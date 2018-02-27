Новосибирцы подарили канистры белым медведям из зоопарка
Сегодня в Новосибирском зоопарке отметили Международный день белого медведя: Кай, Герда и Ростик получили в подарок канистры и угощение.
Сбор подарков для белых медведей в зоопарке объявили на прошлой неделе. «Самое любимое и полезное лакомство для белых медведей — это рыба. В качестве подарков лучше всего подойдут крупные пластиковые канистры, дорожные конусы или другие похожие на них предметы», — рассказывали сотрудники зоопарка.
Сегодня Кай и Герда получили в подарок несколько канистр, с которыми тут же начали играть, а также угощение. В честь праздника белым медведям залили водой бассейн.
«Каждый год 27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя. Россия относится к числу стран, для которых этот день особенно важен. На территории нашей страны живут белые медведи, и сохранить популяцию — наша обязанность», — рассказывают в зоопарке.
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Ксения Евдокимова
Фото и видео Густаво Зырянова