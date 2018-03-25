Специалисты новосибирского планетария поучаствовали в создании нового учебника по астрономии

Знания специалистов новосибирского планетария учли при написании нового учебника по астрономии

Сотрудники новосибирского планетария дали рекомендации авторам нового учебника по астрономии.







«При поддержке издательства "Просвещение" нам удалось наладить конструктивный диалог с Виктором Максимовичем Чаругиным (автор учебника по астрономии. — А.Б.), — приводятся слова заместителя директора по научно-методической работе Большого новосибирского планетария на сайте планетария. — Он согласился с рядом наших рекомендаций, прежде всего по уточнению физических величин, приведенных в учебнике».





Как сообщили в планетарии, новое издание учебника представили в Новосибирске на встрече исследователей и педагогов из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Во время конференции специалисты обсудили особенности преподавания астрономии в российских школах.





В пересмотре нуждаются и другие учебники, не только по астрономии. В прошлом году в Новосибирской области проводился конкурс на разработку учебника по истории региона.