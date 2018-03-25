Новосибирец пожаловался на утопающую в воде дорогу

Дорога утопает в воде, разбивается каждую весну, сетует читатель НГС

Житель Cоветского района Антон Чеснаков пожаловался на качество дороги на улице Софийской.







По словам собеседника НГС, проблеме уже несколько лет.







«Дорога утопает в воде, разбивается каждую весну, мэрия нас мучает, каждый год делая заплатки по всей улице Софийской от начала до самого конца, до конечной автобуса. <…> Тем более, сейчас ситуация сильно ухудшилась, так как с недавних пор продолжение улицы Софийской входит в Ордынскую трассу», — сетует новосибирец.







Свою жалобу читатель подкрепил видеозаписью, на которой отчетливо видны проблемы дорожного полотна.











Корреспондент НГС отправил письмо в пресс-службу мэрии с просьбой прокомментировать ситуацию.







Порой к проблемам на дороге приводят коммунальные аварии. Сегодня мэрия Новосибирска сообщила об ограничении движения по улице Советской через Вокзальную магистраль. До среды поворот с обоих направлений разрешён только направо.

