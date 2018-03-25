Трое детей погибли при пожаре в торговом комплексе в Кемерово

При пожаре в торгово-развлекательном комплексе Кемерово погибли четверо детей





При пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре Кемерово погибли четверо детей.





Предположительно, очаг возгорания был в одном из кинозалов





Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Кемеровской области, поступило сообщение о задымлении на четвертом этаже в торговом центре на улице Ленина. На место выехали пожарные и спасатели. Проводится эвакуация людей.





Пожар произошел около 16:00





По информации издания Интерфакс, в пожаре погибли четверо детей. «Тела детей обнаружены в одном из залов кинотеатра», — сказал источник корреспондентам издания.





При пожаре в торговом комплексе погибли дети





Предположительно, очаг возгорания находился в одном из кинозалов, сообщил агентству Интерфакс первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов, находящийся на месте происшествия.







Видео пожара в торговом комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово





Пожар в ТЦ «Зимняя вишня»









Пожар в торговом центре «Зимняя вишня»





В соцсетях появилось видео, как парень прыгает из окна задымлённого здания, чтобы спастись. Пока о его состоянии информации нет.





18.26





В соцсетях сообщают, что эвакуируют людей из соседних зданий, так как есть вероятность обрушения здания. Очевидцы замечают, что здание просаживается.





18:52





Кемеровчане сообщают друг другу, куда можно подъехать, чтобы забрать людей, которые выбежали на улицу без верхней одежды.





18:57





ГУ МЧС Кемерово сообщает, что пожар произошёл на 4-м этаже торгового центра. На 17 часов эвакуировано 100 человек, спасено 20. В Главном управлении МЧС России по Кемеровской области открыт телефон «Горячей линии» 8-(38–42)-58–23–33 для уточнения информации и оказания психологической помощи населению.





19:07





Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли дети. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.





Информация уточняется.





20:18





При пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли трое детей и одна женщина. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.





«Предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате, а также 26 человек обратились, либо были госпитализированы в медицинские учреждения города», — цитирует «Интерфакс» представителя ведомства.





21:50





По информации ТАСС, количество погибших возросло до 5 человек. Ещё 32 человека пострадали. В городе введен режим ЧС. В самом ТЦ частично обрушилась кровля.





22:33





В ТЦ «Зимняя вишня» в результате пожара обрушилась кровля.







«Произошло обрушение кровли на площади 1200 кв. м. Общая площадь возгорания составляет 1500 кв. м.», — цитирует ТАСС члена оперативного штаба на месте ЧП.





00:50





Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» было полностью локализовано в 23:15 по местному времени, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управлением МЧС по Кемеровской области.