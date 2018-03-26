На одном из участков Бердского шоссе ограничили скорость до 20 км/ч

Скорость на небольшом участке Бердского шоссе снизили до 20 км/ч

В Новосибирске на Бердском шоссе в районе разъезда Иня появилось ограничение скорости движения до 20 км/ч.





Корреспондент НГС заметил, что скорость ограничили накануне — ограничивающий знак появился у моста через Иню по направлению в сторону Академгородка. Ограничение действует на протяжении моста.





В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску уточнили, что решение ограничить скорость приняла мэрия города.





«В связи с несоответствием дорожного полотна ГОСТу хозяин дорог на данном участке дороге снизил скоростной режим», — рассказали в автоинспекции.





НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы выяснить сроки действия ограничения.