Сухарную заволокло дымом: к горящему складу с шинами съехались 90 спасателей

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Фото читателя НГС

Утром 12 марта в Заельцовском районе Новосибирска загорелся склад с шинами — пожар тушат уже третий час.







«Сегодня в 6:30 произошёл пожар в складском здании по улице Шорная, 1. По предварительной информации, горят шины автомобильные. Существует плотное, сильное задымление, в том числе близлежащей территории», — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы МЧС по НСО Павел Винаков.







Автомобилистов просят аккуратно ездить по дороге и даже избегать проезда по Сухарной и Шорной.







Площадь пожара порядка трёхсот квадратных метров. Жителей домов рядом просят закрыть окна и при необходимости покинуть помещение.







«Пожару был присвоен повышенный номер — сначала первый, потом второй, сейчас третий. На месте работают 90 человек, из них от МЧС 60 человек личного состава, 19 единиц техники. На месте работают две химлаборатории. Специфика тушения шин она такая: если они разгорелись, то их очень сложно потушить», — добавил Винаков.





Читатели сообщают, что так сейчас выглядит выезд с Сухарной. Фото читателя НГС





На месте происшествия работают 19 единиц техники от МЧС. Фото читателя НГС





10:52

Читатели сообщают, что уже получили от МЧС сообщение с предупреждением о пожаре.





Предоставлено Анной Золотовой





10:46

«Я в ночь работал. Часов в шесть увидел дым, потом сразу огонь. Через несколько минут приехали пожарные. Особо я не наблюдал — у меня как раз смена заканчивалась», — рассказал сотрудник компании Morill.





10:40

«В 20 метрах наша компания находится. Мы дисками автомобильными торгуем. Уже не боимся, что пожар перекинется — столько людей тушат пожар, что не страшно», — рассказал корреспонденту НГС сотрудник соседнего складского помещения.





10:36

Тем временем, из кабины самолёта город выглядит пугающе.





Фото пилота Константина





Фото пилота Константина





10:30

Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





10:25

«Распространение [огня] не допущено. Погибших, пострадавших в результате пожара нет. Собственник данного складского помещения найден, а также арендаторы, которые осуществляли свою деятельность. Здесь находилось несколько предприятий. Это хранение шин, пластиков бутылки, бумажная продукция, кожгалантерея. Шины горят, их очень сложно затушить», — рассказал корреспонденту НГС на месте событий Павел Винаков.





Фото Алёны Истоминой





10:11

Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





10:07

«Так выглядит небо на Железнодорожной улице!» — пишут читатели.





Фото читателя НГС





10:05

Фото Алёны Истоминой





Фото Алёны Истоминой





10:04

В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщают, что Сухарная перекрыта от Тимирязева до Владимировской — это потребовалось для работы пожарного поезда.





09:59

Сейчас въезд на 1-ю Ельцовку перекрыт — сотрудники ГИБДД стоят до улицы Владимировской, сообщает с места корреспондент НГС.





Фото Алёны Истоминой





09:53

Дым виден и на другом берегу — вид со стороны Горского жилмассива.





Фото читателя НГС





09:49

Наш корреспондент прислал фотографии с места событий.





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





09:42

В пресс-службе ГУ МЧС по НСО сообщают, что в жилой зоне ПДК не превышено. Это показали замеры.





09:40

На место пожара привезли пожарный поезд — у него запас 60 тонн воды.





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото читателя НГС





09:20

Фото читателя НГС





Фото читателя НГС





09:17

Со стороны улицы Шевченко чёрный дым от пожара скрывает туман.





Фото читателя НГС





09:13





09:08

Вид с Дуси Ковальчук, недалеко от остановки «Плановая».





Фото Анны Богдановой





09:05

Дым от пожара видно из района станции метро «Гагаринская».





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





08:51

«Так пожар видно с Ленина и Красного проспекта. Очень испугалась увиденному. Даже в транспорте запах чувствуется», — пишет нам читательница.





Фото читательницы





08:49

Склады по-прежнему горят — очевидцы шлют нам фото в режиме онлайн.





Фото читателя





08:47

Пожар со стороны улицы Дуси Ковальчук читатели видят так.





Фото читателя





08:46

Читатели говорят, что 5–10 минут назад на Сухарной было так:





Фото читателя НГС





А сейчас ситуация ещё серьёзней, добавляют очевидцы.





08:44

А так со стороны ЖК «Созвездие» — улиц Фрунзе и Ипподромской.





Фото читателя





08:43

Очевидцы видят дым от пожара из разных частей города. Так, например, видно с улицы Холодильной.





Фото читателя НГС





08:35

Такая обстановка на Сухарной и Шорной сейчас.





Фото пресс-службы ГУ МЧС по НСО





Фото пресс-службы ГУ МЧС по НСО





08:31

Вот такую картину наблюдали сегодня утром очевидцы, когда пожар только начался.





Пожар начался, когда ещё было темно. Фото читателя НГС



