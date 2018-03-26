Видео: «лесной спецназ» десантировался с вертолёта Ми-8 на аэродроме под Новосибирском

В Новосибирской области начались тренировки «лесного спецназа» — пожарных, которые тушат лесные пожары.


Пожарные десантировались с вертолёта с помощью троса
Пожарные десантировались с вертолёта с помощью троса


Плановые тренировки проходят ежегодно перед каждым пожароопасным сезоном. В этот раз занятия были поделены на две части: сначала пожарные отработали спуск с вышки, а затем провели десантирование с вертолёта Ми-8 с помощью троса.


Десантники отработали спуск с вышки
Десантники отработали спуск с вышки


В учениях приняли участие 20 человек
В учениях приняли участие 20 человек


Спуск по тросу производился с разных высот
Спуск по тросу производился с разных высот


В тренировочных учениях приняли участие 20 десантников из трёх авиагрупп. Спуск выполнялся по тросам в пять этапов с высоты 10, 20, 30, 40 и 50 метров. Примерно в таких же условиях пожарным десантникам приходится работать и непосредственно при тушении лесных пожаров. 


Выпавший накануне снег осложнил работу десантникам
Выпавший накануне снег осложнил работу десантникам


Поднятый винтами снег бил в глаза пожарным
Поднятый винтами снег бил в глаза пожарным


Тренировку осложнил выпавший накануне снег, но, несмотря на это, пожарные выполнили поставленную перед ними задачу.


Именно в таких условиях приходится работать пожарным
Именно в таких условиях приходится работать пожарным


В ближайшее время десантникам предстоит отточить знания грамотного обращения со снаряжением, средствами связи и пожаротушения. Учения продлятся до 27 марта. 



В конце февраля на новосибирском полигоне Шилово прошли учения спецназа Центрального военного округа — военные отрабатывали десантирование в тылу условного противника.

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