В центре Новосибирска троллейбус оборвал провода

Троллейбус ехал со стороны площади Ленина в сторону Октябрьской магистрали, сообщает читатель НГС
Троллейбус ехал со стороны площади Ленина в сторону Октябрьской магистрали, сообщает читатель НГС

Вчера вечером недалеко от остановки «Дом Ленина» троллейбус штангой оборвал провода электропитания.


В беседе с корреспондентом НГС очевидец события пояснил, что троллейбус ехал со стороны площади Ленина.


«Троллейбус ехал со стороны пл. Ленина, поворачивал на Октябрьскую магистраль, у него слетели штанги и оборвали провода. Сразу ДПС подъехала, постояли минут 20 и уехали. Приезжала "Газель" "ДЭУ-1" вроде на ней написано было, из неё люди в оранжевых жилетах вышли, посмотрели и тоже уехали», — рассказал Виталий в переписке с редакцией.


Ситуация на дороге сразу после аварии 
Ситуация на дороге сразу после аварии 


Несколько дней назад похожая ситуация произошла в Кировском районе, где из-за обрыва проводов встали троллейбусы.

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