Путин в Новосибирске: следим за визитом президента в режиме онлайн

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Президента в аэропорту встретили врио губернатора Андрей Травников (на фото жмёт Путину руку), председатель Заксобрания Андрей Шимкив и полпред в СФО Сергей Меняйло

В ночь на 8 февраля в Новосибирск прибыл с однодневным визитом президент России Владимир Путин — НГС.НОВОСТИ следят за его поездкой в режиме онлайн.





В Новосибирске глава государства побывает в Академгородке, посетит Институт ядерной физики имени Г.И. Будкера и встретится с учёными.





19:43

Кортеж Путина отъехал от Дома учёных, предположительно, в сторону ДК «Юность». Держите две красивых фотографии: одна с синим маячком, другая — с красным.





Кортеж с президентом отъехал от Дома учёных после многочасового заседания Совета по науке и образованию. Фото Александра Ощепкова





Несмотря на стремительное перемещение кортежа по Морскому проспекту, жизнь в Академгородке мало отличается от обычного вечера буднего дня — по улице ездят маршрутки, ходят люди, только немного, совсем немного оцепления. Фото Александра Ощепкова





19:31

Спустя несколько минут после вопроса Путина заседание совета завершилось. На улице около Дома учёных сохраняется оцепление.





19:19

Президент поинтересовался у участников заседания, не пора ли его завершить.





19:07

Тем временем Владимир Путин на совете сказал, что «любое начатое дело должно быть завершено». «У нас любят начинать что-то важное, забыв о том, что считалось важным вчера вечером», — заявил президент.







18:57

Пресс-служба Кремля соревнуется с пресс-службой новосибирского правительства в точности формулировок. Только что представители президента сообщили на его официальном сайте, что Путин и Травников что-то обсуждали. «Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. Обсуждались текущие вопросы развития региона», — сообщил Кремль (это всё сообщение).





Владимир Путин и Андрей Травников. Фото kremlin.ru





18:51

На обочине Бердского шоссе, в двух шагах от Академгородка, стоят КАМАЗы и даже БТР — перед поворотом на Шлюз собралась пробка. Совпадение?







18:45

Днём мы сообщали о том, что в Академгородке возникли проблемы с сервисами геолокации. Уже вечер, а они никуда не делись.







«Айфон» нашего фотокорреспондента по-прежнему считает, что он не в Академгородке, а в аэропорту Толмачёво





18:39

Академик РАН, биохимик Ольга Донцова рассказала об успехах в технологиях геномного редактирования. По её словам, наука уже может создавать коров, которые будут давать молоко для людей с непереносимостью молока, выращивать картофель без крахмала.







18:34

Заговорили про Крым — на совете его назвали «колоссальным источником археологических богатств», который было бы неплохо включить в международное разделение труда. Учёным же проще преодолевать политические барьеры.





18:24

Президент РАН Александр Сергеев коснулся темы утечки мозгов — нужно развернуть поток учёных за рубеж. Сделать это, по мнению Сергеева, можно не только зарплатой, но и интересными проектами и уникальным исследовательским оборудованием.







18:22

Владимир Путин выслушал речь Михаила Ковальчука о потреблении энергии и честно признался, что у него нет смартфона. Ковальчук приводил пример, что энергии, потребляемой для распознавания голоса в смартфоне, хватило бы для того, чтобы вскипятить чайник.







18:16

На совете с Путиным выступил директор Курчатовского института Михаил Ковальчук. Он рассказал президенту о потреблении энергии в мире: цифровые технологии потребляют уже треть всего объёма энергии. При этом эффективность человеческого мозга куда выше даже в сравнении с компьютерами — надо развивать природоподобные технологии, подытожил Ковальчук. Для разработок как раз понадобится синхротрон, который у Путина просили сибирские учёные.





18:13

Читатели в комментариях спрашивают, куда делся мэр Анатолий Локоть — рядом с Путиным его не видно.







Сегодня мэр Анатолий Локоть съездил на завод «Экран – Оптические системы», а в Академгородок действительно не ездил. Впрочем, даже на заводе в Заельцовском районе глава города не забыл напомнить, что «Новосибирск — город умных людей, умных предприятий, высоких технологий» (цитата по пресс-центру мэрии).





