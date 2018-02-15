С супермаркетов «Холидей» начали пропадать вывески

Группа «Холидей» начала массовый ребрендинг своих магазинов в Новосибирске. За последний месяц вывески сменили уже больше 10 объектов, а там, где они остались без изменений, пустеют полки.


В новом логотипе «Холди» появились яркие краски и исчезло слово «дискаунтер»
В новом логотипе «Холди» появились яркие краски и исчезло слово «дискаунтер»


«Холидей» начал ребрендинг своих магазинов сетей «Холидей классик» и «Сибириада». Новые вывески появились уже как минимум на десяти магазинах: на улицах Дуси Ковальчук, Ольги Жилиной, Терешковой, Степной, Демакова, Кропоткина, Беловежской, Ольги Берггольц и в Кольцово.


Новая вывеска появилась у магазина на улице Дуси Ковальчук после того, как в соседнем доме кроме «Магнита» решила открыться ещё и «Лента»

В магазине «Холидей классик» в торговом центре «Холидей Family» в зале меняют выкладку продуктов. Часть полок уже опустела — сотрудники заполняют их другими продуктами. В самом магазине никаких пояснений дать не смогли, ограничившись замечанием, что «идёт реорганизация». Топ-менеджеры компании Николай Скороходов и Алексей Захаров на звонки корреспондента НГС.НОВОСТИ не ответили.


Полки супермаркета в ТЦ «Холидей Family» у Берёзовой рощи
Полки супермаркета в ТЦ «Холидей Family» у Берёзовой рощи


Ранее Николай Скороходов, комментируя продажу 22 помещений «Холидея» компании «Лента», пояснил, что намерен в обозримой перспективе полностью избавиться от магазинов «Холидей классик» и «Сибириада», открытых в собственных помещениях компании.


На месте этого магазина на улице Ольги Жилиной ещё недавно была «Сибириада»
На месте этого магазина на улице Ольги Жилиной ещё недавно была «Сибириада»


«Если на какие-то объекты мы не найдём покупателей, то просто откроем там "Холди"», — говорил ранее Николай Скороходов.


Магазин на улице Бориса Богаткова — один из тех, что «Холидей» продал «Ленте»
Магазин на улице Бориса Богаткова — один из тех, что «Холидей» продал «Ленте»


Первый магазин «Холди Дискаунтер» был открыт «Холидеем» в 2009 году как способ борьбы с падением покупательной способности, вызванной тогдашним кризисом. В торговых точках этой сети было в полтора-два раза меньше сотрудников: товар выставлялся на полки в коробках, а ассортимент сокращён до необходимого повседневного минимума.


По данным 2ГИС, сейчас у «Холди» в Новосибирске уже 54 магазина — без учёта недавно ребрендированных, которые в справочнике ещё значатся под своими старыми названиями. В прошлом году «Холидей» сменил логотип сети — в нём исчезло слово «дискаунтер». Именно таким он предстаёт на вывесках магазинов после ребрендинга. 


Кроме «Холди» компания в этом году начала развивать ещё один формат — жёсткие дискаунтеры «БУМ», в которых полностью отсутствуют скоропортящиеся продукты, а товар на палетах выставляется прямо на полу.


Первоначально под этим брендом работали отделы «фермерских продуктов»
Первоначально под этим брендом работали отделы «фермерских продуктов»


Вместе с расширением «Холди» руководство «Холидея» в последнее время занялось развитием своего нового проекта «Фермер-центр.рф». Первоначально под этим брендом открывались отделы с продукцией, которая позиционировалась как фермерская и прошедшая особый контроль. 


Сейчас под маркой «Фермер-центра» продаются даже аргентинские креветки
Сейчас под маркой «Фермер-центра» продаются даже аргентинские креветки


Уже во второй половине прошлого года в магазинах «Холидея» под этим брендом начали продаваться самые разные продукты, включая такие далекие от фермерского труда, как шоколад ручной работы, креветки и другие. 


Название некогда крупнейшей новосибирской сети супермаркетов начало пропадать с городских улиц 
Название некогда крупнейшей новосибирской сети супермаркетов начало пропадать с городских улиц 


Сейчас «Фермер-центр.рф» превратился просто в одну из собственных торговых марок (СТМ) «Холидея». У «Холидея» уже давно есть другая СТМ — «Удачная покупка» (для товаров низкого ценового сегмента), но её никогда не выносили на вывеску торговых точек, как это делают с «Фермер-центром».

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