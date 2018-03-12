Сухарную заволокло дымом: к горящему складу с шинами съехались 90 спасателей
Утром 12 марта в Заельцовском районе Новосибирска загорелся склад с шинами — пожар тушат уже третий час.
«Сегодня в 6:30 произошёл пожар в складском здании по улице Шорная, 1. По предварительной информации, горят шины автомобильные. Существует плотное, сильное задымление, в том числе близлежащей территории», — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы МЧС по НСО Павел Винаков.
Автомобилистов просят аккуратно ездить по дороге и даже избегать проезда по Сухарной и Шорной.
Площадь пожара порядка трёхсот квадратных метров. Жителей домов рядом просят закрыть окна и при необходимости покинуть помещение.
«Пожару был присвоен повышенный номер — сначала первый, потом второй, сейчас третий. На месте работают 90 человек, из них от МЧС 60 человек личного состава, 19 единиц техники. На месте работают две химлаборатории. Специфика тушения шин она такая: если они разгорелись, то их очень сложно потушить», — добавил Винаков.
Читатели сообщают, что уже получили от МЧС сообщение с предупреждением о пожаре.
«Я в ночь работал. Часов в шесть увидел дым, потом сразу огонь. Через несколько минут приехали пожарные. Особо я не наблюдал — у меня как раз смена заканчивалась», — рассказал сотрудник компании Morill.
«В 20 метрах наша компания находится. Мы дисками автомобильными торгуем. Уже не боимся, что пожар перекинется — столько людей тушат пожар, что не страшно», — рассказал корреспонденту НГС сотрудник соседнего складского помещения.
Тем временем, из кабины самолёта город выглядит пугающе.
«Распространение [огня] не допущено. Погибших, пострадавших в результате пожара нет. Собственник данного складского помещения найден, а также арендаторы, которые осуществляли свою деятельность. Здесь находилось несколько предприятий. Это хранение шин, пластиков бутылки, бумажная продукция, кожгалантерея. Шины горят, их очень сложно затушить», — рассказал корреспонденту НГС на месте событий Павел Винаков.
«Так выглядит небо на Железнодорожной улице!» — пишут читатели.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщают, что Сухарная перекрыта от Тимирязева до Владимировской — это потребовалось для работы пожарного поезда.
Сейчас въезд на 1-ю Ельцовку перекрыт — сотрудники ГИБДД стоят до улицы Владимировской, сообщает с места корреспондент НГС.
Дым виден и на другом берегу — вид со стороны Горского жилмассива.
Наш корреспондент прислал фотографии с места событий.
В пресс-службе ГУ МЧС по НСО сообщают, что в жилой зоне ПДК не превышено. Это показали замеры.
На место пожара привезли пожарный поезд — у него запас 60 тонн воды.
Со стороны улицы Шевченко чёрный дым от пожара скрывает туман.
Вид с Дуси Ковальчук, недалеко от остановки «Плановая».
Дым от пожара видно из района станции метро «Гагаринская».
«Так пожар видно с Ленина и Красного проспекта. Очень испугалась увиденному. Даже в транспорте запах чувствуется», — пишет нам читательница.
Склады по-прежнему горят — очевидцы шлют нам фото в режиме онлайн.
Пожар со стороны улицы Дуси Ковальчук читатели видят так.
Читатели говорят, что 5–10 минут назад на Сухарной было так:
А сейчас ситуация ещё серьёзней, добавляют очевидцы.
А так со стороны ЖК «Созвездие» — улиц Фрунзе и Ипподромской.
Очевидцы видят дым от пожара из разных частей города. Так, например, видно с улицы Холодильной.
Такая обстановка на Сухарной и Шорной сейчас.
Вот такую картину наблюдали сегодня утром очевидцы, когда пожар только начался.
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Елена Громкова, Алёна Истомина
Фото и видео читателей НГС, Александра Ощепкова, Алёны Истоминой, Анны Богдановой, Анны Золотовой