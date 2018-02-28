В Новосибирской области нашёлся богач с годовым доходом 3,8 миллиарда рублей

Новосибирец с миллиардными заработками щедро поделился с государством — заплатил налоги на сумму 124,5 миллиона рублей
Новосибирец с миллиардными заработками щедро поделился с государством — заплатил налоги на сумму 124,5 миллиона рублей

Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области подвело итоги декларационной кампании — в регионе нашли жителя с годовым доходом в 3,8 миллиарда рублей.


Об этом сегодня рассказала начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов регионального УФНС России Ирина Демиденко.


По её словам, в 2017 году в Новосибирской области было более 14 тысяч миллионеров и восемь миллиардеров — это те, кто задекларировал свой доход. По сравнению с прошлым годом число миллионеров и миллиардеров увеличилось. Так, в 2016 году миллионеров было 12,2 тысячи, а миллиардеров — всего шесть.


Налоговая собрала с состоятельных новосибирцев 943 миллиона рублей налогов — это на 500 миллионов больше, чем в прошлом году.


«У нас есть такой налогоплательщик, который максимум заявил в декларации в 2017 году — сумма дохода составила 3 миллиарда 806 миллионов рублей», 


— сообщила Демиденко и добавила, что такой крупный доход он получил от продажи ценных бумаг и долей в уставном капитале компаний. При этом за год их владелец уплатил 124,5 миллиона рублей налогов.


В налоговой отметили, что реальное число миллионеров в Новосибирской области гораздо больше, но многие декларировать свои доходы не обязаны. 


«Количество миллионеров, которые работают на предприятиях: директора, генеральные директора предприятий — они получают гораздо большие суммы и не обязаны декларировать свои доходы, потому что с них удерживает налог работодатель и перечисляет его в бюджет. Мы видим, особенно когда появляются справки НДФЛ — генеральные директора даже у нас в Новосибирске и Новосибирской области получают по миллиону и больше в месяц дохода. 30-50 миллионов — большое количество людей, но они здесь не проходят», — пояснила и.о. руководителя УФНС России по Новосибирской области Татьяна Щербань.


Всего за год налоговая собрала с новосибирцев 172,8 миллиарда рублей, не включая страховых взносов, сумма которых порядка 124 миллиардов рублей. Большая часть из них — это налог на доходы физических лиц. В областной бюджет поступило 122,8 миллиарда рублей. 


Жители Новосибирска регулярно избегают налоговую — в феврале судебные приставы арестовали два магазина из-за того, что их хозяйка задолжала 260 тысяч рублей.

Прочтений: 64062
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (263)263
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Приз — квартира: 4 марта на НГС назовут победителей акции от «ТХ Сибирский Гигант»

задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено