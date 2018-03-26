Всех забороли: девушки из Новосибирска взяли золото на чемпионате России по грэпплингу

Римма Ануфриева победила соперниц в категории до 71 кг. В прошлом году она была бронзовой призёркой чемпионата мира, а в 2016 и 2015 году — чемпионкой мира
Римма Ануфриева победила соперниц в категории до 71 кг. В прошлом году она была бронзовой призёркой чемпионата мира, а в 2016 и 2015 году — чемпионкой мира

Новосибирские спортсмены взяли два командных серебра на чемпионате России по грэпплингу.


Чемпионат завершился накануне в Кемерово. Всего спортсмены из Новосибирской область взяли 11 медалей, пять из них — золотые. В субботу шли соревнования по грэпплингу, во время которых спортсмены боролись в шортах и футболках, а в воскресенье по по грэпплингу-ги — борьбе в кимоно. В обеих дисциплинах, по совокупности медалей новосибирцы взяли вторые командные места.


«[Золотые медали] в категории 64 кг — у Ирины Громовой, она выиграла и в первый, и во второй день. Римма Ануфриева тоже выиграла и в первый, и во второй день, у неё категория до 71 кг. В субботу выиграл Абдурахман Биларов [в категории] до 100 кг. Вчера Полина Крупская (53 кг) выиграла золото — она только в одной дисциплине борется», — рассказал корреспонденту НГС президент вице-президент Федерации спортивной борьбы Новосибирской области и президент областной федерации грэпплинга Денис Бондаренко.


Ирина Громова взяла два золото в категории до 64 кг
Ирина Громова взяла два золото в категории до 64 кг


Денис Бондаренко особенно отметил финальный поединок Полины Крупской.


«Было такое напряжение: счёт был минимальный. Она выигрывала 2:0, потом 2:1 было. Её соперница на болевой взяла, но она ушла от этого. Всё динамично развивалось, она удержала преимущество», — отметил глава федерации.


Полина Крупская в прошлом году была чемпионкой мира
Полина Крупская в прошлом году была чемпионкой мира


Абдурахман Биларов в первый день взял золото, а во второй — серебро
Абдурахман Биларов в первый день взял золото, а во второй — серебро


Все спортсмены поедут на чемпионат Европы в Каспийске по спортивной борьбе через месяц — 27 и 28 апреля.


На прошлом чемпионате России Римма Ануфриева, у которой тогда ещё была фамилия Тропина, также становилась чемпионкой в двух дисциплинах.


Справка: Грэпплинг (англ. grappling)  вид спортивного единоборства, совмещающий в себе технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов.

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