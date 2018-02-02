«Мне было нельзя есть»: сибирячка похудела на 20 килограммов из-за наследственной болезни

Жительница Новосибирска Яна Перелыгина уже поправилась после тяжёлой операции
Жительница Новосибирска Яна Перелыгина уже поправилась после тяжёлой операции

Врачи новосибирской клиники Мешалкина спасли молодую пациентку Яну Перелыгину — девушке пришлось удалить большую часть толстой кишки. Сибирячка рассказала НГС, сложно ли ей жить без важной части кишечника.


«Я вышла на работу, получается, в мае 2017 года [после декрета], и я начала понимать, что очень быстро устаю. Сдала анализы, которые показали, что у меня гемоглобин 70, начали искать кровопотерю. Я прошла все анализы, которые нужно было [сделать], и оставалась только колоноскопия (диагностика толстой кишки. — М.М.)», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ пациентка клиники Мешалкина, 27-летняя Яна Перелыгина.


Врачи выяснили, что у девушки образовались полипы в толстой кишке, а гистологический анализ показал — в кишке злокачественные опухоли. 


По словам пациентки, уже после того, как она узнала о диагнозе, родственники сказали ей, что точно такая же болезнь была у её прадеда. 


Яна отметила, что если бы раньше узнала о рисках, то проконсультировалась бы у онкологов раньше. В клинике Мешалкина объяснили, что наиболее распространённый вариант лечения — колостома (кишка выведена на переднюю брюшную стенку, и отходы жизнедеятельности выходят в мешочек на животе), но Яне это категорически не нравилось.


Девушка призналась, что долго искала врачей, которые могли бы сделать ей альтернативную операцию.


«Мы готовы были за границу уехать оперироваться — мы рассматривали такой вариант, и нам предлагали такую операцию. 


Но потом мы нашли уже непосредственно Павла Александровича [Таранова — врача-онколога клиники Мешалкина]», — пояснила пациентка.


Павел Таранов отметил, что для пациентов с таким диагнозом нет стандартного лечения, поэтому врачи объединили несколько сложных методик. На первом этапе операции врачи удалили девушке большую часть толстой кишки, поражённую злокачественными опухолями.


«Реконструктивный этап у нас тоже выполнялся — мы из тонкой кишки сделали своего рода клапанно-резервуарную систему, которая позволяет при адекватном отношении к себе и к диете, длительной работе с гастроэнтерологом <…> должна привести к тому, что тонкая кишка тоже может функционировать как толстая», — рассказал врач-онколог клиники.


По словам врача-онколога Павла Таранова, в случае Яны не было стандартной методики, поэтому ей разработали лечение в несколько этапов
По словам врача-онколога Павла Таранова, в случае Яны не было стандартной методики, поэтому ей разработали лечение в несколько этапов


За время лечения Яна похудела почти на 20 килограммов (до 61 килограмма) — после операции она почти ничего не ела 8 дней. «Мне было нельзя», — призналась девушка. 


С момента операции прошло около 2,5 месяца, и теперь у девушки нет жёстких ограничений.


«Я ем сейчас практически всё, кроме бобовых. А всё остальное ем, просто в небольших количествах — у меня дробное питание», — отметила она, добавив, что к ней вернулся её обычный вес, который был до беременности.


Сейчас Яна ещё проходит химиотерапию, но, по её словам, чувствует себя хорошо и даже самостоятельно водит машину.


Павел Таранов подчеркнул, что пациентам с рисками наследственных болезней стоит хотя бы раз в год консультироваться у специалистов.


«Диагностику нужно начинать с визита к онкологу, а дальше расписывается индивидуальная программа», — заключил врач.


Читайте также:


Хирурги из новосибирского Академгородка сделали необычную операцию 53-летней пациентке, страдающей раком на протяжении многих лет, — чтобы спасти жизнь женщине, врачам пришлось удалить половину её печени.

Прочтений: 13629
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (32)32
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено