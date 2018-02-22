В новосибирских офисах начали отмечать 23 Февраля

Сегодня, 22 февраля, в Новосибирске начали отмечать День защитника Отечества.


Праздник в офисе НГС
Праздник в офисе НГС


За день до официального праздника женщины поздравляют своих коллег на работе. Сотрудницы украшают офисы, надевают костюмы, читают поздравления и дарят подарки мужчинам, накрывают столы.


День защитника Отечества — праздник, отмечаемый 23 февраля в России, Белоруссии, Таджикистане, Киргизии. Он был установлен в 1922 году, первоначально именовался как День Красной Армии и Флота, с 1946-го до 1993-го назывался День Советской Армии и Военно-Морского флота. С 2002 года по решению Государственной думы ФС РФ 23 февраля в России является нерабочим днем.


Фотографии подготовки к празднику и поздравлений мужчин уже появились в  соцсетях.



Поздравляем наших мужчин с #23 #23февраля #завод

Публикация от Марика (@falka54)



Планёрка в офисе ЦФТ: сотрудницы нарядились в костюмы и приготовили мужчинам угощение.


Фото предоставлено сотрудниками ЦФТ
Фото предоставлено сотрудниками ЦФТ


Фото предоставлено сотрудниками ЦФТ
Фото предоставлено сотрудниками ЦФТ


Компания «Градиент Дистрибьюция» в этом году устроила для своих мужчин вечеринку в стиле «Последний герой». Сотрудникам предложили попробовать «личинки» — чак-чак, «яйца гигантского муравья» — профитроли и желейных «морских чудовищ».


Фото предоставлено компанией «Градиент Дистрибьюция»
Фото предоставлено компанией «Градиент Дистрибьюция»


Так в «Сибирской сервис-службе» поздравляют своих защитников. «У нас надёжный тыл!» — радуются сотрудницы.


Фото «Сибирской сервис-службы»
Фото «Сибирской сервис-службы»


Сотрудницы коллектива компании «Выставка новостроек» смонтировали видео про мужскую часть команды.



Девушки с «Новосибирского завода сэндвич-панелей» надели форму советских военных и устроили фотосессию с сотрудниками-мужчинами.


Фото читателя НГС 
Фото читателя НГС 


На входе в офис N1.RU мужчин встречают супергероини.


Фото предоставлено компанией N1.RU
Фото предоставлено компанией N1.RU


Фото предоставлено компанией N1.RU
Фото предоставлено компанией N1.RU


Фото предоставлено компанией N1.RU
Фото предоставлено компанией N1.RU


В компании «ВЭД Агент», связанной c организацией импорта, сегодня пиратская вечеринка!


Фото предоставлено компанией «ВЭД Агент»
Фото предоставлено компанией «ВЭД Агент»


В строительной компании ИК «СЛК» (строит микрорайон «Дивногорский») девушки встречали мужчин в военной форме и с оружием.


Фото предоставлено компанией ИК «СЛК»
Фото предоставлено компанией ИК «СЛК»


Фото предоставлено компанией ИК «СЛК»
Фото предоставлено компанией ИК «СЛК»


«Группа компаний "Обувь России" поздравляет парней в лётном стиле», — рассказывают сотрудники компании.


Фото читателя НГС
Фото читателя НГС


В компании «Реклама Онлайн» сотрудницы подготовили для своих мужчин праздник в стиле Playboy. «Угощаем вкусным кофе и сладостями», — рассказывают девушки.


Фото предоставлено компанией «Реклама Онлайн»
Фото предоставлено компанией «Реклама Онлайн»



Сотрудницы агентства интернет-рекламы Traffic подарили мужчинам фотоколлажи, на которых они изображены супергероями, и торт.


Фото предоставлено сотрудниками компании
Фото предоставлено сотрудниками компании


«Боевая готовность ко Дню защитника Отечества в Gorskiy city hotel!» — пишут сотрудники отеля.


Фото предоставлено Gorskiy city hotel
Фото предоставлено Gorskiy city hotel


А сотрудники компании «НПМ», производящей краны Pegas для розлива пива, празднуют 23 Февраля в компании с Анджелиной Джоли.


Фото предоставлено сотрудниками компании
Фото предоставлено сотрудниками компании


Группа компаний «Спектрум» сегодня устроила «Усатую вечеринку». Там мужчины подтверждали своё звание джентльменов — говорили комплименты, учились правильно есть приборами и демонстрировали своё умение в танцах.


