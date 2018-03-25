«Хонда» врезалась в грузовик, который пропускал маму с ребёнком

По словам очевидцев, водитель «Хонды» был пьян

В Калининском районе Новосибирска произошла авария — «Хонда Аккорд» врезалась в грузовик, который пропускал маму с ребёнком.





«Водитель грузовика пропускал маму с ребёнком, и только начал трогаться, его догнал "Аккорд", — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец Александр Захаров. — Сначала водитель "Аккорда" просто открыл дверь, посидел, потом вышел из машины. Он еле стоял на ногах, пытался договориться со вторым водителем вроде как, но тот сказал, что только через ГАИ». В итоге, по словам Александра, водитель просто ушёл с места ДТП.





Авария произошла на пересечении Кропоткина и Светлой





В городской Госавтоинспекции пока не смогли уточнить детали происшествия.





Пьяные водители, к сожалению, не редкость для дорог Новосибирской области. При этом регион, по информации аналитиков, оказался самым непьющим в Сибири.