О точных причинах неявки Локтя к Путину ничего не известно. Но стоит признать, что мэр упустил возможность попросить у президента денег на достройку Дзержинской ветки метро — в последнее время он неоднократно грозился это сделать.





18:04

Тем временем Владимир Путин рекомендует учёным использовать в своей работе результаты исследований международных научных центров, в которых участвует и Россия, — например CERN. Такие центры должны быть и в России, а сама наука должна стать открытой, считает президент. Также Путин сказал о необходимости развития системы мегагрантов — с её помощью можно привлекать в Россию известных учёных.







17:57

Пока Владимир Путин общается с учёными, пресс-служба врио губернатора Андрея Травникова сухо сообщает, что он доложил президенту «о социально-экономической ситуации в Новосибирской области, перспективах развития региона и приоритетных проектах». Мы бы с удовольствием рассказали об этой встрече подробнее, но это всё, что нам известно на данный момент.





17:51

Президент на совете по науке делает программные заявления: страна ждёт от учёных прорывных разработок, а взаимодействие науки и бизнеса должно стать ключевым условием развития.





17:45

Пресс-служба Кремля опубликовала несколько фотографий с посещения Владимиром Путиным Института ядерной физики СО РАН.





Владимир Путин осмотрел лаборатории Института ядерной физики СО РАН и встретился с президентом РАН Александром Сергеевым и главой Сибирского отделения РАН Валентином Пармоном. Фото kremlin.ru





Владимир Путин в ИЯФе, на заднем плане слева — врио губернатора Андрей Травников. Фото kremlin.ru





Владимир Путин и директор ИЯФа Павел Логачёв. Фото kremlin.ru





17:33

Программа Путина в Новосибирске ещё не окончена — должно пройти заседание президентского совета по науке. Будем следить.





17:13

Путин дал напутствие молодым учёным. «Я хочу всем вновь постриженным инокам российской науки пожелать успехов», — сказал президент.





17:05

Владимир Путин выступает перед молодыми учёными в Доме учёных. Среди тех, кто слушает речь, — молодой учёный из Института геологии и минералогии СО РАН Константин Кох, о котором мы писали пару дней назад.





Владимир Путин награждает Константина Коха — он получил президентскую премию для молодых учёных за развитие методов получения халькогенидных соединений и создание функциональных кристаллов для высокотехнологичных устройств. Скриншот трансляции РИА Новости





16:59

Кортеж президента прибыл в Дом учёных — в Новосибирске уже вечереет, а это только второй пункт программы.





Владимир Путин приехал в Дом учёных. Фото Александра Ощепкова





16:57

Официальная делегация покидает ИЯФ. Меж тем некоторые жители Академа так хотят увидеть президента, что лезут на деревья по соседству с институтом.









16:55

Совещание в ИЯФе подошло к концу: Владимир Путин закончил его словами «Давайте поработаем».





16:49

Скоро Владимир Путин поедет в Дом учёных — там уже стоят новосибирцы. Ждут президента.





На тротуаре через дорогу от Дома учёных. Фото Александра Ощепкова





Несмотря на оцепление, на Морском проспекте гуляют мамы с колясками. Фото Александра Ощепкова





16:33

Судя по всему, нашим учёным надо ковать железо, пока горячо. Владимир Путин в ответ на просьбу строительства синхротрона и достройки НГУ заявил: «Готовьте предложения, я не хочу сказать, что это завтра прямо произойдёт, но затягивать тоже не нужно, прямо делайте сейчас, а мы постараемся организовать работу по принятию решений соответствующих». Кажется, это намёк на то, что деньги найдутся.





Игорь Бычков из Института динамики систем и теории управления попросил президента провести мониторинг экологии на Байкале и позвал его на столетие Иркутского госуниверситета.





16:31

Валентин Пармон меж тем высказался по поводу объединения академий: по его словам, «мы от этого только приросли».





16:29

Вернёмся в ИЯФ, где продолжается совещание. «С 1958 года, когда была создана Сибирская Академия наук, развитие было очень мощным, сюда приехали молодые исследователи, организаторы науки, современные по тому времени, очень деятельные, государство вложило значительные средства, ресурсы <...>. Конечно, с 1958 года много было сделано, но я согласен с Валентином Николаевичем — нужен толчок в развитии», — заявил президент.





16:27

Тем временем наши читатели сообщают, что попытки въехать в Академгородок с Бердского шоссе на грузовых машинах блокируют сотрудники полиции. В редакцию дозвонился новосибирец, который пытался привезти домой на «Газели» купленный в магазине холодильник. «В Академ не пустили, развернули», — пожаловался он.





16:25

Владимир Путин в ответ на просьбы заметил: готовьте предложения, чтобы от разговоров перейти к реализации. Посоветовал готовить бумаги и заявки.





16:17

Руководитель ИЯФ Павел Логачёв назвал стоимость центра синхротронного излучения — 20 млрд рублей, с учётом станций — 40 млрд рублей.





16:11

Ещё одна просьба Пармона — построить в Новосибирске центр синхротронного излучения. Владимир Путин просит у академика уточнить сроки и стоимость проектов. «Чрезвычайно важной проблемой для России, не только для Сибирского отделения, является то, что в последние десятилетия Россия не осуществляла ни одного крупномасштабного научного проекта. Одним из таких проектов могло бы быть создание Центра синхротронного излучения», — сказал Валентин Пармон.





16:08

Академик Валентин Пармон просит Владимира Путина оказать помощь в достройке НГУ — речь идёт о 2-й и 3-й очередях.





16:02

Учёные говорят об истории РАН. Путин внимательно слушает — судя по кадрам трансляции, очень внимательно.





Путин слушает выступления учёных





15:58

Президент начал совещание с учёными и поздравил их, можно сказать, с профессиональным праздником — с Днём науки.





Владимир Путин и Валентин Пармон





15:53

Путин должен встретиться со студентами НГУ и СУНЦ. На этой же встрече будут присутствовать врио губернатора Андрей Травников, помощник президента Андрей Фурсенко, полпред Сергей Меняйло и директор ИЯФ Павел Логачёв.





В списке участников встречи — восемь учеников физматшколы и два магистранта НГУ, старшие лаборанты ИЯФ Мария Мальцева и Валерий Данилов.





15:30

По проспекту Лаврентьева пронёсся очень чёрный Mercedes, не исключаем, что бронированный, — там самый главный пассажир. Смотрим фото.





Машина с Владимиром Путиным проехала по дорогам Новосибирска всего около 1,5 км — от «Юности» до ИЯФа. Фото Александра Ощепкова





Владимира Путина уже давно ждут в Академгородке. Фото Александра Ощепкова





Колонна на проспекте Лаврентьева. Фото Александра Ощепкова





Путин подъехал к ИЯФу. Фото Александра Ощепкова





15:25

Держите видео с вертолётом над Академгородком — его в редакцию прислал читатель.









15:23

В ИЯФе вот-вот начнётся встреча Владимира Путина с учёными. Держите полный список участников, ищите знакомые фамилии.







Участники встречи с Владимиром Путиным в ИЯФе





Участники встречи с Владимиром Путиным в ИЯФе





15:14

Прямо сейчас на «Юности» садится вертолёт. Над центральной частью Новосибирска тоже вертолёты. Да что ж творится такое. В любом случае Путин уже где-то рядом с Институтом ядерной физики.





Ми-8 над Советским районом. Фото читателя НГС





Ми-8 садится на стадионе у «Юности». Фото читателя НГС





15:12

Срочная новость для горожан! Мочищенское шоссе и улица Аэропорт полностью открыты для транспорта. Поехали!







15:07

Кремль раскрыл тайну секретного звонка Владимира Путина из Новосибирска. Президент звонил своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану, сообщила пресс-служба Кремля. Они поговорили о ситуации в Сирии. Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с гибелью военного лётчика Романа Филипова в провинции Идлиб. Новосибирск отметился в международной повестке хотя бы как место для телефонного разговора Путина и Эрдогана.





14:59

Пока в Академгородке затишье, посмотрите нашу статью о том, как в Новосибирске встречали глав государств — это правда очень интересно.





В 2001 году в Новосибирск приезжал бронепоезд Ким Чен Ира, но горожане этого не заметили. Фото предоставлено Музеем Новосибирска





14:48

Просим читателей не забывать о нашем редакционном телефоне +7 923 157 00 00. Ждём от вас сообщений, фото и видео по всем видам мессенджеров.





