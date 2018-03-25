Уже не покататься: новосибирский горнолыжный комплекс объявил о закрытии сезона

Сезон пришлось закрыть из-за дождя и потепления

Новосибирский горнолыжный курорт «Юрманка» объявил о закрытии сезона из-за погоды.







«К сожалению, вынуждены закрыть комплекс — продолжительный дождь и резкое потепление сильно ухудшили состояние склона», — сообщается на сайте ГК «Юрманка».







НГС.НОВОСТИ узнали, где ещё можно кататься: сезон пока открыт, в том числе в ГК «Новососедово», ГК «Ключи», ГК «Иня».





А в Шерегеше готовятся к массовому спуску в купальниках, который состоится в апреле. В прошлом году в нём участвовали около 1500 человек.