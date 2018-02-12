С икрой, бананом и в мешках: в новосибирских кафе появились блинные меню к Масленице

Сегодня, 12 февраля, стартовала Масленая неделя — корреспондент НГС.НОВОСТИ нашёл в заведениях Новосибирска самые дорогие и самые доступные блины. 


Блины в магазинах «Добрянка»
Блины в магазинах «Добрянка»


Новосибирские кафе и рестораны начали праздновать Масленицу — специальные блинные меню появились даже в заведениях национальных кухонь.


Распространённая ресторанная форма подачи фаршированных блинов — в мешочках 
Распространённая ресторанная форма подачи фаршированных блинов — в мешочках 


Так, в кофейне «Утровечера» с сегодняшнего дня действует блинное меню, в котором шесть позиций, — порция стоит от 150 рублей (с маслом или сметаной и вареньем) до 280 рублей (шпинат, бекон и два вида сыра).


Блины с апельсиновым конфи и взбитыми сливками в кофейне «Утровечера» за 150 рублей
Блины с апельсиновым конфи и взбитыми сливками в кофейне «Утровечера» за 150 рублей


В сети «Чашка кофе» цены на блины начинаются от 220 рублей (с клубникой, бананом, карамелью и орехами), а блины с лососем и творожным кремом обойдутся в 390 рублей. 


Блины с чатни из перца хабанеро за 149 рублей в New Mexico
Блины с чатни из перца хабанеро за 149 рублей в New Mexico


Необычные начинки приготовили для Масленицы в заведении New Mexico. Здесь в Масленую неделю подают чатни (мелко нарезанные тушёные овощи или фрукты) из острого перца хабанеро (по 149 рублей) и блинные мешочки с тушёными говяжьими щеками и баклажанами (по 249 рублей). 


Блины с лососем в ресторане «Библиотека» за 330 рублей
Блины с лососем в ресторане «Библиотека» за 330 рублей


В ресторане «Библиотека» в масленичном меню — блины с лососем, творожным сыром и зелёным салатом за 330 рублей, а также сладкий блин с бананом, карамельным соусом и грецким орехом (290 рублей).


Панкейки с ягодами в «Академии кофе» за 180 рублей
Панкейки с ягодами в «Академии кофе» за 180 рублей


В сети кофеен «Академия кофе» готовят панкейки — разновидность блинов, распространённую в Англии и США. Четыре панкейка с сахарной пудрой и листиком мяты здесь стоят 100 рублей, за каждый из соусов придётся доплатить 30 рублей, и ещё 80 рублей стоят ягоды к блюду.


Готовый блин в столовой «Вилка-Ложка» можно купить за 11 рублей
Готовый блин в столовой «Вилка-Ложка» можно купить за 11 рублей


Одни из самых дешёвых блинов НГС.НОВОСТИ удалось найти в сети столовых «Вилка-Ложка» — здесь блин без добавок стоит 11 рублей, а с мясом — 32 рубля. Самые дорогие масленичные блины обнаружены в ресторане Puppen Haus — порция блюда со щучьей икрой стоит тут 545 рублей.


Гречневый блин с беконом, сыром и яйцом в «Креп де кофе» за 190 рублей
Гречневый блин с беконом, сыром и яйцом в «Креп де кофе» за 190 рублей


Самая крупная сеть блинных в Новосибирске — «Русские блины» — насчитывает сейчас больше 60 павильонов по всему городу. Из одиночных заведений, специализирующихся на этом блюде, можно отметить кофейню «Креп де кофе» и кафе Bliss.

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