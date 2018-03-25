Жителям девятиэтажки отключили свет из-за искр в счётчике
В Новосибирске жители девятиэтажного дома №12 на улице Шмидта в Первомайском районе третьи сутки сидят без электричества — каждую весну в счётчик попадает вода, поэтому света не бывает несколько дней.
«Это уже не первый год. Вода бежит, попадает в счётчик. Третьи сутки, — рассказал НГС.НОВОСТИ новосибирец Владислав Строев, у которого тесть и тёща живут в этом доме, — В ЖЭУ говорят: "яма на крыше". Как межсезонье, дожди, начинает сверху все это в счетчик заливать, искрится. Они просто взяли и вырубили электричество. Вчера по седьмой этаж всем включили, а восьмой и девятый сидят без электричества».
По его словам, инспекторы сообщили, что свет включат только тогда, когда всё подсохнет. На сайте "Мой Новосибирск", где отражается вся информация о плановых и аварийных отключения света, дом на Шмидта, 12 не фигурировал.
До диспетчерской по номеру 051 дозвониться не удалось. НГС.НОВОСТИ отправили запрос в мэрию Новосибирска.
Весной протекающие крыши — нередкость. Недавно потолок начал протекать в детском саду на улице Охотской в Заельцовском районе — работники подставили вёдра и тазики, чтобы вода не затопила группу.
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Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова (1), предоставлены Владиславом Строевым.