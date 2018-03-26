KIA столкнулась со встречным КАМАЗом на трассе под Новосибирском: погибла женщина (обновлено)

Авария случилась около села Верх-Ирмень
Авария случилась около села Верх-Ирмень

Утром 26 марта на 73-м километре автодороги К-17Р Новосибирск — Кочки — Павлодар столкнулись КАМАЗ и KIA Rio.


Столкновение произошло в 9:55 на Ордынской трассе недалеко от села Верх-Ирмень.


«В Ордынском районе женщина-водитель следовала на автомобиле KIA Rio в сторону города Новосибирска и на 73-м километре трассы совершила столкновение с грузовым автомобилем "КАМАЗ", который двигался во встречном направлении. В результате ДТП были госпитализированы водитель и пассажирка легкового автомобиля, одна из женщин скончалась в лечебном учреждении», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.


По информации ГИБДД, сейчас на месте работают сотрудники полиции, все обстоятельства ДТП выясняются.


Столкновение произошло около 9:55
Столкновение произошло около 9:55


После публикации в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что погибшей женщине было 35 лет. Также в ДТП пострадала 13-летняя пассажирка КIA Rio.


Вчера вечером на Димитровском мосту произошла авария с участием нескольких иномарок. После столкновения в больницу попали 5 человек.

Прочтений: 10692
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (35)35
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено