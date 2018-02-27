Новосибирцы подарили канистры белым медведям из зоопарка

Сегодня в Новосибирском зоопарке отметили Международный день белого медведя: Кай, Герда и Ростик получили в подарок канистры и угощение.





Кай и Герда отмечают Международный день белого медведя





Сбор подарков для белых медведей в зоопарке объявили на прошлой неделе. «Самое любимое и полезное лакомство для белых медведей — это рыба. В качестве подарков лучше всего подойдут крупные пластиковые канистры, дорожные конусы или другие похожие на них предметы», — рассказывали сотрудники зоопарка.





Показательное кормление Кая и Герды





Сегодня Кай и Герда получили в подарок несколько канистр, с которыми тут же начали играть, а также угощение. В честь праздника белым медведям залили водой бассейн.





В честь праздника медведям залили водой бассейн





Герда играет с канистрой





«Каждый год 27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя. Россия относится к числу стран, для которых этот день особенно важен. На территории нашей страны живут белые медведи, и сохранить популяцию — наша обязанность», — рассказывают в зоопарке.







