На что жалуетесь: прокуроры начали принимать новосибирцев в поликлиниках
Прокуратура Новосибирска устроила приём горожан в поликлиниках — а в ближайшем будущем будет разговаривать с пациентами и в стационарах. Знаменитый врач, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль ответил на это с сарказмом.
Сегодня представители городской прокуратуры побывали в поликлинике
«Никаким образом на дезорганизацию работы учреждения это вообще никак не повлияет.
<…> Эта информация собирается не для того, чтобы жалобы [собрать], показать, как плохо или как хорошо, дать оценку действиям учреждения — нет.
Например, бывают маломобильные граждане, бывают граждане, которые не обладают теоретическими познаниями обращения в органы прокуратуры. [Мероприятия нужны] для того, чтобы мы разъяснили им закон, для того, чтобы разъяснили их право на оказание медицинской помощи, какие существуют стандарты оказания медицинской помощи — то есть в качестве правового просвещения. Выявить какие-то глубинные проблемы», — объяснила помощник прокурора.
На этой неделе прокуратура проведёт встречи с пациентами в поликлиниках
Инициатива прокуратуры вызвала саркастичную реакцию у медиков — своим мнением публично поделился, например, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.
«Я поддерживаю инициативу прокуратуры Новосибирска организовать приём прокурора в поликлинике по вопросам охраны здоровья граждан в медицинской организации. Одновременно предлагаем организовать в каждой поликлинике кабинет Следственного комитета для приёма граждан и конференц-зал для выездных заседаний суда.
Хорошо было бы выделить в поликлинике ещё изолятор с клеткой и наручники для заключения медицинских работников и кроме машины неотложной помощи — машину-воронок с сотрудниками за счёт средств ОМС.
А ещё лучше всё это организовать в банях. Там после парной и кружки пива люди становятся более разговорчивыми. Совсем не смешно. Приехали!» — цитирует Рошаля официальный сайт Национальной медицинской палаты.
Ранее городские поликлиники запустили в Новосибирске пункты сбора жалоб — в них по очереди дежурят страховщики и записывают переживания пациентов по поводу качества или организации медицинской помощи.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова