В новосибирских офисах начали отмечать 23 Февраля
Сегодня, 22 февраля, в Новосибирске начали отмечать День защитника Отечества.
За день до официального праздника женщины поздравляют своих коллег на работе. Сотрудницы украшают офисы, надевают костюмы, читают поздравления и дарят подарки мужчинам, накрывают столы.
День защитника Отечества — праздник, отмечаемый 23 февраля в России, Белоруссии, Таджикистане, Киргизии. Он был установлен в 1922 году, первоначально именовался как День Красной Армии и Флота, с 1946-го до 1993-го назывался День Советской Армии и Военно-Морского флота. С 2002 года по решению Государственной думы ФС РФ 23 февраля в России является нерабочим днем.
Фотографии подготовки к празднику и поздравлений мужчин уже появились в соцсетях.
Планёрка в офисе ЦФТ: сотрудницы нарядились в костюмы и приготовили мужчинам угощение.
Компания «Градиент Дистрибьюция» в этом году устроила для своих мужчин вечеринку в стиле «Последний герой». Сотрудникам предложили попробовать «личинки» — чак-чак, «яйца гигантского муравья» — профитроли и желейных «морских чудовищ».
Так в «Сибирской сервис-службе» поздравляют своих защитников. «У нас надёжный тыл!» — радуются сотрудницы.
Сотрудницы коллектива компании «Выставка новостроек» смонтировали видео про мужскую часть команды.
Девушки с «Новосибирского завода сэндвич-панелей» надели форму советских военных и устроили фотосессию с сотрудниками-мужчинами.
На входе в офис N1.RU мужчин встречают супергероини.
В компании «ВЭД Агент», связанной c организацией импорта, сегодня пиратская вечеринка!
В строительной компании ИК «СЛК» (строит микрорайон «Дивногорский») девушки встречали мужчин в военной форме и с оружием.
«Группа компаний "Обувь России" поздравляет парней в лётном стиле», — рассказывают сотрудники компании.
В компании «Реклама Онлайн» сотрудницы подготовили для своих мужчин праздник в стиле Playboy. «Угощаем вкусным кофе и сладостями», — рассказывают девушки.
Сотрудницы агентства интернет-рекламы Traffic подарили мужчинам фотоколлажи, на которых они изображены супергероями, и торт.
«Боевая готовность ко Дню защитника Отечества в Gorskiy city hotel!» — пишут сотрудники отеля.
А сотрудники компании «НПМ», производящей краны Pegas для розлива пива, празднуют 23 Февраля в компании с Анджелиной Джоли.
Группа компаний «Спектрум» сегодня устроила «Усатую вечеринку». Там мужчины подтверждали своё звание джентльменов — говорили комплименты, учились правильно есть приборами и демонстрировали своё умение в танцах.
«23 Февраля — не повод отменять тренировку. В центре "Второе дыхание" праздник мужчины отмечают в позе дерева (врикшасана)», — рассказывают сотрудники центра.
Весёлая фотосессия ждала с утра сотрудников завода «Феррум».
«В компании "ИнфоСофт" утро началось со сладкого подарка. Несмотря на то что в этом году сотрудники решили объединить предстоящий женский праздник с мужским и весело отпраздновать на природе с шашлыками и глинтвейном. Девушки сегодня не обделили сильную половину вниманием и подарили мужчинам тематические капкейки», — рассказали в компании.
В магазинах и кафе появились специальные праздничные угощения — этот пряник в «Пекарно» продают за 350 рублей.
«В преддверии 23 Февраля женский коллектив Макрорегиона Западная Сибирь компании ТТК провёл съёмки поздравительного ролика. В видео девушки рассказывали о трудовых буднях коллег из различных подразделений, шутили и, конечно же, поздравляли. Для просмотра ролика мужчинам вручали пригласительные билеты на сеанс в импровизированный кинозал», — сообщили в ТТК.
«В АО "КОТЭС" девушки отправили мужчин в прекрасное путешествие на круизном лайнере по путевке "ВСЁ ВКЛЮЧЕНО". Завтрак — шведский стол, аниматоры, шоу барменов и, конечно же, подарки», — рассказали в организации.
В строительной компании «Энергомонтаж» тоже поздравляют мужчин.
«В группе компаний SKY GROUP дамы устроили для мужчин призывной пункт военкомата. Там мужчины прошли импровизированный медосмотр, после которого всем вручили повестки с приглашением на вечерний праздник», — рассказали в компании.
Рок-вечеринка в сети аудиторских компаний KPMG.
Праздник и подарки для сотрудников компании Globex Trans Line.
Для сотрудников компании «Росгосстрах» девушки устроили вечеринку в стиле супергероев.
«В компании MAXGEN ОНЛАЙНИЯ состоялась интеллектуальная игра "Зачем? Сколько стоит? Где мои лиды?". Сборная мужская команда знатоков победила со счетом 10:2», — рассказали в компании.
