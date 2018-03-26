Бывшую чиновницу мэрии отдали под суд за аферу с муниципальными квартирами

Светлану Стынину обвиняют в мошенничестве с муниципальным жильём
Светлану Стынину обвиняют в мошенничестве с муниципальным жильём

Новосибирские следователи закончили расследовать ещё одно уголовное дело о масштабных махинациях с муниципальными квартирами: под суд пойдёт экс-начальник управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска Светлана Стынина.


Вместе со Стыниной по уголовному делу проходят её бывший заместитель Андрей Гудченко и индивидуальная предприниматель Елена Камерзанова, сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.


По версии следствия, с 2006-го по 2014 годы они передавали муниципальные квартиры подставным лицам по сделкам купли-продажи, занизив стоимость этого жилья. После сообщники перепродавали жильё реальным покупателям, но уже по рыночной цене, а в бюджет города перечисляли деньги исходя из заниженной стоимости квартир.


«Размер имущественного ущерба, причинённого муниципальному образованию, составил 41 миллион 536 тысяч 670 рублей», — подсчитали в СК.


Как пояснили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, 59-летнюю бывшую чиновницу и её 44-летнего экс-заместителя обвиняют в мошенничестве с продажей 52 муниципальных квартир. В 15 эпизодах, по версии следствия, была также замешана 63-летний индивидуальный предприниматель. 


Теперь Стыниной, Гудченко и Камерзановой грозит наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). На недвижимость и деньги обвиняемых наложен арест. Областная прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. После того как обвиняемым вручат его копии, уголовное дело уйдёт в суд, сообщили в Следственном комитете.


Для Андрея Гудченко это уже второе уголовное дело о махинациях с муниципальным жильём: в декабре 2017 года Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил его к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей. Ранее условный срок и штраф получила также ещё одна сообщница Стыниной — Вера Глотова, участвовавшая в афере с продажей 18 муниципальных квартир.

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