Фото предоставлено ГК «Спектрум»
Фото предоставлено ГК «Спектрум»


Фото предоставлено ГК «Спектрум»
Фото предоставлено ГК «Спектрум»


Фото предоставлено ГК «Спектрум»
Фото предоставлено ГК «Спектрум»


«23 Февраля — не повод отменять тренировку. В центре "Второе дыхание" праздник мужчины отмечают в позе дерева (врикшасана)», — рассказывают сотрудники центра.


Фото предоставлено сотрудниками центра
Фото предоставлено сотрудниками центра


Весёлая фотосессия ждала с утра сотрудников завода «Феррум».


Фото предоставлено ООО «Феррум»
Фото предоставлено ООО «Феррум»


Фото предоставлено ООО «Феррум»
Фото предоставлено ООО «Феррум»


«В компании "ИнфоСофт" утро началось со сладкого подарка. Несмотря на то что в этом году сотрудники решили объединить предстоящий женский праздник с мужским и весело отпраздновать на природе с шашлыками и глинтвейном. Девушки сегодня не обделили сильную половину вниманием и подарили мужчинам тематические капкейки», — рассказали в компании.


Фото предоставлено компанией «ИнфоСофт»
Фото предоставлено компанией «ИнфоСофт»


Фото предоставлено компанией «ИнфоСофт»
Фото предоставлено компанией «ИнфоСофт»


В магазинах и кафе появились специальные праздничные угощения — этот пряник в «Пекарно» продают за 350 рублей.


Фото Александра Агафонова
Фото Александра Агафонова


«В преддверии 23 Февраля женский коллектив Макрорегиона Западная Сибирь компании ТТК провёл съёмки поздравительного ролика. В видео девушки рассказывали о трудовых буднях коллег из различных подразделений, шутили и, конечно же, поздравляли. Для просмотра ролика мужчинам вручали пригласительные билеты на сеанс в импровизированный кинозал», — сообщили в ТТК.


Фото предоставлено пресс-службой компании ТТК
Фото предоставлено пресс-службой компании ТТК


Фото предоставлено пресс-службой компании ТТК
Фото предоставлено пресс-службой компании ТТК


Фото предоставлено пресс-службой компании ТТК
Фото предоставлено пресс-службой компании ТТК


Фото предоставлено пресс-службой компании ТТК
Фото предоставлено пресс-службой компании ТТК


«В АО "КОТЭС" девушки отправили мужчин в прекрасное путешествие на круизном лайнере по путевке "ВСЁ ВКЛЮЧЕНО". Завтрак — шведский стол, аниматоры, шоу барменов и, конечно же, подарки»,  — рассказали в организации.


Фото предоставлено АО «КОТЭС»
Фото предоставлено АО «КОТЭС»


Фото предоставлено АО «КОТЭС»
Фото предоставлено АО «КОТЭС»


В строительной компании «Энергомонтаж» тоже поздравляют мужчин.


Фото предоставлено компанией «Энергомонтаж»
Фото предоставлено компанией «Энергомонтаж»


Фото предоставлено компанией «Энергомонтаж»
Фото предоставлено компанией «Энергомонтаж»


Фото предоставлено компанией «Энергомонтаж»
Фото предоставлено компанией «Энергомонтаж»


«В группе компаний SKY GROUP дамы устроили для мужчин призывной пункт военкомата. Там мужчины прошли импровизированный медосмотр, после которого всем вручили повестки с приглашением на вечерний праздник», — рассказали в компании.


Фото предоставлено SKY GROUP
Фото предоставлено SKY GROUP


Фото предоставлено SKY GROUP
Фото предоставлено SKY GROUP


Рок-вечеринка в сети аудиторских компаний KPMG.


Фото предоставлено компанией KPMG
Фото предоставлено компанией KPMG


Праздник и подарки для сотрудников компании Globex Trans Line.


Фото предоставлено сотрудниками компании
Фото предоставлено сотрудниками компании


Фото предоставлено сотрудниками компании
Фото предоставлено сотрудниками компании


Для сотрудников компании «Росгосстрах» девушки устроили вечеринку в стиле супергероев.


Фото предоставлено компанией «Росгосстрах» 
Фото предоставлено компанией «Росгосстрах» 


«В компании MAXGEN ОНЛАЙНИЯ состоялась интеллектуальная игра "Зачем? Сколько стоит? Где мои лиды?". Сборная мужская команда знатоков победила со счетом 10:2», — рассказали в компании.


Победителям вручили кубок и почетную грамоту «Самым умным мужчинам».


