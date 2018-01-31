Фото: над Новосибирском пропадает Луна
Вечером 31 января новосибирцы увидели полное лунное затмение.
Частично закрытую тенью Луну корреспондент НГС.НОВОСТИ сфотографировал около 19:20.
Полностью закроется тенью Луна в 19:51.
«Лунное затмение происходит, когда Луна попадает в конус тени, отбрасываемой Землёй. Тогда видимый диск Луны закрывается тенью, а в максимуме затмения Луна окрашивается в красноватый цвет», — рассказывал замдиректора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.
Окончание полного затмения будет в 21:07.
Полные лунные затмения — это более редкие явления. Предыдущее полное лунное затмение случилось в апреле 2013 года, а следующее, с почти максимально возможной продолжительностью полной фазы — 103 минуты, произойдёт 28 июля 2018 года.
«В зависимости от состояния атмосферы и некоторых других факторов потемнение лунного диска во время полного затмения может различаться. Оно может быть очень тёмным, когда Луна практически не видна на ночном небе, а может быть светлым, когда Луна хорошо видна даже при полной фазе. Окрас может быть тёмно-бордовый, а может быть и ярко-красный», — добавила специалист учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктория Дамм.
Наш фотограф Александр Ощепков сфотографировал стадии лунного затмения. Снимки он делал с крыши здания в Ленинском районе.
Читатели НГС.НОВОСТИ прислали в редакцию фотографии затмения.
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Ксения Евдокимова
Фото Стаса Соколова (1-3), Александра Ощепкова (4-7), читателей НГС, instagram.com
Видео Александра Ощепкова