14:32

По Дому учёных ходят какие-то мужчины в нарядной одежде. Нет, мы не можем найти этому объяснение. Обновлено: Конечно, это музыканты Президентского оркестра! Просим у читателей прощения за то, что не узнали их сразу.





Мужчины в белых фуражках в фойе Дома учёных. Фото Стаса Соколова





14:23

РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова сообщает, что глава государства сделал из Новосибирска международный звонок, но не сказал, кому и зачем звонил Путин.





«Был международный телефонный разговор. Мы, как это делаем обычно, проинформируем вас. Из Новосибирска Путин говорил», — цитирует агентство Пескова.







14:05

Читатели сообщают, что по всему Академгородку камеры видеофиксации вдоль дорог замотаны пакетами или отвёрнуты в сторону. Нет, нарушить сегодня вряд ли получится. Все мы помним, сколько на улице полиции и автоинспекторов.





13:57

В фойе Дома учёных Академгородка показались депутат Госдумы Геннадий Онищенко (в прошлом — глава Роспотребнадзора), ректор Московского авиационного института Михаил Погосян (в прошлом — глава компании «Сухой»). Помощник президента РФ Андрей Фурсенко (экс-министр образования и науки России) в то же самое время находится в ИЯФе.





Геннадий Онищенко (в центре) и Михаил Погосян (стоит спиной). Фото Стаса Соколова





А это Андрей Фурсенко в ИЯФе. Фото Марии Морсиной





13:50

Читатели, спасибо вам за ваши срочные сообщения. Вот, например, за сообщение о том, что строителей попросили покинуть стройплощадку жилого дома недалеко от пересечения улиц Российской и Демакова. Кто попросил и зачем попросил, не уточняется.





13:44

Вертолёт уже улетел из городского аэропорта, но чудеса в Заельцовском районе Новосибирска не заканчиваются, сообщают читатели.





«Со стороны Мочищенского шоссе стоит всё, что хоть отдаленно напоминает грузовой транспорт. Въезд на Дачное закрыт, само Мочищенское свободно», — написал новосибирец в редакционный WhatsApp.





Пробки на шоссе в Заельцовском районе. Фото читателя НГС





13:38

На стадионе около ДК «Юность» стоит ещё один кортеж — очевидно, для подхвата первого лица. Фото прислал читатель НГС.





Ровный строй машин ждёт пассажира. Фото читателя НГС





Ожидается, что вертолет № 1 сядет прямо на футбольное поле. Фото читателя НГС





«Вежливые люди из рядом стоящей машины порекомендовали не снимать, когда вертолёт прилетит», — сообщил читатель. Не будем.





13:30

На проспекте Лаврентьева замерли новосибирцы — всё говорит о том, что они ждут президента. Среди горожан даже есть люди с цветами.





Новосибирцы в ожидании приезда Владимира Путина. Фото Александра Ощепкова





Прохожие замерли в ожидании прибытия Владимира Путина на углу проспектов Лаврентьева и Коптюга. Фото Александра Ощепкова





13:12

Вертолёты повсюду — читатель НГС сообщает, что сразу три Ми-8 взлетели из аэропорта Толмачёво. Фото прилагается.





Ми-8 сегодня везде





13:06

А вот и фото белоснежного вертолёта (максимально белоснежного, насколько это возможно в сегодняшнем Новосибирске без яркого солнца). Спасибо читателям за фото! Присылайте ещё. Наш номер прежний: +7 923 157 00 00, все мессенджеры и SMS по вашему тарифному плану.







Вертолёт Ми-8 взлетел с площадки в городском аэропорту. Фото читателя НГС





13:00

Продолжаем следить за чудесами. Сразу несколько новосибирцев, находящихся сейчас в Академгородке, сообщили о сбоях в работе сервисов геолокации. Стоишь себе на проспекте Лаврентьева, хочешь такси заказать — а телефон упорно говорит тебе, что ты не в Академгородке, а в аэропорту Толмачёво.







Вот те раз.





Академгородок — это в районе аэропорта Толмачёво, считают телефоны





12:54

Белый вертолёт с триколором на боку взмыл в небо в районе городского аэропорта. Мы ждали.





12:48

Читатели сообщают в редакцию, что все троллейбусы с конечной на городском аэропорте едут только до площади Калинина. «Идём до авиаремонтного завода пешком», — пишет читатель. До гораэропорта ходят «двойка» и «пятёрка».





12:46

Срочная новость! Дачное и Мочищенское шоссе полностью закрыты для движения. Видимо, это ненадолго.







Прямое включение с Мочищенского шоссе





12:41

Новосибирцы радуются отсутствию в городе пробок. Сейчас по Яндексу всего 5 баллов. Вчера Путин был в Красноярске, и ведущий онлайн-трансляции видел в этом городе всего 3 (прописью — три) балла.









12:22

Помните два чёрных кортежа? Один добрался до Академгородка, а второй только что видели в районе городского аэропорта. Смотрим в небо. Скоро там будет вертолёт Ми-8 в белой ливрее — примерно такой, как на фото.





Предоставлено Дмитрием Лысенко, группа vk.com/nskspotting





12:18

Дом учёных превратился в резервацию для сытых журналистов. Путина в Академгородке так никто ещё и не видел.





Пирожки и минеральная вода «с лебедями» на втором этаже Дома учёных. Фото Марии Морсиной





12:16

Кортеж на Большевичке — видео от нашего читателя. Присылайте всё, что связано с приездом Владимира Путина нам в редакцию — мы обязательно опубликуем. Наш номер +7 923-157-00-00 — на нём любые мессенджеры и даже SMS.









12:06

Читатели сообщают, что в Советском районе наблюдаются перебои с мобильной связью.





11:57

Следим за кортежами. Первый (который едет от Заксобрания) — уже на проспекте Строителей. Второй (он едет откуда-то с обкомовских дач) недавно видели около Мочищенского шоссе. Кто в каждом из кортежей, мы не знаем — стёкла очень тонированные, разглядеть сложно. Увидите кортежи на улицах, сразу присылайте фото в редакцию.





11:52

Ещё весточка из ИЯФа. «В институт сегодня пускают только по специальным спискам тех, кто дежурит на установках. При этом дежурные смогут находиться только в определённой части здания. Такой режим зачем-то планируется до утра пятницы», — написал в редакционную группу «ВКонтакте» читатель. Это надолго! До утра пятницы ещё почти сутки.





11:49

У Дома учёных есть и такие машины. Сегодня Новосибирск полон чудес.





Машина разминирования около Дома учёных на Морском проспекте. Фото Стаса Соколова





11:45

Информация о колоннах чёрных машин разнится — читатели сообщают, что один кортеж едет по Бердскому шоссе, а второй — на севере города, в районе Дачного шоссе. Избегайте по возможности. Пронесётся быстро. Но постоять придётся наверняка.





11:43

Вы не поверите. Кортеж уже на разъезде Иня. Так и до Барнаула можно за 15 минут доехать.





11:40

Мимо часовни на Красном проспекте пронёсся кортеж. Очень длинный кортеж. Если есть время, попробуйте посчитать автомобили.





Публикация от Алена Никитина (@nikitinalelika) Фев 7, 2018 в 8:35 PST





11:33

Читатель НГС сообщает в редакционный Telegram: «Два кортежа выехали с Заксобрания, один поехал на обкомовские дачи, второй только что в Академ выехал. Оба с сопровождением и перекрытием дорог. Но Путин сам пока на дачах». Откуда у него такая информация, нам неизвестно. Проверить её всё равно невозможно. Напоминаем, наш номер +7 923 157 00 00 — пишите по любым мессенджерам, можно даже по старинке слать SMS.





11:15

Добавим, что точная программа приезда президента традиционно держится в секрете. Конечно, будет официальная часть в ИЯФ, будут встречи с учёными.







Какое-то представление о будущих перемещениях Владимира Путина можно получить, если изучить карту почищенных дорог.





Жители Дзержинского района утверждают, что как никогда чист и проспект Дзержинского — именно на этой улице находится Новосибирский авиазавод им. Чкалова, а, как известно, Путин всегда уделяет много внимания «оборонке».





11:05

Читатели прислали фото автомобиля, сделанное накануне вечером около Дома учёных СО РАН на Морском проспекте. Честно признаемся, такие машины на улице Новосибирска встретить удаётся нечасто.





В Академгородке сегодня очень безопасно. Фото читателя НГС





10:50

Давайте совершим небольшой экскурс в историю.





