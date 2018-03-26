В центре Новосибирска троллейбус оборвал провода

Троллейбус ехал со стороны площади Ленина в сторону Октябрьской магистрали, сообщает читатель НГС

Вчера вечером недалеко от остановки «Дом Ленина» троллейбус штангой оборвал провода электропитания.







В беседе с корреспондентом НГС очевидец события пояснил, что троллейбус ехал со стороны площади Ленина.







«Троллейбус ехал со стороны пл. Ленина, поворачивал на Октябрьскую магистраль, у него слетели штанги и оборвали провода. Сразу ДПС подъехала, постояли минут 20 и уехали. Приезжала "Газель" "ДЭУ-1" вроде на ней написано было, из неё люди в оранжевых жилетах вышли, посмотрели и тоже уехали», — рассказал Виталий в переписке с редакцией.







Ситуация на дороге сразу после аварии





Несколько дней назад похожая ситуация произошла в Кировском районе, где из-за обрыва проводов встали троллейбусы.

