В Новосибирской области ищут двух маленьких детей — братья 5 и 10 лет ушли из дома

Пропавшие Артём (слева) и Алексей Артамоновы (справа)
Пропавшие Артём (слева) и Алексей Артамоновы (справа)

Волонтёры попросили помощи в поиске 10-летнего Алексея и 5-летнего Артёма Артамоновых. Братья пропали 25 марта из дома № 26Б на улице Гаражной в посёлке Маслянино Новосибирской области.


«Сейчас идёт прозвон и сбор информации. Готовимся к выезду на место», — рассказала корреспонденту НГС руководитель инфогруппы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.


По информации в ориентировке, Алексею Артамонову на вид около 8–9 лет, рост около 115 сантиметров. Школьник был одет в чёрную спортивную шапку, тёмно-синюю куртку, тёмные спортивные брюки и серые зимние ботинки.


Артёму Артамонову на вид 5 лет, он среднего телосложения. У мальчика голубые глаза и русые волосы. Был одет в зимнюю меховую шапку, зимнюю куртку голубого цвета, синие брюки и голубые ботинки.


Всех, кому что-либо известно о местонахождении детей, просят сообщить в отделение МВД России по Маслянинскому району по телефонам: 8(383-47) 21-102; 23-305; 22-019; 23-401, либо по телефону 02, либо сообщить волонтёрам: 8–800–700–54–52.


Недавно в Новосибирске благополучно завершились поиски 53-летнего Сергея Коглера. Мужчина самостоятельно связался с родственниками. 

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