С видом на море: новосибирцы построили снежные дома на берегу Обского

Новосибирцы построили 46 снежных домов

Днём 17 февраля 150 новосибирцев приехали на берег Обского моря, чтобы построить там 46 иглу — эскимосских домов из снега. Лучшие моменты фестиваля — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.







Фестиваль «Город эскимосов» проводится в Новосибирске уже в третий раз — в этом году в нём участвовали 150 строителей иглу, то есть эскимосских жилищ. Снежный городок из 46 иглу — по количеству команд — вырос на пляже «Бумеранг» за несколько часов.







На фестивале было 150 участников





«Иглу нужны для горной или тундровой местности, чтобы укрыться от непогоды. Ну, это сейчас. А раньше в них, конечно, жили коренные народы Аляски. Для постройки иглу нужен снег — и не простой снег, а спрессованный фирн.







Он как раз и бывает в тундре. Обское море — это исключение для нашего региона: большая плоская поверхность, где ветер утрамбовывает снег» — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ организатор «Города эскимосов», руководитель мультиклуба «Спектр» Вячеслав Горюнов.







Во время строительства иглу было морозно, но солнечно





Участники заверили, что даже не успели замёрзнуть





Во время строительства температура на улице достигала примерно –15 градусов, но участники признавались, что холода почти не чувствовали — потому что активно двигались.







Для новичков и опытных строителей иглу за неделю до фестиваля организаторы провели мастер-класс, на котором разбирали типичные ошибки.







За неделю до фестиваля новички и опытные участники прошли мастер-класс





«Основные ошибки — боязнь ставить блоки под углом, и, как следствие, очень высокая иглу яйцевидной формы. Вторая ошибка — блоки разного размера, это приводит к искажению формы иглу, к сложности укладки и потере времени на их выравнивание.







Третья ошибка — блоки ставятся по несколько раз на одно место, в итоге стираются и становятся неустойчивыми», — перечислил Вячеслав Горюнов.







Для иглу нужен необычный снег





По словам организаторов, возвести иглу не так сложно: нужны пила-ножовка, небольшая лопата и сам материал.







Снежный город появился буквально за несколько часов





«Иглу на высоте [в горах] не строила, но вот снежная пещера выручала на высоте в непогоду и мороз. Как-то на мой день рождения построили большую иглу и ночевали с друзьями. На улице было –30, а внутри около –5. Городские мои товарищи, кто не туристы, были весьма удивлены такому обстоятельству и даже не побоялись заночевать», — поделилась альпинистка Алёна Кулишова, участвующая в фестивале третий год подряд.







Алёна Кулишова строит иглу уже третий раз





На фестиваль девушка каждый раз берёт с собой немецкую овчарку Дану. Пока хозяйка занята строительством, собака бегает по снежному морю и играет с детьми участников.







Её собака играет с другими участниками, пока хозяйка занята строительством





Победа достанется строителю за самое каноничное иглу





По условиям соревнований, строить необходимо не только правильно, но и быстро. На предыдущих фестивалях участников награждали за самое большое по площади иглу, то теперь главный приз заберёт самая каноничная эскимосская хижина.







В середине февраля прошлого года более ста новосибирцев собрались на берегу Обского моря, чтобы так же построить маленький город эскимосов. На фестивале оказался и фотокорреспондент НГС.НОВОСТИ.

