Анатолий Локоть поручил проверить торговые центры Новосибирска после пожара в Кемерово

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вечером 25 марта унёс десятки жизней
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вечером 25 марта унёс десятки жизней

Торговые центры Новосибирска ждут проверки после пожара, который вчера, 25 марта, произошёл в кемеровской «Зимней вишне».


«Мэр Анатолий Локоть поручил главам администраций районов (округа) города и департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии организовать работу по проверке торгово-развлекательных центров Новосибирска на предмет пожарной безопасности», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.


Мэр поручил направить информацию о пожаре руководителям торгово-развлекательных центров Новосибирска. Чиновники должны будут порекомендовать администрации центров проверить противопожарную защиту, электрооборудование, соблюдение противопожарного режима. 


«Это поручение должно быть выполнено к 3 апреля 2018 года, информация направлена в департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии», — добавили в пресс-центре.


Пожар в «Зимней вишне» начался вчера около 16 часов. Сначала сообщалось о четырёх погибших, затем их количество достигло 37 человек.

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