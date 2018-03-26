Массовая авария на Станционной: улица встала в глухую пробку (обновлено)
Утром 26 марта на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска столкнулись грузовик МАЗ и самосвал Howo.
Авария случилась около 10:00 недалеко от остановки «2-я Станционная».
Очевидцы в соцсетях сообщают, что в ДТП попало и несколько легковых автомобилей. На месте работают сотрудники ГИБДД. Оперативный комментарий автоинспекции получить пока не удалось.
Из-за аварии на перекрёстке улицы Станционной и 2-й Станционной образовалась глухая пробка. Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, в 10:30 скорость движения не превышала 5 км/ч.
«Мы мимо проезжали, на месте ещё не было ни ГИБДД, ни скорой помощи. Пробки тоже не было», — рассказал корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» очевидец последствий аварии Станислав.
Вчера вечером на Димитровском мосту произошла авария с участием нескольких иномарок. После столкновения в больницу попали 5 человек.
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС (1), скриншот yandex.ru/maps (2)
Видео Станислав Печенцов