«День и ночь работать придётся»: мэр заявил, что чиновники получат деньги на метро и лишатся сна

Город ждёт денег из федерального бюджета на строительство метро
Город ждёт денег из федерального бюджета на строительство метро

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил подготовиться к продолжению строительства метрополитена — он предупредил, что деньги из федерального бюджета могут поступить в любой момент. 


«Я так предполагаю, если состоится решение [о выделении денег на строительство метрополитена] окончательное, то день и ночь работать придётся, сразу в такой жесткий ритм входить», — заявил Локоть 16 февраля на заседании по итогам работы городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комлпекса.


Прежде всего он предложил осмотреть недостроенный тоннель Дзержинской линии на перегоне до станции «Золотая Нива». «Давайте наметим совещание именно в метрополитене. С тем, чтобы мы осмотрели тоннель недостроенный по Дзержинской линии, где рассмотрим все эти вопросы подробно, так чтобы не на ходу, не поверхностно. Оценим визуально, что там у нас, как происходит. Оценим состояние техническое. И затем продумаем те шаги, которые необходимо сделать. Чтобы мы были готовы в любой момент, если окончательное решение — вот они упали деньги, мы не растерялись, подхватили, эти работы все провели», — озвучил план действий Локоть.


Начальник МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик уточнил, что в связи возможным софинансированием строительства метро из федерального бюджета нужно будет провести новую экспертизу строительства тоннеля на Дзержинской линии. «По развитию Ленинской линии необходимо будет проработать до станции "Спортивная" и участок тоннеля от станции "Площадь Маркса" до площади Станиславского», — уточнил Мысик. 


Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский добавил, что вопросом финансирования занимаются и в областном правительстве. От имени врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова готовится письмо главе федерального минтранса Максиму Соколову — в нём будут раскрыты подробности проектно-сметной документации и экспертиз, а также будет приведена точная стоимость строительства новых станций новосибирского метро. 


Напомним, после визита президента Владимира Путина в Новосибирск мэр Анатолий Локоть сообщил, что передал главе государства комплект документов с предложением развития Дзержинской, Ленинской и новой Кировской линий

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