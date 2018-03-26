Количество погибших на пожаре в кемеровском ТЦ превысило 50 человек

Среди погибших 9 детей
Среди погибших 9 детей

В Кемеровской области снова выросло число погибших — по последним данным, жертв более 50.


«Следственный комитет подтвердил гибель 53 человек в результате пожара», — сообщает РИА Новости.


Среди погибших 9 детей, 16 человек пропали без вести.


Около 15 часов дня стало известно, что количество жертв увеличилось до 56 — пишет РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.


Пожар в «Зимней вишне» начался вчера около 16 часов. Сначала сообщалось о четырёх погибших, позже их количество достигло 37 человек, а затем продолжало увеличиваться.

Прочтений: 29186
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (435)435
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено