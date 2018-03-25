Жителям девятиэтажки отключили свет из-за искр в счётчике

Жителям девятиэтажки не включают свет из-за протекающей крыши

В Новосибирске жители девятиэтажного дома №12 на улице Шмидта в Первомайском районе третьи сутки сидят без электричества — каждую весну в счётчик попадает вода, поэтому света не бывает несколько дней.





«Это уже не первый год. Вода бежит, попадает в счётчик. Третьи сутки, — рассказал НГС.НОВОСТИ новосибирец Владислав Строев, у которого тесть и тёща живут в этом доме, — В ЖЭУ говорят: "яма на крыше". Как межсезонье, дожди, начинает сверху все это в счетчик заливать, искрится. Они просто взяли и вырубили электричество. Вчера по седьмой этаж всем включили, а восьмой и девятый сидят без электричества».





Вода с крыши попадает в счётчик, поэтому электричество отключают









По его словам, инспекторы сообщили, что свет включат только тогда, когда всё подсохнет. На сайте "Мой Новосибирск", где отражается вся информация о плановых и аварийных отключения света, дом на Шмидта, 12 не фигурировал.





До диспетчерской по номеру 051 дозвониться не удалось. НГС.НОВОСТИ отправили запрос в мэрию Новосибирска.





Жителям верхних этажей объясняют отключение тем, что "яма на крыше"





Весной протекающие крыши — нередкость. Недавно потолок начал протекать в детском саду на улице Охотской в Заельцовском районе — работники подставили вёдра и тазики, чтобы вода не затопила группу.

