заниматься мэрия Новосибирска, второй двухэтажный дом (№ 10) расселит "Сибакадемстрой", — подтвердили корреспонденту НГС в компании. — После этого компания полностью расчистит территорию под строительство пятого дома квартала "Дунаевский"».


Также на прошлой неделе определили застройщика на территорию с аварийными домами на улице Никитина — за участок боролись четыре компании, подняв стоимость земли в 52 раза

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