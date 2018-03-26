Число жертв на пожаре в Кемерово достигло 37 человек
Число погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово выросло до 37 человек.
«По уточненным данным, при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" погибли 37 человек», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте ЧС.
Сначала сообщалось о четырёх, а затем о пяти погибших.
По информации ТАСС, в МЧС заявили, что число пострадавших увеличилось до 47 человек, ещё 64 числятся пропавшими.
РБК уточняет, что среди погибших 9 детей, а среди пропавших 41 человек.
Пожар начался 25 марта около 16 часов, спасатели локализовали его после полуночи. По информации РИА Новости, открытый огонь потушили после 3 часов ночи, но после этого пожарные ещё проливали конструкции.
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Елена Громкова
Фото vk.com/auto_42