«Засмотрелся на салют»: очевидец рассказала подробности смертельного ДТП на Коммунальном мосту

Авария случилась во время праздничного салюта

Около 21:00 на Коммунальном мосту случилась авария. Автомобиль Honda CR-V наехал на людей, которые стояли на тротуаре и смотрели салют. По официальным данным ГИБДД, пострадали пять человек; погиб трёхлетний ребёнок.



Очевидица аварии Надежда Иваненко рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ, как это было.







«Мы ехали с этой машиной параллельно. Мы ехали по внутреннему ряду, она по крайнему правому. Я просто боковым зрением увидела, что девушка летит. Я сначала думала, что вылетела из лобового стекла. Увидели, что машина врезалась в столб, рядом стоял водитель. Под машиной лежала девушка — мать.







Мы выехали когда на мост, начался салют. Все машины ехали и люди стояли — смотрели этот салют. Видимо, эти люди тоже смотрели салют. И когда этот мужчина [водитель] стоял — он сказал, что засмотрелся на салют. Видимо, не справился с управлением, я не знаю. Он, по-моему, сам в шоке», — пояснила Надежда.







Женщина ехала вместе с мужем. Они остановились и вызвали скорую помощь, в том числе детскую реанимацию — на снегу лежал трёхлетний ребёнок. По словам Надежды, пострадала семья: ребёнок, мать, отец и дядя. У дяди переломы, отец стоял на ногах.







«Ребёнок умер. Я когда вызывала реанимацию — они приехали минут через шесть. Показалось, очень долго ехали. ДПС приехали намного быстрее, — вспоминает Надежда. — Насколько я знаю, что двоих увезли в реанимацию — они в крайне тяжёлом состоянии: мама и, скорее всего, дядя. Маму доставали из-под машины, мой муж доставал — у неё были зажаты ноги. Рядом с ней было много людей, я её практически не видела. Они поднимали эту машину, вытаскивали её, уже когда скорая приехала. И бегом её в саму реанимацию, но она дышала. Я знаю точно, что она была жива на момент, когда её грузили в автомобиль.





А что касается ребёнка, мы подбежали практически сразу — он был уже мёртв.





Хотя, когда приехала скорая, ему делали искусственное дыхание, и вроде он задышал. Но есть информация, что ребёнок умер».





Надежда отметила, что пешеходы на дорогу не выбегали, а стояли на тротуаре.







«Там ещё было много людей. Он в них сначала въехал, а потом в столб. <…> Там весь перед [у автомобиля] вообще разбит, подушки безопасности у него сработали. Говорят, что там шесть человек было. <…> Люди стояли на тротуаре и смотрели салют, по всей видимости», — добавила она.







В отделе пропаганды ГИБДД корреспонденту НГС.НОВОСТИ прокомментировали, что водителя иномарки отправили на медицинское освидетельствование, но запаха алкоголя от него инспекторы не почувствовали.