Фото предоставлено компанией MAXGEN ОНЛАЙНИЯ
Фото предоставлено компанией MAXGEN ОНЛАЙНИЯ
Фото предоставлено компанией MAXGEN ОНЛАЙНИЯ
Фото предоставлено компанией MAXGEN ОНЛАЙНИЯ


Фитнес-клуб Panatta Sport поздравляет мужчин с праздником.


Фото предоставлено сотрудниками компании
Фото предоставлено сотрудниками компании


«На швейной фабрике "Синар" устроили настоящий полигон. Мужчины метали ножи и топоры и стреляли из винтовки», — рассказали представители компании.


Фото предоставлено компанией «Синар»
Фото предоставлено компанией «Синар»


Фото предоставлено компанией «Синар»
Фото предоставлено компанией «Синар»


«Поздравляем наших мужчин: идёт прохождение медкомиссии и присяга», — рассказали в торговом доме «ТеплоТрейд».


Фото предоставлено сотрудниками компании
Фото предоставлено сотрудниками компании


Фото предоставлено сотрудниками компании
Фото предоставлено сотрудниками компании


Сотрудницы компании «ЛЭП-Комплект» надели медицинскую и военную форму и поздравили мужчин с Днём защитника Отечества.


Фото предоставлено сотрудниками компании
Фото предоставлено сотрудниками компании


Праздник в офисе R-Style Softlab. Фото предоставлено сотрудниками компании
Праздник в офисе R-Style Softlab. Фото предоставлено сотрудниками компании


Сотрудницы компании «УМС Рус» приготовили для мужчин угощение.


Фото предоставлено компанией «УМС Рус»
Фото предоставлено компанией «УМС Рус»


Сотрудники лазертаг-арены «Портал 54» хоть и немногочисленным составом, но тоже отмечают 23 Февраля
Сотрудники лазертаг-арены «Портал 54» хоть и немногочисленным составом, но тоже отмечают 23 Февраля


«В честь Дня защитника Отечества мужчины компании "ДМС" участвовали в офисных битвах: нерф-битва и головоломки, лего-робот и аэродром. Самые-самые, дошедшие до финала, приняли участие в праздничной фотосессии», — рассказали в группе компаний «ДМС».


Фото предоставлено компанией «ДМС»
Фото предоставлено компанией «ДМС»


Фото предоставлено компанией «ДМС»
Фото предоставлено компанией «ДМС»


Фото предоставлено компанией «ДМС»
Фото предоставлено компанией «ДМС»


Вчера на площади Ленина мужчин-водителей поздравили сотрудницы ГИБДД.


«Девушки-инспекторы поздравляли мужчин-водителей с наступающим праздником, дарили им тематическую продукцию и автомобильные ароматизаторы. Также вместе с работницами новосибирского "Автогородка" провели тестирование мужчин-водителей на знание ПДД, желали безаварийной езды, предостерегали от управления автомобилем в нетрезвом состоянии, призывали к активному отдыху без спиртных напитков», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


Фото предоставлено группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску
Фото предоставлено группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску


Фото предоставлено группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску
Фото предоставлено группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску


«Наши мужчины проходили курс молодого бойца, поражали импровизированные окопы из простых вёдер и собирали пазл "Автомат Калашникова". Курс прошли успешно! С такими мужчинами нам никакой враг не страшен», — рассказали на фабрике мороженого «Купино».


Фото предоставлено фабрикой мороженого «Купино»
Фото предоставлено фабрикой мороженого «Купино»


Конкурсы в компании «Мегаком». Фото предоставлено сотрудниками
Конкурсы в компании «Мегаком». Фото предоставлено сотрудниками


«Нас послали в баню! Сегодня вечером идём», — шутят сотрудники автомобильного портала Drom.ru.


Фото предоставлено сотрудниками компании
Фото предоставлено сотрудниками компании


«Железнодорожники отмечают праздник фестивалем патриотической песни "Во славу вашу, Защитники!". Вокальная группа Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина открыла мероприятие в ДКЖ. Весь фестиваль подготовлен и организован своими силами, выступать будут только действующие железнодорожники, студенты отраслевых учебных заведений и ветераны магистрали», — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.


Фото предоставлено пресс-службой ЗСЖД
Фото предоставлено пресс-службой ЗСЖД


«В офисе новосибирского филиала "2ГИС" сегодня царит атмосфера Дикого Запада: карты, деньги, пушки, текила, клетчатые рубашки и ковбои. Объявлены награды за поимку особо опасных разбойников», — рассказали в компании.


