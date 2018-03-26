Число жертв на пожаре в Кемерово достигло 37 человек

Пожар начался вчера около 16 часов
Пожар начался вчера около 16 часов

Число погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово выросло до 37 человек.


«По уточненным данным, при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" погибли 37 человек», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧС.


Сначала сообщалось о четырёх, а затем о пяти погибших.


По информации ТАСС, в МЧС заявили, что число пострадавших увеличилось до 47 человек, ещё 64 числятся пропавшими.


РБК уточняет, что среди погибших 9 детей, а среди пропавших 41 человек.


Пожар начался 25 марта около 16 часов, спасатели локализовали его после полуночи. По информации РИА Новости, открытый огонь потушили после 3 часов ночи, но после этого пожарные ещё проливали конструкции.

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