Жильцы дома в тихом центре поставили ворота поперёк улицы

Вечером жители улицы Чаплыгина натолкнулись на закрытые ворота, когда хотели проехать домой

На улице Чаплыгина в центре Новосибирска начали монтировать ворота — они закрывают проезд между улицами Революции и Урицкого.





Ворота появились в арке дома Революции, 6, через которую проходит улица. Из-за этого вчера вечером жители улицы Чаплыгина не смогли проехать к своим домам со стороны улицы Революции.





«Вчера вечером, подъезжая к дому, не смогли проехать по улице Чаплыгина через дом по улице Революции, 6. Управление ТСЖ решили перекрыть проезд через арку. Жители всех соседних домов были вынуждены объезжать целый квартал. Никаких документов руководство ТСЖ не предоставило», — написала в редакцию жительница одного из домов на Чаплыгина Олеся Королькова.





По словам Корольковой, на место вызывали сотрудников автоинспекции — вскоре после этого ворота открыли, а потом не закрывали.





Олеся Королькова рассказала корреспонденту НГС, что если проезд со стороны улицы Революции будет закрыт, то к домам на Чаплыгина можно будет заезжать только со стороны Советской.





«Через дворы тоже проехать нельзя, потому что там везде стоят шлагбаумы», — объяснила Королькова.





Председатель ТСЖ «Революции, 6» Александр Луппов пояснил НГС, что пока собственники дома заказали только монтаж ворот. Вчера их перекрывали на время монтажа. Согласования на постоянное перекрытие у них нет. Они намерены получить все документы и закрыть проезд после того, как ворота смонтируют.





«Земля — наша, как мне все говорят и юристы — вчера спрашивал как что. Земля ваша — всё. Если через вашу квартиру будут проезжать автомобили, велосипедисты — вы что, вы возьмёте, перекроете? Земля оформлена на собственников дома Революции, 6. Поэтому, кому не нравится, объясняем: кому надо будет проезжать, мы даём ключи. Я им сказал: жители соседних домов приходите, дайте список, будете проезжать, как и все мы будем проезжать — он же не наглухо закрывается», — добавил Луппов.





Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию и ГИБДД Новосибирска по сложившейся ситуации.





Ворота начали монтировать вчера вечером





Сегодня днём проезд со стороны улицы Революции был открыт





Рабочие ещё монтируют ворота





ТСЖ хочет ограничить проезд под аркой дома





Один из последних конфликтов, который возник из-за ограничений на проездах, был связан со шлагбаумом на улице Рельсовая.