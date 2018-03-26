Разрыли землю, повредили кабель: светофор на Плановой с вечера горит жёлтым
В Новосибирске на перекрёстке улиц Дуси Ковальчук и Нарымская сломался светофор — со вчерашнего дня он горит жёлтым светом.
«Я там вчера была вечером и сегодня утром, вчера ездили, кто как может, потом поставили регулировщика и до сих пор не работает светофор», — рассказала корреспонденту НГС свидетельница происходящего.
В СМЭУ сообщили, что светофор отремонтируют во второй половине дня.
«Там коммунальные службы делали земельные какие-то работы и повредили наш силовой кабель. Ведутся ремонтно-восстановительные работы. Выяснить кто пока не получается — разрытие осталось, никого нет. Кабель восстанавливают, сложность в том, что он под землёй идёт», — рассказали в учреждении.
Также проблема со светофором образовалась сегодня на площади Труда.
«Второй день не работают светофоры на пл. Труда! На Станиславского огромная пробка, все кольцо забито со всех сторон», — написал в редакцию читатель.
В СМЭУ уточнили, что светофоры на площади также включат во второй половине дня — там плановое отключение электричества.
20 марта отключили светофор на перекрёстке улиц Мира и Аникина в Кировском районе Новосибирска — из-за этого автомобили встали в глухую пробку на Винаповском мосту.
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Елена Громкова
Фото очевидца