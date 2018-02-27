Кто душевнее: фотографы поставили эксперимент и сравнили Новосибирск с городом на севере США
Американское издание Terrain.org опубликовало фоторепортажи новосибирского фотографа Валерия Кламма и Скотта Олсена из США. Они договорились синхронно отобразить один день из жизни родных городов.
Фотопроект новосибирца Валерия Кламма и американца Скотта Олсена «В самый короткий день» опубликован на Terrain.org с комментариями авторов.
Как пояснил в статье Скотт Олсен, несколько месяцев назад на него вышел российский фотограф Валерий Кламм.
«Мы оба живём в регионах, окутанных легендами и мифами. Валерий живёт в Новосибирске, городе в центральной части России на реке Обь, население почти 1,5 миллиона человек. Я живу в Соединённых Штатах, на границе Миннесоты и Северной Дакоты, где города Фарго и Морхед находятся на самом деле в одном и том же месте, разделённые маленькой рекой. Население чуть более
Фотографы договорились снять свои родные края в самый короткий день в году, 21 декабря, чтобы понять, как города похожи и чем отличаются между собой.
«Формат одновременной съёмки разных географий не нов, но всегда интересен, мне с ходу понравилась идея Скотта. Ещё для меня ценна в фотографии её "миротворческая составляющая": в ней буквально проявляются и непохожесть, и общечеловеческое. Когда в отношениях между странами трудные времена — важны диалоги и попытки, островки мирного сотрудничества людей и взаимопонимания», — рассказал корреспонденту НГС Валерий Кламм.
По его словам, короткий день в Новосибирске у него начался раньше, чем у Скотта, — в районе остановки «Молодёжная» в Октябрьском районе. Потом он прогулялся с краеведом, сотрудником Музея Новосибирска Евгением Антроповым в пойме Нижней Ельцовки, а закончил съёмку в Ордынском.
Скотт же фотографировал поезд Amtrak Empire Builder, автомойку, отделение интенсивной терапии для младенцев в больнице, спектакль, пейзажи и любимое кафе.
«Лето в Сибири и Дакоте. У нас есть мягкие весенние дожди, апокалиптические грозы, волны тепла, торнадо, перламутровые реки, посадка культур, а затем сбор урожая осенью, тыквы, костры и яблони и молодые любовники, которые смотрят друг на друга в тёплые вечера под звёздным светом.
Наши весенние месяцы, лето и осень не экстраординарные. Но наши зимы разные. Зимой у нас есть волки. У нас есть снегопад и метели, ветер, холод и беспокойство, если кто-то слишком далеко от дома. Насколько мы похожи?» — размышляет в материале Скотт Олсен.
Валерий Кламм пишет в эссе к фотопроекту, что это не прямой рассказ о родном городе.
«Это не в буквальном смысле повествование или история. Всего лишь узор из впечатлений этого короткого-но-длинного дня — фотографий, помеченных точным временем их съёмки. Документ, написанный коротким светом», — добавил новосибирский фотограф.
Красивые фото из Новосибирска часто публикуют зарубежные издания — сибирский автор Кирилл Кухмарь попал в ведущее британское издание The Guardian с необычным фоторепортажем о Новосибирском государственном хореографическом училище. Фотограф снимал весь учебный процесс — от занятий хореографией до обычных уроков.
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Мария Морсина
Фото предоставлены Валерием Кламмом