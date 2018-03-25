Новосибирец пожаловался на утопающую в воде дорогу
Житель Cоветского района Антон Чеснаков пожаловался на качество дороги на улице Софийской.
По словам собеседника НГС, проблеме уже несколько лет.
«Дорога утопает в воде, разбивается каждую весну, мэрия нас мучает, каждый год делая заплатки по всей улице Софийской от начала до самого конца, до конечной автобуса. <…> Тем более, сейчас ситуация сильно ухудшилась, так как с недавних пор продолжение улицы Софийской входит в Ордынскую трассу», — сетует новосибирец.
Свою жалобу читатель подкрепил видеозаписью, на которой отчетливо видны проблемы дорожного полотна.
Корреспондент НГС отправил письмо в пресс-службу мэрии с просьбой прокомментировать ситуацию.
Порой к проблемам на дороге приводят коммунальные аварии. Сегодня мэрия Новосибирска сообщила об ограничении движения по улице Советской через Вокзальную магистраль. До среды поворот с обоих направлений разрешён только направо.
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Сергей Жигальцев
Фото и видео предоставлены читателем НГС