Победителям вручили кубок и почетную грамоту «Самым умным мужчинам».
Фитнес-клуб Panatta Sport поздравляет мужчин с праздником.
«На швейной фабрике "Синар" устроили настоящий полигон. Мужчины метали ножи и топоры и стреляли из винтовки», — рассказали представители компании.
«Поздравляем наших мужчин: идёт прохождение медкомиссии и присяга», — рассказали в торговом доме «ТеплоТрейд».
Сотрудницы компании «ЛЭП-Комплект» надели медицинскую и военную форму и поздравили мужчин с Днём защитника Отечества.
Сотрудницы компании «УМС Рус» приготовили для мужчин угощение.
«В честь Дня защитника Отечества мужчины компании "ДМС" участвовали в офисных битвах: нерф-битва и головоломки, лего-робот и аэродром. Самые-самые, дошедшие до финала, приняли участие в праздничной фотосессии», — рассказали в группе компаний «ДМС».
Вчера на площади Ленина мужчин-водителей поздравили сотрудницы ГИБДД.
«Девушки-инспекторы поздравляли мужчин-водителей с наступающим праздником, дарили им тематическую продукцию и автомобильные ароматизаторы. Также вместе с работницами новосибирского "Автогородка" провели тестирование мужчин-водителей на знание ПДД, желали безаварийной езды, предостерегали от управления автомобилем в нетрезвом состоянии, призывали к активному отдыху без спиртных напитков», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
«Наши мужчины проходили курс молодого бойца, поражали импровизированные окопы из простых вёдер и собирали пазл "Автомат Калашникова". Курс прошли успешно! С такими мужчинами нам никакой враг не страшен», — рассказали на фабрике мороженого «Купино».
«Нас послали в баню! Сегодня вечером идём», — шутят сотрудники автомобильного портала Drom.ru.
«Железнодорожники отмечают праздник фестивалем патриотической песни "Во славу вашу, Защитники!". Вокальная группа Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина открыла мероприятие в ДКЖ. Весь фестиваль подготовлен и организован своими силами, выступать будут только действующие железнодорожники, студенты отраслевых учебных заведений и ветераны магистрали», — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
«В офисе новосибирского филиала "2ГИС" сегодня царит атмосфера Дикого Запада: карты, деньги, пушки, текила, клетчатые рубашки и ковбои. Объявлены награды за поимку особо опасных разбойников», — рассказали в компании.
«Компания погрузила мужчин в атмосферу СССР. Милые буфетчицы, строгая гардеробщица, советские плакаты, пирожное "картошка", булочки с посыпкой — всё это напоминало о прошлом. После угощений провели концерт вокально-инструментальных ансамблей», — рассказали в «Аскании».
«В сети супермаркетов HELLO поздравления сегодня начались с самых отважных сотрудников компании — продавцов! Ведь именно они несут ежедневное "боевое" дежурство с утра до позднего вечера и занимаются стратегически важным направлением в компании — поднимают настроение огромному количеству покупателей», — рассказали в компании и добавили, что продавцам подарили бластеры для виртуальной реальности.
А компания «НОУ-ХАУ» отправляла своих мужчин в лучно-арбалетный клуб «Афины» поупражняться в меткости.
«Поздравление мужчин компании "Объединённые кондитеры" — великолепные соревнования по бамперболу. Победила дружба и отличное настроение!» — рассказали в компании.
«В группе компаний "Лекс" (техническая компания "Проект-Сервис") праздник захватили ведьмы! Проектирование промышленных объектов под угрозой», — шутят сотрудники компании.
«Сотрудники юридической компании "Альтернатива" и агентства недвижимости "Евразия" сразились в самой настоящей битве в лазертаг: девочки против мальчиков!» — пишут читатели.
Рабочий день подходит к концу, а сотрудники новосибирских компаний продолжают слать в редакцию кадры с празднования Дня защитника Отечества: фотографии буквально пропитаны тёплой атмосферой.
А так сегодня накормили своих мужчин сотрудницы мебельного салона «Камеа».
«Вот что муж сегодня с работы принёс», — удивляется читательница НГС консервированным носкам.
В какой компании раздавали такие подарки, она, к сожалению, не уточнила.
«Наша компания 1GT поздравила своих парней вкусным столом, а дальше они направились в лазертаг», — сообщает нам в письме одна из сотрудниц компании.
Фото угощений прилагаются.
А так сегодня отмечали наступающий праздник сотрудники холдинговой компании «Водолей».
«Девушки одеты в форму команды поддержки, у мужчин фирменные футболки с фамилиями, разыгрываются ситуации на фоне футбольного поля», — пишет нам представитель этого коллектива.
Присылайте нам фотографии и видео, на которых вы, ваши коллеги и знакомые поздравляют мужчин с Днём защитника Отечества — ждём ваши сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
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Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова, instagram.com