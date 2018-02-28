«Мне было страшно»: сибирячка снялась с чужим мужем в реалити-шоу на канале «Ю»

Василина Катаева ездила на съёмки передачи в июне 
Василина Катаева ездила на съёмки передачи в июне 

27 февраля на телеканале «Ю» вышел второй выпуск реалити-шоу «Обмен жёнами. Русская версия» — в съёмках приняла участие семья из Новосибирска.


По правилам шоу, две семьи с разным достатком, социальным статусом и семейными ценностями на одну неделю меняются домами, мужьями и детьми. Каждая из девушек должна прожить жизнь друг друга. За участие в шоу по итогу они получают 40 тысяч рублей. 


Телеведущая прогноза погоды на 49 канале и видеоблогер Василина Катаева оставила мужа в Новосибирске и отправилась в деревню под Краснодаром к новому супругу. Корреспондент НГС пообщалась с девушкой и спросила, как проходили съёмки, что было самым непростым и что не попало в кадр. 



«Я до последнего не знала, куда поеду и какая семья мне достанется. Накануне мы с мужем открыли украинский аналог передачи, чтобы понять, куда мы ввязались, увидели каких-то алкашей. Подумали, может, стоит отказаться. Но нас уверили, что таких семей не будет», — рассказывает Василина НГС. 


По работе она связана с разными агентствами, поэтому ей пришло приглашение на кастинг, который они с супругом проходили по Skype. Их утвердили на участие, остальное держали в секрете. 


«Было очень сложно, я даже не думала, что будет так. Там было грязно, мне было стыдно находиться рядом с Русланом. Я стеснялась. Мой "муж" бухал, это не показывали. Были моменты, что мне было страшно оставаться там. Со мной всегда ночевала девушка-редактор, а после того как Руслан в очередной раз перепил и говорил сам с собой гадости про меня, мы просили оставаться с нами мужчин-операторов», — делится Василина. 


По словам девушки, в оставшиеся три дня съёмок их переселили в гостиницу, потому что условий для проживания не было. Помогали соседи и родители одного из операторов.


Ну что ж, сегодня заканчивается олимпиада, а уже завтра в понедельник (26 февраля) начинается русский сезон реалити-шоу "Обмен Жёнами" на телеканале Ю!!! Ещё в июне прошли съёмки, где я приняла непосредственное участие🙈 По словам редактора этой программы, нашу серию назначили вроде бы на 27 февраля (вторник) в 16:00 по вашему времени! Но это не точно 😅 в общем следите за новостями в сториз, если будут уточнения и изменения, я вам там буду оперативно сообщать! А пока ждём!!! Так же эту передачу потом можно будет посмотреть на сайте телеканала Ю, ссылку я вам оставлю! После эфира обязательно расскажу как проходили съёмки и вообще каково было принять участие в таком проекте 🙃 очень интересно как все смонтируют и будет ли монтаж передачи совпадать с реальностью🤔 Поэтому я жду не только с нетерпением, но и с волнением 😣#обменженами будете смотреть?

Публикация от Василина🍓 Сотрудничество в 📩 (@vasilina_kat)


«Не стоит забывать, что это шоу. Некоторые моменты меня просили сыграть, как, например, с туалетом. Но в большей степени я вела себя как обычно, не поддавалась на провокации сценаристов. Особенно после того, как узнала, что в Новосибирске мой муж практически не спит из-за долгих съёмок, я переживала, хотела отказаться и уехать домой», — говорит Василина. 


Отказываться от участия было нельзя, в противном случае нужно было выплатить полтора миллиона рублей. Нельзя было привозить с собой деньги, телефон. 

«Мой муж в жизни никогда не стал бы ругаться из-за курицы или яичницы, его также просили "играть". Переживал, что покажут тираном. Ему вся эта эпопея тоже далась непросто. Мы боялись смотреть выпуск, потому что не знали, как смонтируют и в каком свете нас выставят», — рассказывает Василина корреспонденту НГС. 


По итогу девушке всё же удалось перевоспитать «мужа» и привить ему новые порядки. С семьёй из Краснодара они больше не общаются. 


В декабре модели из Сибири не смогли поехать на реалити-шоу в Таиланд. Они сами заплатили за шоу 80 тысяч рублей, но их обманули. 

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