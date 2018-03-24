Улицу Советскую и Вокзальную магистраль затопило водой из коммунального гейзера

Проезжую часть в центре города затопило мутной водой

Перекрёсток улицы Советской и Вокзальной магистрали затопило мутной водой. В центре перекрёстка образовался искусственный гейзер, сообщает корреспондент НГС с места происшествия.







На место выехала бригада «Горводоканала»





В центре перекрёстка появился искусственный гейзер





Вода льётся уже больше часа





Улица Советская превратилась в реку





За потопом присматривают сотрудники полиции





«В 12:42 поступила заявка на наш телефон. Вода из колодца. Бригада на данный момент выехала на место. Сейчас они разберутся: наше это — не наше. Может, и не наше. Бригада ещё на подъезде. Может, в течение часа будет информация», — пояснил корреспонденту НГС начальник центральной диспетчерской службы «Горводоканала» Сергей Зубков.







А вот и видео, снятое нашим корреспондентом Еленой Гурьяновой.









А вот так коммунальная река выглядела ближе к перекрёстку с улицей Ленина.









Наши читатели тоже фотографируют гейзер и делятся фотографиями.





Фотография читателя НГС с высоты птичьего полёта





Еще одно видео от нашего читателя:









Как сообщил корреспонденту НГС начальник Центральной диспетчерской службы «Горводоканала» Сергей Зубков, аварийная бригада перекрыла воду около 15:00, а сейчас приступают к откачиванию воды.





«Сейчас откачаем [воду] из камеры, посмотрим, какое повреждение и сколько абонентов у нас без воды будет», — заметил Сергей Зубков.







Сейчас на месте, передает корреспондент НГС, работают аварийные бригады под присмотром полиции. По улице Советской из-за вставшей в правом ряду техники образовалась солидная пробка. Что происходит на перекрестке прямо сейчас — смотрите в live-трансляции нашего корреспондента.









НГС следит за развитием событий, информация дополняется.





Коммунальные гейзеры регулярно появляются на улицах Новосибирска. Один из самых больших фонтанов появился в мае 2015 года в районе Гусинобродского шоссе.

