Сибирячка победила в международном конкурсе красоты в Сингапуре

Ульяна в традиционном русском костюме.
Ульяна в традиционном русском костюме.

Ульяна Кофанова, жительница Новосибирска, победила на конкурсе красоты Mrs. Asia Pacific 2018, проходившем в Сингапуре с 20 марта.


Помимо традиционного дефиле в вечерних платьях, у участниц были фото и видеосессии в национальных костюмах, купальниках, коктейльных платьях, индивидуальное собеседование на английском языке, репетиции, благотворительный визит, туры по Сингапуру и Малайзии.


Финальное шоу состоялось 24 марта и включало в себя танец с флагами стран, выход в национальных костюмах, в вечерних платьях и интеллектуальный конкурс.


Ранее Ульяна Кофанова на конкурсе «Миссис Новосибирск» вошла в топ-14 и решила принять участие в состязаниях красавиц на международном уровне. «Я решила реализовать весь свой потенциал, который не вложила в Миссис Новосибирск, и отправиться на международный конкурс», — написала Ульяна на своей странице в Instagram. — Но в этот раз уже за короной, всё, нечего за эмоциями ходить».


Награждение победительниц Mrs. Asia Pacific 2018.
Награждение победительниц Mrs. Asia Pacific 2018.


"Это трудно описать словами! Я очень счастлива, что смогла донести свои мысли и мировоззрение. Я благодарю свою семью и команду, с которыми мы готовились к конкурсу. Это наша общая победа. Я готова нести этот титул с достоинством", — поделилась своими эмоциями победительница.


Несколько дней назад НГС писал, что Россию на Mrs. Asia Pacific 2018 представляла также еще одна жительница Новосибирска — Лариса Дубра. Она получила титул "Миссис Конгениальность".

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