Фото: над Новосибирском пропадает Луна

Вечером 31 января новосибирцы увидели полное лунное затмение.





Тенью Луна оказалась частично закрыта уже в 19:20





Частично закрытую тенью Луну корреспондент НГС.НОВОСТИ сфотографировал около 19:20.





Полностью закроется тенью Луна в 19:51.





«Лунное затмение происходит, когда Луна попадает в конус тени, отбрасываемой Землёй. Тогда видимый диск Луны закрывается тенью, а в максимуме затмения Луна окрашивается в красноватый цвет», — рассказывал замдиректора Большого новосибирского планетария по научно-методической работе Илья Орлов.





Окончание полного затмения будет в 21:07.





Вид на Луну над центром города





Полные лунные затмения — это более редкие явления. Предыдущее полное лунное затмение случилось в апреле 2013 года, а следующее, с почти максимально возможной продолжительностью полной фазы — 103 минуты, произойдёт 28 июля 2018 года.





Во время затмения Луна находится в созвездии Рака





«В зависимости от состояния атмосферы и некоторых других факторов потемнение лунного диска во время полного затмения может различаться. Оно может быть очень тёмным, когда Луна практически не видна на ночном небе, а может быть светлым, когда Луна хорошо видна даже при полной фазе. Окрас может быть тёмно-бордовый, а может быть и ярко-красный», — добавила специалист учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктория Дамм.





Наш фотограф Александр Ощепков сфотографировал стадии лунного затмения. Снимки он делал с крыши здания в Ленинском районе.





Луна перед затмением





Начало частной фазы затмения — тень начинает закрывать лунный диск





Ещё не закрыт тенью самый край Луны





Луна полностью закрыта тенью









Читатели НГС.НОВОСТИ прислали в редакцию фотографии затмения.





Фото Ярослава Шелепова





Лунное затмение в Новосибирске Публикация от Елена Чаусова (@elena.chaus2903) Янв 31, 2018 at 5:27 PST





Фото Евгения Шилкина





Фото Евгения Шилкина





Фото Сергея Нестеренко





Фото Сергея Шантанова





Фото Дмитрия Седакова





Фото Ренета Фахрутдинова



