Специалисты новосибирского планетария поучаствовали в создании нового учебника по астрономии
Сотрудники новосибирского планетария дали рекомендации авторам нового учебника по астрономии.
«При поддержке издательства "Просвещение" нам удалось наладить конструктивный диалог с Виктором Максимовичем Чаругиным (автор учебника по астрономии. — А.Б.), — приводятся слова заместителя директора по научно-методической работе Большого новосибирского планетария на сайте планетария. — Он согласился с рядом наших рекомендаций, прежде всего по уточнению физических величин, приведенных в учебнике».
Как сообщили в планетарии, новое издание учебника представили в Новосибирске на встрече исследователей и педагогов из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Во время конференции специалисты обсудили особенности преподавания астрономии в российских школах.
В пересмотре нуждаются и другие учебники, не только по астрономии. В прошлом году в Новосибирской области проводился конкурс на разработку учебника по истории региона.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Анна Богданова
Фото из архива НГС