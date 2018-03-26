Забирайте за 14 миллионов: власти выставили на продажу целое здание на Богдана Хмельницкого
Мэрия Новосибирска решила продать нежилое здание на улице Богдана Хмельницкого, 63/1 в районе остановки «Учительская» — сообщение о продаже опубликовано на сайте департамента земельных и имущественных отношений.
Двухэтажное административное деревянное здание находится на второй линии улицы, его общая площадь — 703,4 кв. м, вместе с ним на торги выставили земельный участок площадью почти 2 тысячи кв. м.
В извещении мэрии указано, что сегодня в здании нет арендаторов. По наблюдениям корреспондента НГС, недавно в нём ещё находились офисы, в частности местный ЖЭУ и компания, предоставляющая услуги фотопечати и ксерокопирования.
Общая начальная стоимость здания с участком превышает 14 млн рублей: больше чем в 7,2 млн рублей оценили здание, 6,77 млн рублей стоит земля — эта сумма фиксированная. Торги назначены на 23 апреля.
Помимо этого на аукцион 23 апреля выставили склад с эстакадой и землёй на улице Софийская, 16 общей стоимостью почти 21,8 млн рублей и солдатскую столовую на улице Солидарности, которую не смогли продать в марте.
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Лиза Пичугина
Фото Густаво Зырянова