Владимир Путин приехал в Новосибирск седьмой раз. Первые два его срока пришлись на 2000–2008 годы (тогда губернатором Новосибирской области был Виктор Толоконский, он принимал Путина в этой должности четыре раза). После четырёхлетнего перерыва, в 2012 году, Владимир Путин вернулся на должность президента, в которой работает и сейчас.





В 2013 году, за считанные дни до отставки, успел принять в гостях Владимира Путина губернатор Василий Юрченко.





Прежний губернатор Владимир Городецкий тоже принимал в гостях Путина. Это был, пожалуй, один из самых ярких визитов — тогда в октябре 2014 года Путин открыл в Новосибирске Бугринский мост.





Владимир Путин открывает Бугринский мост с Владимиром Городецким. Октябрь 2014 года. Фото Кирилла Иванова





Для Андрея Травникова приезд Владимира Путина — первый и наверняка важный. Травников стал врио губернатора только в октябре — четыре месяца назад.





10:47

Читатели присылают нам ролики о том, что происходило в Советском районе ночью, прямо перед приездом президента. Все готовились, ждали.









10:31

А что же происходит в самом ИЯФе перед приездом, нам пока достоверно неизвестно. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ пытались узнать, как идёт подготовка к приезду Владимира Путина у своих знакомых в институте, но не смогли.





В академовских пабликах пишут, что некоторым работникам ИЯФа сегодня просто дали выходной — оплачиваемый.





Жители Академгородка утверждает, что сегодня в ИЯФе незапланированный выходной





Один из сотрудников ИЯФ подтвердил НГС.НОВОСТИ, что сегодня в институте выходной. Были сведения, что взамен четверга придётся отработать в субботу, но они не подтвердились.





10:24

На проспекте Лаврентьева стоит фура — кажется, она способна перекрыть (и, не сомневаемся даже, перекроет) движение по улице. Безопасность — на уровне.





Фура на обочине проспекта Лаврентьева. Фото Александра Ощепкова





10:22

Со стороны главного входа в Институт ядерной физики появился огромный плакат в честь Дня науки — науке и образованию, собственно, и посвящён нынешний приезд Владимира Путина в Новосибирск.





Плакат ко Дню науки закрывает вход в институт. Фото Александра Ощепкова





10:15

Вот ещё пара фотографий из Академгородка. По утверждению очевидцев, проспект Лаврентьева убран только от «Юности» до ИЯФа. Дальше — вполне обычная ситуация. Но чистый участок убран настолько безукоризненно, что газоны и тротуары выглядят перепаханными — из снега даже выглядывает трава. Данных о цветущих одуванчиках пока нет, стараемся подтвердить.





Вспаханные тротуары проспекта Лаврентьева. Фото Александра Ощепкова





А вот так проспект Лаврентьева выглядит за ИЯФом — в сторону Института гидродинамики.





За ИЯФом опять снег. Фото Александра Ощепкова

















09:59

А это перекрёсток Лаврентьева и Строителей. По наблюдению очевидцев, у каждого выезда на проспект Лаврентьева стоят автомобили, которые готовы в случае чего перекрыть доступ на улицу.





Машин в Академгородке для этого утра довольно немного. Фото Александра Ощепкова





09:56

А вот так сейчас выглядит стадион у ДК «Юность» — именно здесь на днях видели президентский вертолёт. Не исключено, что сегодня увидим ещё раз. К тому же ГИБДД утверждала, что масштабных перекрытий из-за приезда президента в Новосибирске не будет.





Стадион у ДК «Юность» тоже под охраной. Фото Александра Ощепкова





09:53

Первые весточки из Академгородка, куда президент должен прибыть ближе к полудню.





Там очень, нет, оооочень много полиции — проспект Строителей буквально уставлен патрулями.





Патрульные на пересечении проспекта Строителей и улицы Героев труда. Фото Александра Ощепкова





09:48

Читатели и корреспонденты НГС.НОВОСТИ наперебой шлют сообщения о том, как преобразился город в день прибытия президента.





Например, так выглядит сейчас площадь Карла Маркса — этой зимой такой чистой её еще не видели.





Площадь Карла Маркса идеально убрана, пожалуй, впервые с начала зимы. Фото Стаса Соколова



