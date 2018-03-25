Спасателей вызвали на помощь мужчине в белой лодке
Новосибирские спасатели МАСС выехали спасать человека на льдине — позже выяснилось, что льдина — это белая лодка, в которой плыл рыбак.
По информации муниципальной аварийно-спасательной службы МАСС, сообщение о том, что в акватории Димитровского моста человек на льдине, поступило вчера в 11:37. «Акватория осмотрена, информация не подтвердилась. Мужчина рыбачит в лодке белого цвета», — говорится в сводке спасателей.
«Сидел, рыбачил, всё нормально. (Проявили бдительность), можно так сказать», — прокомментировал заместитель начальника муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Константин Максимов.
По его словам, сейчас спасатели выезжают на водоёмы, чтобы предупреждать рыбаков об опасности. «Скоро лёд начнёт менять структуру, как только начнёт теплеть», — пояснил он.
Недавно спасатели сообщили, о том, что в большинстве случаев толщина льда уже не превышает 30 сантиметров.
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Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова, из архива НГС