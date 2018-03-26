KIA столкнулась со встречным КАМАЗом на трассе под Новосибирском: погибла женщина (обновлено)

Авария случилась около села Верх-Ирмень

Утром 26 марта на 73-м километре автодороги К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар столкнулись КАМАЗ и KIA Rio.





Столкновение произошло в 9:55 на Ордынской трассе недалеко от села Верх-Ирмень.





«В Ордынском районе женщина-водитель следовала на автомобиле KIA Rio в сторону города Новосибирска и на 73-м километре трассы совершила столкновение с грузовым автомобилем "КАМАЗ", который двигался во встречном направлении. В результате ДТП были госпитализированы водитель и пассажирка легкового автомобиля, одна из женщин скончалась в лечебном учреждении», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.





По информации ГИБДД, сейчас на месте работают сотрудники полиции, все обстоятельства ДТП выясняются.





Столкновение произошло около 9:55





После публикации в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что погибшей женщине было 35 лет. Также в ДТП пострадала 13-летняя пассажирка КIA Rio.







Вчера вечером на Димитровском мосту произошла авария с участием нескольких иномарок. После столкновения в больницу попали 5 человек.