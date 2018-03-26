Забирайте за 14 миллионов: власти выставили на продажу целое здание на Богдана Хмельницкого

Деревянное здание находится внутри квартала за жилыми домами на улице Богдана Хмельницкого
Деревянное здание находится внутри квартала за жилыми домами на улице Богдана Хмельницкого

Мэрия Новосибирска решила продать нежилое здание на улице Богдана Хмельницкого, 63/1 в районе остановки «Учительская» — сообщение о продаже опубликовано на сайте департамента земельных и имущественных отношений.


Двухэтажное административное деревянное здание находится на второй линии улицы, его общая площадь — 703,4 кв. м, вместе с ним на торги выставили земельный участок площадью почти 2 тысячи кв. м.


В извещении мэрии указано, что сегодня в здании нет арендаторов. По наблюдениям корреспондента НГС, недавно в нём ещё находились офисы, в частности местный ЖЭУ и компания, предоставляющая услуги фотопечати и ксерокопирования.


Общая начальная стоимость здания с участком превышает 14 млн рублей: больше чем в 7,2 млн рублей оценили здание, 6,77 млн рублей стоит земля — эта сумма фиксированная. Торги назначены на 23 апреля.


Помимо этого на аукцион 23 апреля выставили склад с эстакадой и землёй на улице Софийская, 16 общей стоимостью почти 21,8 млн рублей и солдатскую столовую на улице Солидарности, которую не смогли продать в марте

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