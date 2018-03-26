Погода неблагоприятная: в Новосибирске будет холодно и скользко

Новосибирцев ждут новые снегопады и гололёд
Новосибирцев ждут новые снегопады и гололёд

Ближайшие три дня в Новосибирской области будет неблагоприятная погода — синоптики ждут ветра в порывах до 20 м/с.


«Продолжается активная циклоническая деятельность над территорией Западной Сибири, активное перемещение циклонических возмущений с запада, юго-запада на восток, северо-восток довольно глубоких, подвижных. 


Поэтому погода будет доминировать осадками в виде снега, мокрого снега, не исключён дождь в дневное время, особенно гололёдные явления, а при усилении ветра снегопады и метели — погода из класса неблагоприятных»,


— рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.


Порывы ветра могут быть в ближайшие двое суток до 15–20 м/с, температурный фон до –2…–8 градусов, до –13 градусов — в ночное время. Дневные температуры от +3 до –3 градусов.


На прошлой неделе синоптики дали прогноз на предстоящее лето — температура в июне – августе вряд ли удивит новосибирцев.

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