Улицу Советскую и Вокзальную магистраль затопило водой из коммунального гейзера

Проезжую часть в центре города затопило мутной водой
Проезжую часть в центре города затопило мутной водой

Перекрёсток улицы Советской и Вокзальной магистрали затопило мутной водой. В центре перекрёстка образовался искусственный гейзер, сообщает корреспондент НГС с места происшествия.


На место выехала бригада «Горводоканала»
На место выехала бригада «Горводоканала»


В центре перекрёстка появился искусственный гейзер
В центре перекрёстка появился искусственный гейзер


Вода льётся уже больше часа
Вода льётся уже больше часа


Улица Советская превратилась в реку
Улица Советская превратилась в реку


За потопом присматривают сотрудники полиции
За потопом присматривают сотрудники полиции


«В 12:42 поступила заявка на наш телефон. Вода из колодца. Бригада на данный момент выехала на место. Сейчас они разберутся: наше это — не наше. Может, и не наше. Бригада ещё на подъезде. Может, в течение часа будет информация», — пояснил корреспонденту НГС начальник центральной диспетчерской службы «Горводоканала» Сергей Зубков.


А вот и видео, снятое нашим корреспондентом Еленой Гурьяновой.



А вот так коммунальная река выглядела ближе к перекрёстку с улицей Ленина.



Наши читатели тоже фотографируют гейзер и делятся фотографиями. 


Фотография читателя НГС с высоты птичьего полёта
Фотография читателя НГС с высоты птичьего полёта


Еще одно видео от нашего читателя:



Как сообщил корреспонденту НГС начальник Центральной диспетчерской службы «Горводоканала» Сергей Зубков, аварийная бригада перекрыла воду около 15:00, а сейчас приступают к откачиванию воды.


«Сейчас откачаем [воду] из камеры, посмотрим, какое повреждение и сколько абонентов у нас без воды будет», — заметил Сергей Зубков. 


Сейчас на месте, передает корреспондент НГС, работают аварийные бригады под присмотром полиции. По улице Советской из-за вставшей в правом ряду техники образовалась солидная пробка. Что происходит на перекрестке прямо сейчас — смотрите в live-трансляции нашего корреспондента.



НГС следит за развитием событий, информация дополняется.


Коммунальные гейзеры регулярно появляются на улицах Новосибирска. Один из самых больших фонтанов появился в мае 2015 года в районе Гусинобродского шоссе.

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