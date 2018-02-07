Старше ровно на 20 лет: новосибирская семья поставила рекорд по разнице в возрасте между детьми

Семья Бахрамовых с племянником и без младшей дочки
Семья Бахрамовых с племянником и без младшей дочки

Семья Бахрамовых из Новосибирска поставила рекорд России по наибольшей разнице в возрасте между своими детьми, рождёнными в один день. 


Их первый сын старше младшей дочки ровно на 20 лет — оба родились 31 декабря.


Рекорд зафиксировали в Книге рекордов России.


Как рассказала НГС.НОВОСТИ мать семьи Рамиля Бахрамова, подать заявку на рекорд они решили после новости о подобном рекорде семьи Прокиных. В январе они поставили рекорд по наименьшей разнице в возрасте между детьми — всего 9 месяцев и 20 дней. 


«Как-то на НГС почитала, увидела [заметку о рекорде], что маленький возраст. Подумала, дай-ка я тоже заявку дам. Старшему, Баходиру, сейчас 22, он учится в Москве, здесь ещё учился на юридическом. У нас пять детей, большая семья. Не тяжело, привыкли уже. Второму сыну 17, потом шесть, четыре и вот младшей два. У нас два сыночка и три дочки», — рассказала Рамиля Бахрамова.


Жители Новосибирска регулярно попадают в разные Книги рекордов — недавно НГС.НОВОСТИ вспомнили самые странные из них

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