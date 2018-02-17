С видом на море: новосибирцы построили снежные дома на берегу Обского
Днём 17 февраля 150 новосибирцев приехали на берег Обского моря, чтобы построить там 46 иглу — эскимосских домов из снега. Лучшие моменты фестиваля — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.
Фестиваль «Город эскимосов» проводится в Новосибирске уже в третий раз — в этом году в нём участвовали 150 строителей иглу, то есть эскимосских жилищ. Снежный городок из 46 иглу — по количеству команд — вырос на пляже «Бумеранг» за несколько часов.
«Иглу нужны для горной или тундровой местности, чтобы укрыться от непогоды. Ну, это сейчас. А раньше в них, конечно, жили коренные народы Аляски. Для постройки иглу нужен снег — и не простой снег, а спрессованный фирн.
Он как раз и бывает в тундре. Обское море — это исключение для нашего региона: большая плоская поверхность, где ветер утрамбовывает снег» — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ организатор «Города эскимосов», руководитель мультиклуба «Спектр» Вячеслав Горюнов.
Во время строительства температура на улице достигала примерно –15 градусов, но участники признавались, что холода почти не чувствовали — потому что активно двигались.
Для новичков и опытных строителей иглу за неделю до фестиваля организаторы провели мастер-класс, на котором разбирали типичные ошибки.
«Основные ошибки — боязнь ставить блоки под углом, и, как следствие, очень высокая иглу яйцевидной формы. Вторая ошибка — блоки разного размера, это приводит к искажению формы иглу, к сложности укладки и потере времени на их выравнивание.
Третья ошибка — блоки ставятся по несколько раз на одно место, в итоге стираются и становятся неустойчивыми», — перечислил Вячеслав Горюнов.
По словам организаторов, возвести иглу не так сложно: нужны пила-ножовка, небольшая лопата и сам материал.
«Иглу на высоте [в горах] не строила, но вот снежная пещера выручала на высоте в непогоду и мороз. Как-то на мой день рождения построили большую иглу и ночевали с друзьями. На улице было –30, а внутри около –5. Городские мои товарищи, кто не туристы, были весьма удивлены такому обстоятельству и даже не побоялись заночевать», — поделилась альпинистка Алёна Кулишова, участвующая в фестивале третий год подряд.
На фестиваль девушка каждый раз берёт с собой немецкую овчарку Дану. Пока хозяйка занята строительством, собака бегает по снежному морю и играет с детьми участников.
По условиям соревнований, строить необходимо не только правильно, но и быстро. На предыдущих фестивалях участников награждали за самое большое по площади иглу, то теперь главный приз заберёт самая каноничная эскимосская хижина.
В середине февраля прошлого года более ста новосибирцев собрались на берегу Обского моря, чтобы так же построить маленький город эскимосов. На фестивале оказался и фотокорреспондент НГС.НОВОСТИ.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
В нашем Instagram уже больше 27 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов.
Алёна Мартынова
Фото Александра Ощепкова