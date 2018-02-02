«Мне было нельзя есть»: сибирячка похудела на 20 килограммов из-за наследственной болезни

Жительница Новосибирска Яна Перелыгина уже поправилась после тяжёлой операции

Врачи новосибирской клиники Мешалкина спасли молодую пациентку Яну Перелыгину — девушке пришлось удалить большую часть толстой кишки. Сибирячка рассказала НГС, сложно ли ей жить без важной части кишечника.







«Я вышла на работу, получается, в мае 2017 года [после декрета], и я начала понимать, что очень быстро устаю. Сдала анализы, которые показали, что у меня гемоглобин 70, начали искать кровопотерю. Я прошла все анализы, которые нужно было [сделать], и оставалась только колоноскопия (диагностика толстой кишки. — М.М.)», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ пациентка клиники Мешалкина, 27-летняя Яна Перелыгина.







Врачи выяснили, что у девушки образовались полипы в толстой кишке, а гистологический анализ показал — в кишке злокачественные опухоли.





По словам пациентки, уже после того, как она узнала о диагнозе, родственники сказали ей, что точно такая же болезнь была у её прадеда.





Яна отметила, что если бы раньше узнала о рисках, то проконсультировалась бы у онкологов раньше. В клинике Мешалкина объяснили, что наиболее распространённый вариант лечения — колостома (кишка выведена на переднюю брюшную стенку, и отходы жизнедеятельности выходят в мешочек на животе), но Яне это категорически не нравилось.





Девушка призналась, что долго искала врачей, которые могли бы сделать ей альтернативную операцию.







«Мы готовы были за границу уехать оперироваться — мы рассматривали такой вариант, и нам предлагали такую операцию.





Но потом мы нашли уже непосредственно Павла Александровича [Таранова — врача-онколога клиники Мешалкина]», — пояснила пациентка.







Павел Таранов отметил, что для пациентов с таким диагнозом нет стандартного лечения, поэтому врачи объединили несколько сложных методик. На первом этапе операции врачи удалили девушке большую часть толстой кишки, поражённую злокачественными опухолями.







«Реконструктивный этап у нас тоже выполнялся — мы из тонкой кишки сделали своего рода клапанно-резервуарную систему, которая позволяет при адекватном отношении к себе и к диете, длительной работе с гастроэнтерологом <…> должна привести к тому, что тонкая кишка тоже может функционировать как толстая», — рассказал врач-онколог клиники.







По словам врача-онколога Павла Таранова, в случае Яны не было стандартной методики, поэтому ей разработали лечение в несколько этапов





За время лечения Яна похудела почти на 20 килограммов (до 61 килограмма) — после операции она почти ничего не ела 8 дней. «Мне было нельзя», — призналась девушка.





С момента операции прошло около 2,5 месяца, и теперь у девушки нет жёстких ограничений.







«Я ем сейчас практически всё, кроме бобовых. А всё остальное ем, просто в небольших количествах — у меня дробное питание», — отметила она, добавив, что к ней вернулся её обычный вес, который был до беременности.







Сейчас Яна ещё проходит химиотерапию, но, по её словам, чувствует себя хорошо и даже самостоятельно водит машину.







Павел Таранов подчеркнул, что пациентам с рисками наследственных болезней стоит хотя бы раз в год консультироваться у специалистов.







«Диагностику нужно начинать с визита к онкологу, а дальше расписывается индивидуальная программа», — заключил врач.







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