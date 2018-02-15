Засада на дороге: ГИБДД и приставы с секретным прибором устроили рейд на Мочищенском шоссе

Акция проходит недалеко от перекрёстка Дачного и 1-го Мочищенского шоссе

Отдел ГИБДД по Новосибирску и судебные приставы устроили рейд «Дебитор» на Мочищенском шоссе: должников помогал ловить секретный прибор.







Рейд проходит сегодня с 9:00 до 15:00 недалеко от перекрёстка Дачного и 1-го Мочищенского шоссе.







«Задействованы несколько экипажей ГИБДД и судебные приставы, в том числе новый прибор "Дорожный пристав", который вычисляет из потока автомобили водителей-должников, неплательщиков алиментов, в том числе, прибор в тестовом режиме вычисляет водителей, лишённых прав», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







Прибор стоит на расстоянии от передвижного поста и фотографирует номера машин в потоке. После этого информация поступает в систему, которая определяет, есть ли у владельца машины долги. После этого машины останавливают инспекторы ГИБДД и по базам проверяют, действительно ли за рулём сидит должник.







Приставы и ГИБДД вычисляют должников по алиментам и штрафам





Во время рейда один из водителей лишился автомобиля — после проверки оказалось, что у новосибирца долг больше 1 миллиона рублей, его машину на месте изъяли судебные приставы.





Автомобиль водителя-должника эвакуируют на штрафстоянку





Летом прошлого года ГИБДД и приставы проводили подобную акцию на площади Ленина: тогда за 3 часа работы остановили почти 100 водителей, которые узнали о своих долгах.