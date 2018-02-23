«Засмотрелся на салют»: очевидец рассказала подробности смертельного ДТП на Коммунальном мосту

Авария случилась во время праздничного салюта
Авария случилась во время праздничного салюта

Около 21:00 на Коммунальном мосту случилась авария. Автомобиль Honda CR-V наехал на людей, которые стояли на тротуаре и смотрели салют. По официальным данным ГИБДД, пострадали пять человек; погиб трёхлетний ребёнок.

Очевидица аварии Надежда Иваненко рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ, как это было.


«Мы ехали с этой машиной параллельно. Мы ехали по внутреннему ряду, она по крайнему правому. Я просто боковым зрением увидела, что девушка летит. Я сначала думала, что вылетела из лобового стекла. Увидели, что машина врезалась в столб, рядом стоял водитель. Под машиной лежала девушка — мать.


Мы выехали когда на мост, начался салют. Все машины ехали и люди стояли — смотрели этот салют. Видимо, эти люди тоже смотрели салют. И когда этот мужчина [водитель] стоял — он сказал, что засмотрелся на салют. Видимо, не справился с управлением, я не знаю. Он, по-моему, сам в шоке», — пояснила Надежда.


Женщина ехала вместе с мужем. Они остановились и вызвали скорую помощь, в том числе детскую реанимацию — на снегу лежал трёхлетний ребёнок. По словам Надежды, пострадала семья: ребёнок, мать, отец и дядя. У дяди переломы, отец стоял на ногах.


«Ребёнок умер. Я когда вызывала реанимацию — они приехали минут через шесть. Показалось, очень долго ехали. ДПС приехали намного быстрее, — вспоминает Надежда. — Насколько я знаю, что двоих увезли в реанимацию — они в крайне тяжёлом состоянии: мама и, скорее всего, дядя. Маму доставали из-под машины, мой муж доставал — у неё были зажаты ноги. Рядом с ней было много людей, я её практически не видела. Они поднимали эту машину, вытаскивали её, уже когда скорая приехала. И бегом её в саму реанимацию, но она дышала. Я знаю точно, что она была жива на момент, когда её грузили в автомобиль. 


А что касается ребёнка, мы подбежали практически сразу — он был уже мёртв. 


Хотя, когда приехала скорая, ему делали искусственное дыхание, и вроде он задышал. Но есть информация, что ребёнок умер».


Надежда отметила, что пешеходы на дорогу не выбегали, а стояли на тротуаре.


«Там ещё было много людей. Он в них сначала въехал, а потом в столб. <…> Там весь перед [у автомобиля] вообще разбит, подушки безопасности у него сработали. Говорят, что там шесть человек было. <…> Люди стояли на тротуаре и смотрели салют, по всей видимости», — добавила она.


В отделе пропаганды ГИБДД корреспонденту НГС.НОВОСТИ прокомментировали, что водителя иномарки отправили на медицинское освидетельствование, но запаха алкоголя от него инспекторы не почувствовали.

Прочтений: 35296
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (131)131
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено