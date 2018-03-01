Что нас ждёт в марте: жилеты на трассах, загранпаспорт побыстрее и амнистия зарубежных счетов

Загранпаспорт теперь можно получить быстрее

Декларировать зарубежные счета и имущество теперь можно без каких-либо санкций, а загранпаспорта — получить быстрее. Сеть городских порталов подготовила для вас подборку важных изменений в законодательстве, вступающих в силу в марте.







Загранпаспорта по месту пребывания будут выдавать быстрее





Со 2 марта начинает действовать новый порядок выдачи заграничных паспортов для тех, кто оформляет их по месту пребывания, а не по прописке. До сих пор «загран» приходилось ждать до четырёх месяцев со дня подачи заявления в миграционную службу. Теперь этот срок сократили до трёх месяцев.





Ночью на трассу можно будет выходить только в жилете





С 18 марта 2018 года в ПДД появится новое требование. При ДТП или вынужденной остановке вне населенных пунктов ночью или при ограниченной видимости водитель обязан выходить из машины в светоотражающем жилете или накидке. Новое требование вводится для того, чтобы избежать наездов на водителей, вышедших из машины ночью.





Водителям придется купить светоотражающие жилеты, как у инспекторов ДПС





Россиянам предложили рассказать о своем зарубежном имуществе





С 1 марта 2018 года по 1 февраля 2019 года вновь начнёт действовать «амнистия капиталов». В этот период россияне могут задекларировать свои зарубежные счета и имущество, если раньше этого не сделали. При этом они освобождаются от административной, налоговой и уголовной ответственности за сокрытие информации. «Амнистия капиталов» касается только физических лиц. Это уже вторая волна «амнистии капиталов», первая прошла в 2015–2016 годах.





Получить несколько услуг МФЦ можно будет в один заход





С 30 марта в МФЦ можно будет подавать комплексный запрос сразу на несколько услуг. После получения запроса сотрудники МФЦ сами будут направлять в организации заявления и другие необходимые для оказания услуг документы. Также в МФЦ теперь можно оплачивать различные госуслуги (например, штрафы, пошлины).





Госуслуги с марта можно будет оплачивать в МФЦ





Услуги, которые теперь можно получить в МФЦ за один заход:

По линии МВД: сдача экзаменов на права и выдача прав при замене или утрате; информация о штрафах ГИБДД; выдача справок о наличии или отсутствии судимости или справок об административном наказании за употребление наркотиков.

По линии ФНС: выписка из реестра налогоплательщиков, сведения и документы из реестров ИП и юрлиц; бесплатное информирование о действующих налогах и сборах, страховых взносах, порядке их исчисления и уплаты, правах и обязанностях налогоплательщиков.

По линии Росреестра: выписка из реестра недвижимости.

По линии Росимущества: оформление собственности или аренды на земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, без проведения торгов; выдача выписок из реестра федерального имущества.

По линии Пенсионного фонда: выдача сертификата на материнский капитал и рассмотрение заявления о распоряжении частью его средств; установление ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ); прием заявлений о формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений; оплата расходов на проезд к месту отдыха пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера; прием анкет для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования; данные о состоянии индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования; выдача справок о размере пенсий; установление и выплата пенсий; установление федеральной социальной доплаты к пенсии.

По линии ФСС: помощь в приобретении средств реабилитации для инвалидов и протезно-ортопедических изделий для ветеранов и выплата компенсаций в случае самостоятельной покупки; регистрация и снятие с учета по обязательному социальному страхованию в случае временной нетрудоспособности и материнства.