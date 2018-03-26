Вместо фастфудов с русской кухней в «МЕГЕ» откроется ресторан с пловом и шурпой

Заведение сети «Чайхана №1 / Пловбери» откроется на фуд-корте новосибирской «МЕГИ» — это уже второе заведение среднеазиатской кухни в этом ТЦ. «Пловбери» займёт место закрывшихся заведений русской кухни «Емеля» и «Блинофф».





Новый ресторан займёт место между KFC и «Вокером»





Оба заведения русской кухни работали с самого открытия «МЕГИ», точки стали последними для обеих сетей в Новосибирске.







Публикация от PLOVEBERRY (@ploveberry_yekaterinburg) 12 Ноя 2017 в 8:33 PST





«Чайхана №1 / Пловбери» — проект владельцев столичной сети «Чайхана №1», которая создала в России формат «еврочайханы», то есть заведения со среднеазиатской кухней, но европейским обслуживанием. «Пловбери» создана специально для работы в торговых центрах страны: 9 из 10 заведений сети расположены на фуд-кортах.







Публикация от PLOVEBERRY (@ploveberry_yekaterinburg) 21 Фев 2018 в 11:52 PST





Сеть работает в демократичном сегменте. По данным сайта, салаты тут стоят 149 рублей, шаурма — 159 рублей, лагман — 190 рублей.







Как сообщили в администрации «МЕГИ», открытия «Пловбери» можно ждать в середине мая.







Публикация от PLOVEBERRY (@ploveberry_yekaterinburg) 27 Ноя 2017 в 11:04 PST





«Пловбери» будет уже вторым заведением среднеазиатской кухни в «МЕГЕ». В этом году здесь начал работать ресторан «Аджикинежаль» новосибирской группы «Конквест». В сегменте быстрой еды полного аналога на местном рынке у «Плова» сейчас нет, но ранее примерно в таком же формате работала столичная сеть «Восточный двор», которая закрылась после банкротства. Из действующих заведений с близкой концепцией можно отметить только «Ливан-хаус», ориентирующийся на ближневосточной кухне, и точки сети «Дядя Дёнер», открытые на фуд-кортах.





«Плов бери» в «МЕГЕ» станет первым примером переформатирования фуд-корта, когда несколько слотов для отдельных точек объединяются, чтобы открыть заведения большего размера. Ранее так поступили в ТРЦ «Аура»: здесь в зоне фуд-корта открылся крупный ресторан «Иль Патио», а сейчас начались работы на месте будущего заведения кавказской кухни «Хочу пури».