Трое детей погибли при пожаре в торговом комплексе в Кемерово
При пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре Кемерово погибли четверо детей.
Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Кемеровской области, поступило сообщение о задымлении на четвертом этаже в торговом центре на улице Ленина. На место выехали пожарные и спасатели. Проводится эвакуация людей.
По информации издания Интерфакс, в пожаре погибли четверо детей. «Тела детей обнаружены в одном из залов кинотеатра», — сказал источник корреспондентам издания.
Предположительно, очаг возгорания находился в одном из кинозалов, сообщил агентству Интерфакс первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов, находящийся на месте происшествия.
В соцсетях появилось видео, как парень прыгает из окна задымлённого здания, чтобы спастись. Пока о его состоянии информации нет.
18.26
В соцсетях сообщают, что эвакуируют людей из соседних зданий, так как есть вероятность обрушения здания. Очевидцы замечают, что здание просаживается.
18:52
Кемеровчане сообщают друг другу, куда можно подъехать, чтобы забрать людей, которые выбежали на улицу без верхней одежды.
18:57
ГУ МЧС Кемерово сообщает, что пожар произошёл на 4-м этаже торгового центра. На 17 часов эвакуировано 100 человек, спасено 20. В Главном управлении МЧС России по Кемеровской области открыт телефон «Горячей линии» 8-(38–42)-58–23–33 для уточнения информации и оказания психологической помощи населению.
19:07
Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли дети. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Информация уточняется.
20:18
При пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» погибли трое детей и одна женщина. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
«Предварительно известно о четырех погибших, в том числе троих детях и одной женщине, находившихся в момент пожара в детской игровой комнате, а также 26 человек обратились, либо были госпитализированы в медицинские учреждения города», — цитирует «Интерфакс» представителя ведомства.
21:50
По информации ТАСС, количество погибших возросло до 5 человек. Ещё 32 человека пострадали. В городе введен режим ЧС. В самом ТЦ частично обрушилась кровля.
22:33
В ТЦ «Зимняя вишня» в результате пожара обрушилась кровля.
«Произошло обрушение кровли на площади 1200 кв. м. Общая площадь возгорания составляет 1500 кв. м.», — цитирует ТАСС члена оперативного штаба на месте ЧП.
00:50
Возгорание в ТЦ «Зимняя вишня» было полностью локализовано в 23:15 по местному времени, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управлением МЧС по Кемеровской области.
Анна Богданова
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