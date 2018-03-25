Жителям девятиэтажки отключили свет из-за искр в счётчике

Жителям девятиэтажки не включают свет из-за протекающей крыши
Жителям девятиэтажки не включают свет из-за протекающей крыши

В Новосибирске жители девятиэтажного дома №12 на улице Шмидта в Первомайском районе третьи сутки сидят без электричества — каждую весну в счётчик попадает вода, поэтому света не бывает несколько дней. 


«Это уже не первый год. Вода бежит, попадает в счётчик. Третьи сутки, — рассказал НГС.НОВОСТИ новосибирец Владислав Строев, у которого тесть и тёща живут в этом доме, — В ЖЭУ говорят: "яма на крыше". Как межсезонье, дожди, начинает сверху все это в счетчик заливать, искрится. Они просто взяли и вырубили электричество. Вчера по седьмой этаж всем включили, а восьмой и девятый сидят без электричества». 


Вода с крыши попадает в счётчик, поэтому электричество отключают
Вода с крыши попадает в счётчик, поэтому электричество отключают



По его словам, инспекторы сообщили, что свет включат только тогда,  когда всё подсохнет. На сайте "Мой Новосибирск", где отражается вся информация о плановых и аварийных отключения света, дом на Шмидта, 12 не фигурировал. 


До диспетчерской по номеру 051 дозвониться не удалось. НГС.НОВОСТИ отправили запрос в мэрию Новосибирска. 


Жителям верхних этажей объясняют отключение тем, что "яма на крыше"
Жителям верхних этажей объясняют отключение тем, что "яма на крыше"


Весной протекающие крыши — нередкость. Недавно потолок начал протекать в детском саду на улице Охотской в Заельцовском районе — работники подставили вёдра и тазики, чтобы вода не затопила группу.

Прочтений: 8467
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (37)37
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено