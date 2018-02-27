Кто душевнее: фотографы поставили эксперимент и сравнили Новосибирск с городом на севере США

Фоторепортажи о Сибири и Северной Дакоте опубликованы 23 февраля 2018 года на американском сайте terrain.org. На фото Валерия Кламма — новосибирский краевед Евгений Антропов

Американское издание Terrain.org опубликовало фоторепортажи новосибирского фотографа Валерия Кламма и Скотта Олсена из США. Они договорились синхронно отобразить один день из жизни родных городов.





Фотопроект новосибирца Валерия Кламма и американца Скотта Олсена «В самый короткий день» опубликован на Terrain.org с комментариями авторов.







Как пояснил в статье Скотт Олсен, несколько месяцев назад на него вышел российский фотограф Валерий Кламм.







«Мы оба живём в регионах, окутанных легендами и мифами. Валерий живёт в Новосибирске, городе в центральной части России на реке Обь, население почти 1,5 миллиона человек. Я живу в Соединённых Штатах, на границе Миннесоты и Северной Дакоты, где города Фарго и Морхед находятся на самом деле в одном и том же месте, разделённые маленькой рекой. Население чуть более 200 000 человек», — пишет в статье Скотт Олсен.





«Обычно переполненный Бродвей в 3:15», Фарго, фото Скотта Олсена





Улица Дуси Ковальчук. Фото Валерия Кламма





Фотографы договорились снять свои родные края в самый короткий день в году, 21 декабря, чтобы понять, как города похожи и чем отличаются между собой.







Американский завод. Фото Скотта Олсена





Концертная площадка. Фото Валерия Кламма





«Формат одновременной съёмки разных географий не нов, но всегда интересен, мне с ходу понравилась идея Скотта. Ещё для меня ценна в фотографии её "миротворческая составляющая": в ней буквально проявляются и непохожесть, и общечеловеческое. Когда в отношениях между странами трудные времена — важны диалоги и попытки, островки мирного сотрудничества людей и взаимопонимания», — рассказал корреспонденту НГС Валерий Кламм.







Холод на автомойке. Фото Скотта Олсена





Евгений Антропов дома с семьёй. Фото Валерия Кламма





По его словам, короткий день в Новосибирске у него начался раньше, чем у Скотта, — в районе остановки «Молодёжная» в Октябрьском районе. Потом он прогулялся с краеведом, сотрудником Музея Новосибирска Евгением Антроповым в пойме Нижней Ельцовки, а закончил съёмку в Ордынском.







«Полдень. Усадьба на берегу замерзшей Красной реки Севера». Фото Скотта Олсена







«Долина реки Ельцовка». Фото Валерия Кламма





Скотт же фотографировал поезд Amtrak Empire Builder, автомойку, отделение интенсивной терапии для младенцев в больнице, спектакль, пейзажи и любимое кафе.







«Необычное зрелище в почтовом отделении». Фото Скотта Олсена





«Моё крыльцо». Фото Валерия Кламма





«Лето в Сибири и Дакоте. У нас есть мягкие весенние дожди, апокалиптические грозы, волны тепла, торнадо, перламутровые реки, посадка культур, а затем сбор урожая осенью, тыквы, костры и яблони и молодые любовники, которые смотрят друг на друга в тёплые вечера под звёздным светом.







Наши весенние месяцы, лето и осень не экстраординарные. Но наши зимы разные. Зимой у нас есть волки. У нас есть снегопад и метели, ветер, холод и беспокойство, если кто-то слишком далеко от дома. Насколько мы похожи?» — размышляет в материале Скотт Олсен.







Рождественские ёлки. Фото Скотта Олсена





Ёлочный базар. Фото Валерия Кламма





Валерий Кламм пишет в эссе к фотопроекту, что это не прямой рассказ о родном городе.







«Это не в буквальном смысле повествование или история. Всего лишь узор из впечатлений этого короткого-но-длинного дня — фотографий, помеченных точным временем их съёмки. Документ, написанный коротким светом», — добавил новосибирский фотограф.





Отделение интенсивной терапии для новорождённых. Фото Скотта Олсена





Родители Валерия Кламма Надежда и Геннадий. Фото Валерия Кламма





Красивые фото из Новосибирска часто публикуют зарубежные издания — сибирский автор Кирилл Кухмарь попал в ведущее британское издание The Guardian с необычным фоторепортажем о Новосибирском государственном хореографическом училище. Фотограф снимал весь учебный процесс — от занятий хореографией до обычных уроков.

