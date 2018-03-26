После убийства пуделя в супермаркете «Мария-Ра» полиция завела уголовное дело
По факту убийства собаки в супермаркете «Мария-Ра» в Первомайском районе Новосибирска возбуждено уголовное дело — работник магазина убил бродячего тойпуделя ножницами на глазах покупателей.
«Мне пришло официальное письмо, что возбуждено уголовное дело по статье 245, часть 1-я (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель. — И.К.). Со следователем ещё не разговаривала, со мной никто пока не связывался», — пояснила корреспонденту НГС жительница Новосибирска Анастасия Лоскутова, которая стала свидетельницей происшествия. Она предоставила в редакцию НГС копию ответа из полиции, в котором шла речь о возбуждении уголовного дела и проведении экспертизы по этому инциденту.
В Первомайском отделе полиции
Убийство тойпуделя в магазине «Мария-Ра» на улице Героев Революции, 47 случилось вечером 15 марта — работник зала убил забежавшую с улицы собаку, метнув в неё ножницы.
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Илья Калинин
Фото автора