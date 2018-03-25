«Хонда» врезалась в грузовик, который пропускал маму с ребёнком

По словам очевидцев, водитель «Хонды» был пьян
По словам очевидцев, водитель «Хонды» был пьян

В Калининском районе Новосибирска произошла авария — «Хонда Аккорд» врезалась в грузовик, который пропускал маму с ребёнком. 


«Водитель грузовика пропускал маму с ребёнком, и только начал трогаться, его догнал "Аккорд", — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец Александр Захаров. — Сначала водитель "Аккорда" просто открыл дверь, посидел, потом вышел из машины. Он еле стоял на ногах, пытался договориться со вторым водителем вроде как, но тот сказал, что только через ГАИ». В итоге, по словам Александра, водитель просто ушёл с места ДТП. 


Авария произошла на пересечении Кропоткина и Светлой
Авария произошла на пересечении Кропоткина и Светлой


В городской Госавтоинспекции пока не смогли уточнить детали происшествия. 


Пьяные водители, к сожалению, не редкость для дорог Новосибирской области. При этом регион, по информации аналитиков, оказался самым непьющим в Сибири

Прочтений: 14511
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (64)64
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено