В Новосибирской области нашёлся богач с годовым доходом 3,8 миллиарда рублей

Новосибирец с миллиардными заработками щедро поделился с государством — заплатил налоги на сумму 124,5 миллиона рублей

Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области подвело итоги декларационной кампании — в регионе нашли жителя с годовым доходом в 3,8 миллиарда рублей.





Об этом сегодня рассказала начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов регионального УФНС России Ирина Демиденко.





По её словам, в 2017 году в Новосибирской области было более 14 тысяч миллионеров и восемь миллиардеров — это те, кто задекларировал свой доход. По сравнению с прошлым годом число миллионеров и миллиардеров увеличилось. Так, в 2016 году миллионеров было 12,2 тысячи, а миллиардеров — всего шесть.





Налоговая собрала с состоятельных новосибирцев 943 миллиона рублей налогов — это на 500 миллионов больше, чем в прошлом году.





«У нас есть такой налогоплательщик, который максимум заявил в декларации в 2017 году — сумма дохода составила 3 миллиарда 806 миллионов рублей»,





— сообщила Демиденко и добавила, что такой крупный доход он получил от продажи ценных бумаг и долей в уставном капитале компаний. При этом за год их владелец уплатил 124,5 миллиона рублей налогов.





В налоговой отметили, что реальное число миллионеров в Новосибирской области гораздо больше, но многие декларировать свои доходы не обязаны.





«Количество миллионеров, которые работают на предприятиях: директора, генеральные директора предприятий — они получают гораздо большие суммы и не обязаны декларировать свои доходы, потому что с них удерживает налог работодатель и перечисляет его в бюджет. Мы видим, особенно когда появляются справки НДФЛ — генеральные директора даже у нас в Новосибирске и Новосибирской области получают по миллиону и больше в месяц дохода. 30-50 миллионов — большое количество людей, но они здесь не проходят», — пояснила и.о. руководителя УФНС России по Новосибирской области Татьяна Щербань.





Всего за год налоговая собрала с новосибирцев 172,8 миллиарда рублей, не включая страховых взносов, сумма которых порядка 124 миллиардов рублей. Большая часть из них — это налог на доходы физических лиц. В областной бюджет поступило 122,8 миллиарда рублей.





Жители Новосибирска регулярно избегают налоговую — в феврале судебные приставы арестовали два магазина из-за того, что их хозяйка задолжала 260 тысяч рублей.