«Хонда» врезалась в грузовик, который пропускал маму с ребёнком
В Калининском районе Новосибирска произошла авария — «Хонда Аккорд» врезалась в грузовик, который пропускал маму с ребёнком.
«Водитель грузовика пропускал маму с ребёнком, и только начал трогаться, его догнал "Аккорд", — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец Александр Захаров. — Сначала водитель "Аккорда" просто открыл дверь, посидел, потом вышел из машины. Он еле стоял на ногах, пытался договориться со вторым водителем вроде как, но тот сказал, что только через ГАИ». В итоге, по словам Александра, водитель просто ушёл с места ДТП.
В городской Госавтоинспекции пока не смогли уточнить детали происшествия.
Пьяные водители, к сожалению, не редкость для дорог Новосибирской области. При этом регион, по информации аналитиков, оказался самым непьющим в Сибири.
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Анна Богданова
Фото Александра Захарова