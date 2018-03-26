Мэр уволил главу Первомайского района

Главой Первомайского района Алексей Васильев проработал 26 лет
Главой Первомайского района Алексей Васильев проработал 26 лет

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал распоряжение об увольнении главы администрации Первомайского района Алексея Васильева: чиновник собрался на заслуженный отдых, проработав во главе района с конца 1980-х годов.


«Глава Первомайского района <…> уходит на пенсию с 30 марта 2018 года», — сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь мэра Артём Роговский.


Алексей Васильев родился в 1949 году в деревне Сосновка Омского района Омской области, говорится в его биографии на сайте мэрии Новосибирска. У чиновника два высших образования: Омский институт инженеров железнодорожного транспорта и Сибирская академия государственной службы. Администрацию Первомайского района Алексей Васильев возглавил в 1992 году, до этого с 1989 года он был председателем Первомайского райисполкома.


В феврале 2018 года Анатолий Локоть также уволил главу Дзержинского района Александра Полищука. Чиновника обвинили в нарушениях при подсчёте голосов жителей Дзержинки за общественные объекты, которые будут благоустраивать в ближайшие четыре года. После этого район возглавил бывший руководитель управления промышленности мэрии Сергей Жиров.

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