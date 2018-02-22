В новосибирских офисах начали отмечать 23 Февраля

Сегодня, 22 февраля, в Новосибирске начали отмечать День защитника Отечества.







Праздник в офисе НГС





За день до официального праздника женщины поздравляют своих коллег на работе. Сотрудницы украшают офисы, надевают костюмы, читают поздравления и дарят подарки мужчинам, накрывают столы.







День защитника Отечества — праздник, отмечаемый 23 февраля в России, Белоруссии, Таджикистане, Киргизии. Он был установлен в 1922 году, первоначально именовался как День Красной Армии и Флота, с 1946-го до 1993-го назывался День Советской Армии и Военно-Морского флота. С 2002 года по решению Государственной думы ФС РФ 23 февраля в России является нерабочим днем.





Фотографии подготовки к празднику и поздравлений мужчин уже появились в соцсетях.

















09:42

Планёрка в офисе ЦФТ: сотрудницы нарядились в костюмы и приготовили мужчинам угощение.







Фото предоставлено сотрудниками ЦФТ





Фото предоставлено сотрудниками ЦФТ





10:28

Компания «Градиент Дистрибьюция» в этом году устроила для своих мужчин вечеринку в стиле «Последний герой». Сотрудникам предложили попробовать «личинки» — чак-чак, «яйца гигантского муравья» — профитроли и желейных «морских чудовищ».





Фото предоставлено компанией «Градиент Дистрибьюция»





10:37

Так в «Сибирской сервис-службе» поздравляют своих защитников. «У нас надёжный тыл!» — радуются сотрудницы.





Фото «Сибирской сервис-службы»





10:41

Сотрудницы коллектива компании «Выставка новостроек» смонтировали видео про мужскую часть команды.









10:47

Девушки с «Новосибирского завода сэндвич-панелей» надели форму советских военных и устроили фотосессию с сотрудниками-мужчинами.







Фото читателя НГС





10:51

На входе в офис N1.RU мужчин встречают супергероини.





Фото предоставлено компанией N1.RU





Фото предоставлено компанией N1.RU





Фото предоставлено компанией N1.RU





11:03

В компании «ВЭД Агент», связанной c организацией импорта, сегодня пиратская вечеринка!





Фото предоставлено компанией «ВЭД Агент»





11:12

В строительной компании ИК «СЛК» (строит микрорайон «Дивногорский») девушки встречали мужчин в военной форме и с оружием.







Фото предоставлено компанией ИК «СЛК»





Фото предоставлено компанией ИК «СЛК»





11:18

«Группа компаний "Обувь России" поздравляет парней в лётном стиле», — рассказывают сотрудники компании.





Фото читателя НГС





11:20

В компании «Реклама Онлайн» сотрудницы подготовили для своих мужчин праздник в стиле Playboy. «Угощаем вкусным кофе и сладостями», — рассказывают девушки.





Фото предоставлено компанией «Реклама Онлайн»









11:32

Сотрудницы агентства интернет-рекламы Traffic подарили мужчинам фотоколлажи, на которых они изображены супергероями, и торт.







Фото предоставлено сотрудниками компании





11:39

«Боевая готовность ко Дню защитника Отечества в Gorskiy city hotel!» — пишут сотрудники отеля.





Фото предоставлено Gorskiy city hotel





11:44

А сотрудники компании «НПМ», производящей краны Pegas для розлива пива, празднуют 23 Февраля в компании с Анджелиной Джоли.







Фото предоставлено сотрудниками компании





11:48

Группа компаний «Спектрум» сегодня устроила «Усатую вечеринку». Там мужчины подтверждали своё звание джентльменов — говорили комплименты, учились правильно есть приборами и демонстрировали своё умение в танцах.







Фото предоставлено ГК «Спектрум»





Фото предоставлено ГК «Спектрум»





Фото предоставлено ГК «Спектрум»





12:00

«23 Февраля — не повод отменять тренировку. В центре "Второе дыхание" праздник мужчины отмечают в позе дерева (врикшасана)», — рассказывают сотрудники центра.





Фото предоставлено сотрудниками центра





12:07

Весёлая фотосессия ждала с утра сотрудников завода «Феррум».





Фото предоставлено ООО «Феррум»





Фото предоставлено ООО «Феррум»





12:08

«В компании "ИнфоСофт" утро началось со сладкого подарка. Несмотря на то что в этом году сотрудники решили объединить предстоящий женский праздник с мужским и весело отпраздновать на природе с шашлыками и глинтвейном. Девушки сегодня не обделили сильную половину вниманием и подарили мужчинам тематические капкейки», — рассказали в компании.





Фото предоставлено компанией «ИнфоСофт»





Фото предоставлено компанией «ИнфоСофт»





12:16

В магазинах и кафе появились специальные праздничные угощения — этот пряник в «Пекарно» продают за 350 рублей.





