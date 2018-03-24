Корону «Мисс Европа Плюс» получила уличённая в накрутке голосов участница

Призёры конкурса красоты «Мисс Европа Плюс – 2018». Светлана Сарычева — вторая слева
Призёры конкурса красоты «Мисс Европа Плюс – 2018». Светлана Сарычева — вторая слева

В клубе «Отдых» прошел конкурс «Мисс Европа Плюс – 2018», в котором победила 20-летняя студентка НГУЭУ Светлана Сарычева. О шоу НГС сообщила член жюри и директор модельного агентства Elite Stars Татьяна Фетисова.


«Изначально заявок [на конкурс] было около 600. Ограничений по возрасту или каких-то ещё — не было. Потом в интернете шло голосование, по результатам которого отобрали сотню участниц. Без шума не обошлось: организаторы со стороны "Европа Плюс" не допустили к собеседованию с жюри тех девушек, у кого, по мнению айтишников, были накрутки», — рассказала Татьяна Фетисова и уточнила, что на собеседование пришли не все сто отобранных девушек, поэтому недостающих добрали из числа не допущенных в связи с накрутками.


Как заметила Татьяна Фетисова, главной победительницей конкурса стала Светлана Сарычева — девушка, попавшая в число конкурсанток, которых при первом отборе айтишники уличили в накрутке голосов.


«Мисс Европа Плюс» Светлана Сарычева на одной из фотосессий
«Мисс Европа Плюс» Светлана Сарычева на одной из фотосессий


Две недели участницы шоу учились танцам, дефиле, участвовали в различных фотосессиях. Финал конкурса «Мисс Европа Плюс – 2018» прошёл сегодня вечером в клубе «Отдых».


«Мисс Европа Плюс» получила длинную норковую шубу, а первая и вторая Вице Мисс — бриллиантовое колье и iPhone. Помимо этого всем девушкам вручили разные призы от спонсоров и партнёров конкурса. 


Ещё две сибирячки на этой неделе прилетели в Москву для участия в конкурсе «Мисс Россия», который состоится 14 апреля.

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