Фото предоставлено компанией «2ГИС»
Фото предоставлено компанией «2ГИС»


Фото предоставлено компанией «2ГИС»
Фото предоставлено компанией «2ГИС»


Фото предоставлено компанией «2ГИС»
Фото предоставлено компанией «2ГИС»


«Компания погрузила мужчин в атмосферу СССР. Милые буфетчицы, строгая гардеробщица, советские плакаты, пирожное "картошка", булочки с посыпкой — всё это напоминало о прошлом. После угощений провели концерт вокально-инструментальных ансамблей», — рассказали в «Аскании».

Поздравление мужчин в компании Ascania. Фото предоставлено сотрудниками компании
Поздравление мужчин в компании Ascania. Фото предоставлено сотрудниками компании


«В сети супермаркетов HELLO поздравления сегодня начались с самых отважных сотрудников компании — продавцов! Ведь именно они несут ежедневное "боевое" дежурство с утра до позднего вечера и занимаются стратегически важным направлением в компании — поднимают настроение огромному количеству покупателей», — рассказали в компании и добавили, что продавцам подарили бластеры для виртуальной реальности.


Фото предоставлено компанией HELLO
Фото предоставлено компанией HELLO


А компания «НОУ-ХАУ» отправляла своих мужчин в лучно-арбалетный клуб «Афины» поупражняться в меткости.


Фото предоставлено компанией «НОУ-ХАУ»
Фото предоставлено компанией «НОУ-ХАУ»


Фото предоставлено компанией «НОУ-ХАУ»
Фото предоставлено компанией «НОУ-ХАУ»


Поздравление от сотрудниц ресторанно-гостиничного комплекса Abnicum. Фото предоставлено компанией
Поздравление от сотрудниц ресторанно-гостиничного комплекса Abnicum. Фото предоставлено компанией


«Поздравление мужчин компании "Объединённые кондитеры" — великолепные соревнования по бамперболу. Победила дружба и отличное настроение!» — рассказали в компании.


Фото предоставлено ООО «Объединённые кондитеры»
Фото предоставлено ООО «Объединённые кондитеры»


Фото предоставлено ООО «Объединённые кондитеры»
Фото предоставлено ООО «Объединённые кондитеры»


«В группе компаний "Лекс" (техническая компания "Проект-Сервис") праздник захватили ведьмы! Проектирование промышленных объектов под угрозой», — шутят сотрудники компании.


Фото предоставлено ГК «Лекс»
Фото предоставлено ГК «Лекс»


Фото предоставлено ГК «Лекс»
Фото предоставлено ГК «Лекс»


Фото предоставлено ГК «Лекс»
Фото предоставлено ГК «Лекс»


«Сотрудники юридической компании "Альтернатива" и агентства недвижимости "Евразия" сразились в самой настоящей битве в лазертаг: девочки против мальчиков!» — пишут читатели.


Фото предоставлено сотрудниками компании
Фото предоставлено сотрудниками компании


Рабочий день подходит к концу, а сотрудники новосибирских компаний продолжают слать в редакцию кадры с празднования Дня защитника Отечества: фотографии буквально пропитаны тёплой атмосферой.


Фото предоставлено компанией «Единый Визовый Центр»
Фото предоставлено компанией «Единый Визовый Центр»


Фото предоставлено детским городом профессий «Солнечный город»
Фото предоставлено детским городом профессий «Солнечный город»


А так сегодня накормили своих мужчин сотрудницы мебельного салона «Камеа».


Фото предоставлено читателем НГС
Фото предоставлено читателем НГС


«Вот что муж сегодня с работы принёс», — удивляется читательница НГС консервированным носкам. 


В какой компании раздавали такие подарки, она, к сожалению, не уточнила.


Фото предоставлено читательницей НГС
Фото предоставлено читательницей НГС


«Наша компания 1GT поздравила своих парней вкусным столом, а дальше они направились в лазертаг», — сообщает нам в письме одна из сотрудниц компании.


Фото угощений прилагаются.


Фото предоставлено читательницей НГС
Фото предоставлено читательницей НГС


Фото предоставлено читательницей НГС
Фото предоставлено читательницей НГС


А так сегодня отмечали наступающий праздник сотрудники холдинговой компании «Водолей».


«Девушки одеты в форму команды поддержки, у мужчин фирменные футболки с фамилиями, разыгрываются ситуации на фоне футбольного поля», — пишет нам представитель этого коллектива.


Фото предоставлено холдинговой компанией «Водолей»
Фото предоставлено холдинговой компанией «Водолей»


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