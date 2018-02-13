На что жалуетесь: прокуроры начали принимать новосибирцев в поликлиниках

Первым делом прокуратура выяснила, что новосибирцев раздражает долгое ожидание своей очереди к врачу

Прокуратура Новосибирска устроила приём горожан в поликлиниках — а в ближайшем будущем будет разговаривать с пациентами и в стационарах. Знаменитый врач, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль ответил на это с сарказмом.







Сегодня представители городской прокуратуры побывали в поликлинике № 1 — они устроили приём по «вопросам охраны здоровья граждан». Прокуратура выяснила, в частности, что пациентов не устраивает долгое ожидание приёма у узких специалистов, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора города Марина Ящук.







«Никаким образом на дезорганизацию работы учреждения это вообще никак не повлияет.





<…> Эта информация собирается не для того, чтобы жалобы [собрать], показать, как плохо или как хорошо, дать оценку действиям учреждения — нет.







Например, бывают маломобильные граждане, бывают граждане, которые не обладают теоретическими познаниями обращения в органы прокуратуры. [Мероприятия нужны] для того, чтобы мы разъяснили им закон, для того, чтобы разъяснили их право на оказание медицинской помощи, какие существуют стандарты оказания медицинской помощи — то есть в качестве правового просвещения. Выявить какие-то глубинные проблемы», — объяснила помощник прокурора.







На этой неделе прокуратура проведёт встречи с пациентами в поликлиниках № 20 и № 7 — о предстоящих приёмах горожане должны узнать из объявлений в своих поликлиниках. По словам Марины Ящук, в дальнейшем представители прокуратуры собираются навестить пациентов и в стационарах больниц.







Инициатива прокуратуры вызвала саркастичную реакцию у медиков — своим мнением публично поделился, например, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.







«Я поддерживаю инициативу прокуратуры Новосибирска организовать приём прокурора в поликлинике по вопросам охраны здоровья граждан в медицинской организации. Одновременно предлагаем организовать в каждой поликлинике кабинет Следственного комитета для приёма граждан и конференц-зал для выездных заседаний суда.





Хорошо было бы выделить в поликлинике ещё изолятор с клеткой и наручники для заключения медицинских работников и кроме машины неотложной помощи — машину-воронок с сотрудниками за счёт средств ОМС.





А ещё лучше всё это организовать в банях. Там после парной и кружки пива люди становятся более разговорчивыми. Совсем не смешно. Приехали!» — цитирует Рошаля официальный сайт Национальной медицинской палаты.







Ранее городские поликлиники запустили в Новосибирске пункты сбора жалоб — в них по очереди дежурят страховщики и записывают переживания пациентов по поводу качества или организации медицинской помощи.