Фото Александра Агафонова





12:46

«В преддверии 23 Февраля женский коллектив Макрорегиона Западная Сибирь компании ТТК провёл съёмки поздравительного ролика. В видео девушки рассказывали о трудовых буднях коллег из различных подразделений, шутили и, конечно же, поздравляли. Для просмотра ролика мужчинам вручали пригласительные билеты на сеанс в импровизированный кинозал», — сообщили в ТТК.





Фото предоставлено пресс-службой компании ТТК





Фото предоставлено пресс-службой компании ТТК





Фото предоставлено пресс-службой компании ТТК





Фото предоставлено пресс-службой компании ТТК





12:57

«В АО "КОТЭС" девушки отправили мужчин в прекрасное путешествие на круизном лайнере по путевке "ВСЁ ВКЛЮЧЕНО". Завтрак — шведский стол, аниматоры, шоу барменов и, конечно же, подарки», — рассказали в организации.





Фото предоставлено АО «КОТЭС»





Фото предоставлено АО «КОТЭС»





13:25

В строительной компании «Энергомонтаж» тоже поздравляют мужчин.





Фото предоставлено компанией «Энергомонтаж»





Фото предоставлено компанией «Энергомонтаж»





Фото предоставлено компанией «Энергомонтаж»





14:25

«В группе компаний SKY GROUP дамы устроили для мужчин призывной пункт военкомата. Там мужчины прошли импровизированный медосмотр, после которого всем вручили повестки с приглашением на вечерний праздник», — рассказали в компании.





Фото предоставлено SKY GROUP





Фото предоставлено SKY GROUP





14:28

Рок-вечеринка в сети аудиторских компаний KPMG.







Фото предоставлено компанией KPMG





14:36

Праздник и подарки для сотрудников компании Globex Trans Line.





Фото предоставлено сотрудниками компании





Фото предоставлено сотрудниками компании





14:41

Для сотрудников компании «Росгосстрах» девушки устроили вечеринку в стиле супергероев.





Фото предоставлено компанией «Росгосстрах»





14:45

«В компании MAXGEN ОНЛАЙНИЯ состоялась интеллектуальная игра "Зачем? Сколько стоит? Где мои лиды?". Сборная мужская команда знатоков победила со счетом 10:2», — рассказали в компании.







Победителям вручили кубок и почетную грамоту «Самым умным мужчинам».







Фото предоставлено компанией MAXGEN ОНЛАЙНИЯ

Фото предоставлено компанией MAXGEN ОНЛАЙНИЯ





14:52

Фитнес-клуб Panatta Sport поздравляет мужчин с праздником.





Фото предоставлено сотрудниками компании





15:04

«На швейной фабрике "Синар" устроили настоящий полигон. Мужчины метали ножи и топоры и стреляли из винтовки», — рассказали представители компании.





Фото предоставлено компанией «Синар»





Фото предоставлено компанией «Синар»





15:10

«Поздравляем наших мужчин: идёт прохождение медкомиссии и присяга», — рассказали в торговом доме «ТеплоТрейд».







Фото предоставлено сотрудниками компании





Фото предоставлено сотрудниками компании





15:13

Сотрудницы компании «ЛЭП-Комплект» надели медицинскую и военную форму и поздравили мужчин с Днём защитника Отечества.





Фото предоставлено сотрудниками компании





15:35

Праздник в офисе R-Style Softlab. Фото предоставлено сотрудниками компании





15:41

Сотрудницы компании «УМС Рус» приготовили для мужчин угощение.





Фото предоставлено компанией «УМС Рус»





15:44

Сотрудники лазертаг-арены «Портал 54» хоть и немногочисленным составом, но тоже отмечают 23 Февраля





15:51

«В честь Дня защитника Отечества мужчины компании "ДМС" участвовали в офисных битвах: нерф-битва и головоломки, лего-робот и аэродром. Самые-самые, дошедшие до финала, приняли участие в праздничной фотосессии», — рассказали в группе компаний «ДМС».





Фото предоставлено компанией «ДМС»





Фото предоставлено компанией «ДМС»





Фото предоставлено компанией «ДМС»





15:55

Вчера на площади Ленина мужчин-водителей поздравили сотрудницы ГИБДД.







«Девушки-инспекторы поздравляли мужчин-водителей с наступающим праздником, дарили им тематическую продукцию и автомобильные ароматизаторы. Также вместе с работницами новосибирского "Автогородка" провели тестирование мужчин-водителей на знание ПДД, желали безаварийной езды, предостерегали от управления автомобилем в нетрезвом состоянии, призывали к активному отдыху без спиртных напитков», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







Фото предоставлено группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску





Фото предоставлено группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску





16:10

«Наши мужчины проходили курс молодого бойца, поражали импровизированные окопы из простых вёдер и собирали пазл "Автомат Калашникова". Курс прошли успешно! С такими мужчинами нам никакой враг не страшен», — рассказали на фабрике мороженого «Купино».







