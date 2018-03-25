Только направо: движение по Советской ограничили из-за коммунальной аварии

С Советской на пересечении с Вокзальной магистралью можно будет поворачивать только направо
С Советской на пересечении с Вокзальной магистралью можно будет поворачивать только направо

Движение транспорта по улице Советской через Вокзальную магистраль ограничивают до среды — поворот с обоих направлений разрешён только направо. 


«Разрытие находится посередине перекрёстка. Чтобы транспорт, пытающийся проехать с Советской сквозь Вокзальную магистраль, не перекрывал движение транспорта, движущегося по Вокзальной магистрали», — объяснил изменение схемы начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Юрий Сердюк.


Сейчас яму будут засыпать песком и заливать бетоном
Сейчас яму будут засыпать песком и заливать бетоном


Ограничение вводится с сегодняшнего дня до среды, 28 марта. По словам Юрия Сердюка, яму, которая образовалась из-за прорыва трассы, будут засыпать песком, делать уплотнение, заливать бетоном. «Бетон прочность набирает — в среду открываемся», — объяснил он.


Коммунальная авария в центре Новосибирска произошла 24 марта — на перекрёстке Советской и Вокзальной магистрали образовалась огромная яма, улицу затопило водой

Прочтений: 9709
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (39)39
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено