На одном из участков Бердского шоссе ограничили скорость до 20 км/ч
В Новосибирске на Бердском шоссе в районе разъезда Иня появилось ограничение скорости движения до 20 км/ч.
Корреспондент НГС заметил, что скорость ограничили накануне — ограничивающий знак появился у моста через Иню по направлению в сторону Академгородка. Ограничение действует на протяжении моста.
В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску уточнили, что решение ограничить скорость приняла мэрия города.
«В связи с несоответствием дорожного полотна ГОСТу хозяин дорог на данном участке дороге снизил скоростной режим», — рассказали в автоинспекции.
НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы выяснить сроки действия ограничения.
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Елена Громкова
Фото Анны Золотовой