Фото предоставлено фабрикой мороженого «Купино»





16:24

Конкурсы в компании «Мегаком». Фото предоставлено сотрудниками





16:28

«Нас послали в баню! Сегодня вечером идём», — шутят сотрудники автомобильного портала Drom.ru.





Фото предоставлено сотрудниками компании





16:30

«Железнодорожники отмечают праздник фестивалем патриотической песни "Во славу вашу, Защитники!". Вокальная группа Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Лунина открыла мероприятие в ДКЖ. Весь фестиваль подготовлен и организован своими силами, выступать будут только действующие железнодорожники, студенты отраслевых учебных заведений и ветераны магистрали», — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.





Фото предоставлено пресс-службой ЗСЖД





16:35

«В офисе новосибирского филиала "2ГИС" сегодня царит атмосфера Дикого Запада: карты, деньги, пушки, текила, клетчатые рубашки и ковбои. Объявлены награды за поимку особо опасных разбойников», — рассказали в компании.





Фото предоставлено компанией «2ГИС»





Фото предоставлено компанией «2ГИС»





Фото предоставлено компанией «2ГИС»





16:38

«Компания погрузила мужчин в атмосферу СССР. Милые буфетчицы, строгая гардеробщица, советские плакаты, пирожное "картошка", булочки с посыпкой — всё это напоминало о прошлом. После угощений провели концерт вокально-инструментальных ансамблей», — рассказали в «Аскании».

Поздравление мужчин в компании Ascania. Фото предоставлено сотрудниками компании





16:45

«В сети супермаркетов HELLO поздравления сегодня начались с самых отважных сотрудников компании — продавцов! Ведь именно они несут ежедневное "боевое" дежурство с утра до позднего вечера и занимаются стратегически важным направлением в компании — поднимают настроение огромному количеству покупателей», — рассказали в компании и добавили, что продавцам подарили бластеры для виртуальной реальности.







Фото предоставлено компанией HELLO





16:47

А компания «НОУ-ХАУ» отправляла своих мужчин в лучно-арбалетный клуб «Афины» поупражняться в меткости.





Фото предоставлено компанией «НОУ-ХАУ»





Фото предоставлено компанией «НОУ-ХАУ»





16:50

Поздравление от сотрудниц ресторанно-гостиничного комплекса Abnicum. Фото предоставлено компанией





16:53

«Поздравление мужчин компании "Объединённые кондитеры" — великолепные соревнования по бамперболу. Победила дружба и отличное настроение!» — рассказали в компании.





Фото предоставлено ООО «Объединённые кондитеры»





Фото предоставлено ООО «Объединённые кондитеры»





16:59

«В группе компаний "Лекс" (техническая компания "Проект-Сервис") праздник захватили ведьмы! Проектирование промышленных объектов под угрозой», — шутят сотрудники компании.







Фото предоставлено ГК «Лекс»





Фото предоставлено ГК «Лекс»





Фото предоставлено ГК «Лекс»





17:03

«Сотрудники юридической компании "Альтернатива" и агентства недвижимости "Евразия" сразились в самой настоящей битве в лазертаг: девочки против мальчиков!» — пишут читатели.





Фото предоставлено сотрудниками компании





17:58

Рабочий день подходит к концу, а сотрудники новосибирских компаний продолжают слать в редакцию кадры с празднования Дня защитника Отечества: фотографии буквально пропитаны тёплой атмосферой.





Фото предоставлено компанией «Единый Визовый Центр»





Фото предоставлено детским городом профессий «Солнечный город»





А так сегодня накормили своих мужчин сотрудницы мебельного салона «Камеа».





Фото предоставлено читателем НГС





18:21

«Вот что муж сегодня с работы принёс», — удивляется читательница НГС консервированным носкам.







В какой компании раздавали такие подарки, она, к сожалению, не уточнила.





Фото предоставлено читательницей НГС





18:29

«Наша компания 1GT поздравила своих парней вкусным столом, а дальше они направились в лазертаг», — сообщает нам в письме одна из сотрудниц компании.







Фото угощений прилагаются.





Фото предоставлено читательницей НГС





Фото предоставлено читательницей НГС





18:39

А так сегодня отмечали наступающий праздник сотрудники холдинговой компании «Водолей».







«Девушки одеты в форму команды поддержки, у мужчин фирменные футболки с фамилиями, разыгрываются ситуации на фоне футбольного поля», — пишет нам представитель этого коллектива.







Фото предоставлено холдинговой компанией «Водолей»



