С икрой, бананом и в мешках: в новосибирских кафе появились блинные меню к Масленице

Сегодня, 12 февраля, стартовала Масленая неделя — корреспондент НГС.НОВОСТИ нашёл в заведениях Новосибирска самые дорогие и самые доступные блины.





Блины в магазинах «Добрянка»





Новосибирские кафе и рестораны начали праздновать Масленицу — специальные блинные меню появились даже в заведениях национальных кухонь.







Распространённая ресторанная форма подачи фаршированных блинов — в мешочках





Так, в кофейне «Утровечера» с сегодняшнего дня действует блинное меню, в котором шесть позиций, — порция стоит от 150 рублей (с маслом или сметаной и вареньем) до 280 рублей (шпинат, бекон и два вида сыра).





Блины с апельсиновым конфи и взбитыми сливками в кофейне «Утровечера» за 150 рублей





В сети «Чашка кофе» цены на блины начинаются от 220 рублей (с клубникой, бананом, карамелью и орехами), а блины с лососем и творожным кремом обойдутся в 390 рублей.





Блины с чатни из перца хабанеро за 149 рублей в New Mexico





Необычные начинки приготовили для Масленицы в заведении New Mexico. Здесь в Масленую неделю подают чатни (мелко нарезанные тушёные овощи или фрукты) из острого перца хабанеро (по 149 рублей) и блинные мешочки с тушёными говяжьими щеками и баклажанами (по 249 рублей).





Блины с лососем в ресторане «Библиотека» за 330 рублей





В ресторане «Библиотека» в масленичном меню — блины с лососем, творожным сыром и зелёным салатом за 330 рублей, а также сладкий блин с бананом, карамельным соусом и грецким орехом (290 рублей).





Панкейки с ягодами в «Академии кофе» за 180 рублей





В сети кофеен «Академия кофе» готовят панкейки — разновидность блинов, распространённую в Англии и США. Четыре панкейка с сахарной пудрой и листиком мяты здесь стоят 100 рублей, за каждый из соусов придётся доплатить 30 рублей, и ещё 80 рублей стоят ягоды к блюду.







Готовый блин в столовой «Вилка-Ложка» можно купить за 11 рублей





Одни из самых дешёвых блинов НГС.НОВОСТИ удалось найти в сети столовых «Вилка-Ложка» — здесь блин без добавок стоит 11 рублей, а с мясом — 32 рубля. Самые дорогие масленичные блины обнаружены в ресторане Puppen Haus — порция блюда со щучьей икрой стоит тут 545 рублей.







Гречневый блин с беконом, сыром и яйцом в «Креп де кофе» за 190 рублей





Самая крупная сеть блинных в Новосибирске — «Русские блины» — насчитывает сейчас больше 60 павильонов по всему городу. Из одиночных заведений, специализирующихся на этом блюде, можно отметить кофейню «Креп де кофе» и кафе Bliss.