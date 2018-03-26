Количество погибших на пожаре в кемеровском ТЦ превысило 50 человек

Среди погибших 9 детей

В Кемеровской области снова выросло число погибших — по последним данным, жертв более 50.





«Следственный комитет подтвердил гибель 53 человек в результате пожара», — сообщает РИА Новости.





Среди погибших 9 детей, 16 человек пропали без вести.





Около 15 часов дня стало известно, что количество жертв увеличилось до 56 — пишет РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.





Пожар в «Зимней вишне» начался вчера около 16 часов. Сначала сообщалось о четырёх погибших, позже их количество достигло 37 человек, а затем продолжало увеличиваться.