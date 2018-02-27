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Кто душевнее: фотографы поставили эксперимент и сравнили Новосибирск с городом на севере США

Фоторепортажи о Сибири и Северной Дакоте опубликованы 23 февраля 2018 года на американском сайте terrain.org. На фото Валерия Кламма — новосибирский краевед Евгений Антропов
Фоторепортажи о Сибири и Северной Дакоте опубликованы 23 февраля 2018 года на американском сайте terrain.org. На фото Валерия Кламма — новосибирский краевед Евгений Антропов

Американское издание Terrain.org опубликовало фоторепортажи новосибирского фотографа Валерия Кламма и Скотта Олсена из США. Они договорились синхронно отобразить один день из жизни родных городов.


Фотопроект новосибирца Валерия Кламма и американца Скотта Олсена «В самый короткий день» опубликован на Terrain.org с комментариями авторов.


Как пояснил в статье Скотт Олсен, несколько месяцев назад на него вышел российский фотограф Валерий Кламм.


«Мы оба живём в регионах, окутанных легендами и мифами. Валерий живёт в Новосибирске, городе в центральной части России на реке Обь, население почти 1,5 миллиона человек. Я живу в Соединённых Штатах, на границе Миннесоты и Северной Дакоты, где города Фарго и Морхед находятся на самом деле в одном и том же месте, разделённые маленькой рекой. Население чуть более 200 000 человек», — пишет в статье Скотт Олсен.


«Обычно переполненный Бродвей в 3:15», Фарго, фото Скотта Олсена
«Обычно переполненный Бродвей в 3:15», Фарго, фото Скотта Олсена


Улица Дуси Ковальчук. Фото Валерия Кламма
Улица Дуси Ковальчук. Фото Валерия Кламма


Фотографы договорились снять свои родные края в самый короткий день в году, 21 декабря, чтобы понять, как города похожи и чем отличаются между собой.


Американский завод. Фото Скотта Олсена 
Американский завод. Фото Скотта Олсена 


Концертная площадка. Фото Валерия Кламма
Концертная площадка. Фото Валерия Кламма


«Формат одновременной съёмки разных географий не нов, но всегда интересен, мне с ходу понравилась идея Скотта. Ещё для меня ценна в фотографии её "миротворческая составляющая": в ней буквально проявляются и непохожесть, и общечеловеческое. Когда в отношениях между странами трудные времена — важны диалоги и попытки, островки мирного сотрудничества людей и взаимопонимания», — рассказал корреспонденту НГС Валерий Кламм.


Холод на автомойке. Фото Скотта Олсена
Холод на автомойке. Фото Скотта Олсена


Евгений Антропов дома с семьёй. Фото Валерия Кламма
Евгений Антропов дома с семьёй. Фото Валерия Кламма


По его словам, короткий день в Новосибирске у него начался раньше, чем у Скотта, — в районе остановки «Молодёжная» в Октябрьском районе. Потом он прогулялся с краеведом, сотрудником Музея Новосибирска Евгением Антроповым в пойме Нижней Ельцовки, а закончил съёмку в Ордынском.


«Полдень. Усадьба на берегу замерзшей Красной реки Севера». Фото Скотта Олсена

«Полдень. Усадьба на берегу замерзшей Красной реки Севера». Фото Скотта Олсена


«Долина реки Ельцовка». Фото Валерия Кламма
«Долина реки Ельцовка». Фото Валерия Кламма


Скотт же фотографировал поезд Amtrak Empire Builder, автомойку, отделение интенсивной терапии для младенцев в больнице, спектакль, пейзажи и любимое кафе.


«Необычное зрелище в почтовом отделении». Фото Скотта Олсена
«Необычное зрелище в почтовом отделении». Фото Скотта Олсена


«Моё крыльцо». Фото Валерия Кламма
«Моё крыльцо». Фото Валерия Кламма


«Лето в Сибири и Дакоте. У нас есть мягкие весенние дожди, апокалиптические грозы, волны тепла, торнадо, перламутровые реки, посадка культур, а затем сбор урожая осенью, тыквы, костры и яблони и молодые любовники, которые смотрят друг на друга в тёплые вечера под звёздным светом.


Наши весенние месяцы, лето и осень не экстраординарные. Но наши зимы разные. Зимой у нас есть волки. У нас есть снегопад и метели, ветер, холод и беспокойство, если кто-то слишком далеко от дома. Насколько мы похожи?» — размышляет в материале Скотт Олсен.


Рождественские ёлки. Фото Скотта Олсена
Рождественские ёлки. Фото Скотта Олсена


Ёлочный базар. Фото Валерия Кламма
Ёлочный базар. Фото Валерия Кламма


Валерий Кламм пишет в эссе к фотопроекту, что это не прямой рассказ о родном городе.


«Это не в буквальном смысле повествование или история. Всего лишь узор из впечатлений этого короткого-но-длинного дня — фотографий, помеченных точным временем их съёмки. Документ, написанный коротким светом», — добавил новосибирский фотограф.


Отделение интенсивной терапии для новорождённых. Фото Скотта Олсена
Отделение интенсивной терапии для новорождённых. Фото Скотта Олсена


Родители Валерия Кламма Надежда и Геннадий. Фото Валерия Кламма
Родители Валерия Кламма Надежда и Геннадий. Фото Валерия Кламма


Красивые фото из Новосибирска часто публикуют зарубежные издания — сибирский автор Кирилл Кухмарь попал в ведущее британское издание The Guardian с необычным фоторепортажем о Новосибирском государственном хореографическом училище. Фотограф снимал весь учебный процесс — от занятий хореографией до обычных уроков

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