KIA столкнулась со встречным КАМАЗом на трассе под Новосибирском: погибла женщина (обновлено)
Утром 26 марта на 73-м километре автодороги К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар столкнулись КАМАЗ и KIA Rio.
Столкновение произошло в 9:55 на Ордынской трассе недалеко от села Верх-Ирмень.
«В Ордынском районе женщина-водитель следовала на автомобиле KIA Rio в сторону города Новосибирска и на 73-м километре трассы совершила столкновение с грузовым автомобилем "КАМАЗ", который двигался во встречном направлении. В результате ДТП были госпитализированы водитель и пассажирка легкового автомобиля, одна из женщин скончалась в лечебном учреждении», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
По информации ГИБДД, сейчас на месте работают сотрудники полиции, все обстоятельства ДТП выясняются.
После публикации в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что погибшей женщине было 35 лет. Также в ДТП пострадала 13-летняя пассажирка КIA Rio.
Вчера вечером на Димитровском мосту произошла авария с участием нескольких иномарок. После столкновения в больницу попали 5 человек.
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Александр Сильченко
Фото компании «СЛУЖБА 3 500 100»