Вместо фастфудов с русской кухней в «МЕГЕ» откроется ресторан с пловом и шурпой

Заведение сети «Чайхана №1 / Пловбери» откроется на фуд-корте новосибирской «МЕГИ» — это уже второе заведение среднеазиатской кухни в этом ТЦ. «Пловбери» займёт место закрывшихся заведений русской кухни «Емеля» и «Блинофф».


Новый ресторан займёт место между KFC и «Вокером»
Новый ресторан займёт место между KFC и «Вокером»


Оба заведения русской кухни работали с самого открытия «МЕГИ», точки стали последними для обеих сетей в Новосибирске.



«Чайхана №1 / Пловбери» — проект владельцев столичной сети «Чайхана №1», которая создала в России формат «еврочайханы», то есть заведения со среднеазиатской кухней, но европейским обслуживанием. «Пловбери» создана специально для работы в торговых центрах страны: 9 из 10 заведений сети расположены на фуд-кортах.



Сеть работает в демократичном сегменте. По данным сайта, салаты тут стоят 149 рублей, шаурма — 159 рублей, лагман — 190 рублей.


Как сообщили в администрации «МЕГИ», открытия «Пловбери» можно ждать в середине мая.



«Пловбери» будет уже вторым заведением среднеазиатской кухни в «МЕГЕ». В этом году здесь начал работать ресторан «Аджикинежаль» новосибирской группы «Конквест». В сегменте быстрой еды полного аналога на местном рынке у «Плова» сейчас нет, но ранее примерно в таком же формате работала столичная сеть «Восточный двор», которая закрылась после банкротства. Из действующих заведений с близкой концепцией можно отметить только «Ливан-хаус», ориентирующийся на ближневосточной кухне, и точки сети «Дядя Дёнер», открытые на фуд-кортах.


«Плов бери» в «МЕГЕ» станет первым примером переформатирования фуд-корта, когда несколько слотов для отдельных точек объединяются, чтобы открыть заведения большего размера. Ранее так поступили в ТРЦ «Аура»: здесь в зоне фуд-корта открылся крупный ресторан «Иль Патио», а сейчас начались работы на месте будущего заведения кавказской кухни «Хочу пури».

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