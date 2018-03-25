Только направо: движение по Советской ограничили из-за коммунальной аварии
Движение транспорта по улице Советской через Вокзальную магистраль ограничивают до среды — поворот с обоих направлений разрешён только направо.
«Разрытие находится посередине перекрёстка. Чтобы транспорт, пытающийся проехать с Советской сквозь Вокзальную магистраль, не перекрывал движение транспорта, движущегося по Вокзальной магистрали», — объяснил изменение схемы начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Юрий Сердюк.
Ограничение вводится с сегодняшнего дня до среды, 28 марта. По словам Юрия Сердюка, яму, которая образовалась из-за прорыва трассы, будут засыпать песком, делать уплотнение, заливать бетоном. «Бетон прочность набирает — в среду открываемся», — объяснил он.
Коммунальная авария в центре Новосибирска произошла 24 марта — на перекрёстке Советской и Вокзальной магистрали образовалась огромная яма, улицу затопило водой.
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Анна Богданова
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