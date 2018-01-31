Фото: над Новосибирском пропадает Луна

Вечером 31 января новосибирцы увидели полное лунное затмение.


Тенью Луна оказалась частично закрыта уже в 19:20
Тенью Луна оказалась частично закрыта уже в 19:20


Частично закрытую тенью Луну корреспондент НГС.НОВОСТИ сфотографировал около 19:20.


Полностью закроется тенью Луна в 19:51.


«Лунное затмение происходит, когда Луна попадает в конус тени, отбрасываемой Землёй. Тогда видимый диск Луны закрывается тенью, а в максимуме затмения Луна окрашивается в красноватый цвет», — рассказывал замдиректора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.


Окончание полного затмения будет в 21:07.


Вид на Луну над центром города
Вид на Луну над центром города


Полные лунные затмения — это более редкие явления. Предыдущее полное лунное затмение случилось в апреле 2013 года, а следующее, с почти максимально возможной продолжительностью полной фазы — 103 минуты, произойдёт 28 июля 2018 года.


Во время затмения Луна находится в созвездии Рака
Во время затмения Луна находится в созвездии Рака


«В зависимости от состояния атмосферы и некоторых других факторов потемнение лунного диска во время полного затмения может различаться. Оно может быть очень тёмным, когда Луна практически не видна на ночном небе, а может быть светлым, когда Луна хорошо видна даже при полной фазе. Окрас может быть тёмно-бордовый, а может быть и ярко-красный», — добавила специалист учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктория Дамм.


Наш фотограф Александр Ощепков сфотографировал стадии лунного затмения. Снимки он делал с крыши здания в Ленинском районе.


Луна перед затмением
Луна перед затмением


Начало частной фазы затмения — тень начинает закрывать лунный диск
Начало частной фазы затмения — тень начинает закрывать лунный диск


Ещё не закрыт тенью самый край Луны
Ещё не закрыт тенью самый край Луны


Луна полностью закрыта тенью
Луна полностью закрыта тенью



Читатели НГС.НОВОСТИ прислали в редакцию фотографии затмения.


Фото Ярослава Шелепова
Фото Ярослава Шелепова


Лунное затмение в Новосибирске

Публикация от Елена Чаусова (@elena.chaus2903)


Фото Евгения Шилкина
Фото Евгения Шилкина


Фото Евгения Шилкина
Фото Евгения Шилкина


Фото Сергея Нестеренко
Фото Сергея Нестеренко


Фото Сергея Шантанова
Фото Сергея Шантанова


Фото Дмитрия Седакова
Фото Дмитрия Седакова


Фото Ренета Фахрутдинова
Фото Ренета Фахрутдинова


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