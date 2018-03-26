На одном из участков Бердского шоссе ограничили скорость до 20 км/ч

Скорость на небольшом участке Бердского шоссе снизили до 20 км/ч
Скорость на небольшом участке Бердского шоссе снизили до 20 км/ч

В Новосибирске на Бердском шоссе в районе разъезда Иня появилось ограничение скорости движения до 20 км/ч.


Корреспондент НГС заметил, что скорость ограничили накануне — ограничивающий знак появился у моста через Иню по направлению в сторону Академгородка. Ограничение действует на протяжении моста.


В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску уточнили, что решение ограничить скорость приняла мэрия города.


«В связи с несоответствием дорожного полотна ГОСТу хозяин дорог на данном участке дороге снизил скоростной режим», — рассказали в автоинспекции.


НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы выяснить сроки действия ограничения.

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