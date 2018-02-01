Мать двоих детей приехала в Сибирь из Казахстана и получила материнский капитал — но его отбирают

Семья Найн в начале 2017 года получила сертификат, но уже осенью прокуратура потребовала вернуть его государству
Семья Найн в начале 2017 года получила сертификат, но уже осенью прокуратура потребовала вернуть его государству

В начале 2017 года Марина Найн вместе с супругом и детьми переехала из Караганды в Новосибирск по программе переселения соотечественников — все члены семьи получили российское гражданство, а родители уже успели устроиться на работу. В Пенсионном фонде матери двух детей оформили материнский сертификат, однако уже через полгода прокуратура Первомайского района Новосибирска попросила вернуть выплаты обратно.


«Осенью я получила иск. Первая реакция — я не поняла что к чему, ведь многие мои знакомые переезжали в разные города (из Казахстана в Россию. — Прим. ред.), ни у кого проблем не было. В иске написано, что я незаконно получила сертификат, и что, согласно закону, дети должны иметь на дату рождения гражданство РФ. Но, согласно разъяснению ПФР и Минтруда, гражданство смотрится на дату подачи заявления на материнский сертификат», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Марина Найн. 


Сегодня же областной суд опубликовал сообщение о другом иске, похожем на дело семьи Найн. Жительницу Первомайского района Новосибирска, переехавшую из Казахстана в Новосибирск, также лишили права на получение маткапитала. На момент рождения второго ребёнка женщина не была гражданкой России и тоже осталась без выплат.


В прокуратуре Новосибирской области пояснили, что Пенсионный фонд неверно истолковал действующий закон — на выплаты за второго ребёнка и последующего могут претендовать только матери и дети, у которых на момент родов уже было российское гражданство. В Пенсионном фонде утверждают, что действовали в рамках Федерального закона № 256 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и не нарушали закон.


«Органы прокуратуры организовали проверку исполнения законодательства о поддержке семей, имеющих детей. На сегодняшний день 


в суд направлено 60 исковых заявлений о признании граждан, не приобретшими право на меры господдержки, и признании недействительными выданных материнских сертификатов. 


Суд рассмотрел 25 заявлений и требования прокурора удовлетворил, по двум делам решения уже вступили в силу. Нашу правовую позицию поддержал Новосибирский областной суд. Федеральный закон "О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей" устанавливает, что право на эти меры возникает у женщин — граждан России при рождении ими с 1 января 2007 года второго ребёнка, который со дня рождения также является гражданином Российской Федерации, — объяснил позицию прокуратуры старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин. — По нашему мнению, Пенсионный фонд необоснованно выдаёт сертификаты лицам, в последующем приобретшим гражданство России, поскольку неправильно толкует нормы вышеуказанного закона. Этот вывод подтверждают и судебные инстанции».


Также в прокуратуре добавили, что права женщин не нарушены — если в семье появятся дети, они получат материнский капитал.

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