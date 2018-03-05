Жетон за 28: «Горэлектротранспорт» и метро попросили поднять тарифы сразу на 40%

В метрополитене подсчитали, что 28 рублей за проезд — экономически обоснованная цена 
В метрополитене подсчитали, что 28 рублей за проезд — экономически обоснованная цена 

Новосибирский метрополитен и «Горэлектротранспорт» предложили поднять тарифы на проезд в электротранспорте на 40–47%.


Перевозчики попросили установить тариф в 26,4 рубля за проезд в трамваях и троллейбусах и 27,9 рублей — в метро, увеличив его на 47% и 40% соответственно, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области в ответ на запрос НГС.


Обращения от «ГЭТ» и метрополитена поступили на прошлой неделе, 28 февраля.


«В целях обеспечения экономической обоснованности тарифов, баланса экономических интересов потребителей транспортных услуг и перевозчиков, складывающегося на основе доступности услуг для потребителей и обеспечения эффективности деятельности перевозчиков, департаментом будет произведена экспертиза представленных перевозчиками обосновывающих материалов <...>», — пояснили в департаменте по тарифам НСО и добавили, что обращений о пересмотре тарифов на автотранспорте не поступало.


НГС отправил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой прокомментировать цифры и уточнить сроки рассмотрения новых тарифов. 


На прошлой неделе врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников также заявил, что тарифы на пассажирские перевозки «могут измениться».


«Неправильно, когда в течение длительного срока, несколько лет тарифы заморожены. Я считаю, что деятельность нужно организовывать планово, а не под влиянием каких-то политических циклов или скачкообразно: три года тарифы не поднимали, а потом через три года вдруг решили поднять на 15%. Наверное, вопрос об индексации тарифов уже можно поднимать, но я уже высказывал свою позицию, что я готов этот вопрос рассматривать одновременно с рассмотрением программы по повышению эффективности транспортных предприятий», — сообщил Травников 27 февраля.


Тем временем некоторые автоперевозчики, напротив, решили снизить цены на проезд — с начала марта проезд в одной из маршруток до «Стрижей» подешевел до 20 рублей

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